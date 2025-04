Gütersloh-Kapitän beendet Laufbahn und wird Scout in der 2. Bundesliga

Der 37-jährige Julian Schauerte trägt noch Woche für Woche in der Regionalliga West die Kapitänsbinde beim FC Gütersloh. Doch damit ist bald Schluss. Zum Saisonende beendet der 171-fache Zweitliga-Akteur seine aktive Laufbahn und kehrt nach sieben Jahren zu Fortuna Düsseldorf zurück. Beim Zweitligisten wird er künftig hauptamtlich in der Scoutingabteilung tätig sein. Der ehemalige Profi der Fortuna wird in den Bereichen Video-, Live- und Datenscouting eingesetzt und arbeitet jetzt schon auf freier Basis dort.

Schauerte, der am gestrigen Mittwoch seinen 37. Geburtstag gefeiert hat, hat parallel zu seiner noch laufenden Spielerkarriere bereits mehrere Jahre Erfahrung als freier Scout im Auftrag von Bayer 04 Leverkusen gesammelt. Nach dieser Saison wird er seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängen. In den Spielklassen zwei bis vier hat der Defensivmann in seiner Karriere über 500 Partien absolviert. Als er im Sommer 2018 mit Fortuna Düsseldorf Meister der 2. Bundesliga wurde, wechselte er sogar für ein Jahr in die 1. Liga Belgiens.



Bei der Fortuna folgt er auf Philipp Backes, der auf eigenen Wunsch als Scout und Kaderplaner Frauen- und Mädchenfußball zum 1. FC Köln gewechselt ist und damit in seine Heimatstadt zurückkehrt. Christian Weber, Fortunas Sportdirektor, sagt: „Wir bedanken uns bei Philipp für seinen Einsatz und die von ihm eingebrachte Expertise in den vergangenen Jahren und freuen uns mit Julian einen alten Bekannten begrüßen zu dürfen. Er bringt Kenntnisse in den für uns relevanten Zielmärkten mit und wird uns mit seinem Fleiß und seiner Akribie in der Scoutingabteilung bereichern."

Der FC Gütersloh schreibt auf seiner Homepage: "Mannschaftskapitän Julian Schauerte verlässt den FC Gütersloh im Sommer. Der 37-jährige Außenverteidiger, der nach dem Regionalliga-Aufstieg vor zwei Jahren, zum FCG wechselte, beendet seine Spielerkarriere und verstärkt künftig die Scoutingabteilung von Fortuna Düsseldorf. Julian bestritt bisher 60 Regionalliga-Einsätze für Gütersloh. Mit seiner Erfahrung, seiner vorbildlichen Einstellung und seiner Zweikampfstärke hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass sich der FCG inzwischen in der Regionalliga etabliert hat. Danke für Deinen tollen Einsatz und alles Gute für die Zukunft, Julian!"