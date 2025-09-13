 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Unterschiedliche Nachmittage für Gütersloh und Velbert.
Unterschiedliche Nachmittage für Gütersloh und Velbert. – Foto: SSVg Velbert 02

Gütersloh bleibt Siegen-Verfolger, Velbert geschockt, WSV jubelt

Regionalliga West live: Der FC Gütersloh bleibt an Sportfreunde Siegen dran, der Tabellenführer hat den 1. FC Bocholt geschlagen. Gegen den FC Schalke 04 II verliert Borussia Mönchengladbach II zum ersten Mal. Für die SSVg Velbert wird es bei Fortuna Düsseldorf II dramatisch, der Wuppertaler SV jubelt daheim erstmals.

Der 7. Spieltag der Regionalliga West ist vorbei, ab Dienstag geht es mit einer Englischen Woche weiter! Der FC Gütersloh verfolgt die Sportfreunde Siegen, die als einzige Mannschaft noch nicht verloren haben, denn Borussia Mönchengladbach U23 erwischte es gegen die U23 des FC Schalke 04 zum ersten Mal. Die SSVg Velbert unterlag dramatisch Fortuna Düsseldorf U23, der Wuppertaler SV schaffte den ersten Heimsieg.

>>> Folgt dem neuen Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

________________

Gladbach II erwischt es zum ersten Mal

Heute, 14:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
2
4
Abpfiff
Borussia Mönchengladbach II musste sich im Duell zweier Spitzenmannschaften mit 2:4 gegen FC Schalke 04 II geschlagen geben. Schon vor der Pause stellten Edion Gashi (24.) und Yassin Ben Balla (35.) die Weichen auf Auswärtssieg. Ein Eigentor brachte die Fohlen zurück (59.), doch Bojan Potnar (62.) antwortete prompt. Jan Urbich verkürzte erneut (65.), ehe in der Nachspielzeit Jakob Sachse zum Endstand traf. Bitter für Schalke: Mika Khadr sah Rot (87.). Mit dem Dreier springt Schalke auf Rang vier, während Gladbach punktgleich dahinter bleibt. Es war die erste Pleite der Hausherren.

Borussia Mönchengladbach II – FC Schalke 04 II 2:4
Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Yassir Atty (56. Yannik David Dasbach), Lion Schweers, Tyler Meiser (56. Oguzcan Büyükarslan), Charles Herrmann, Nico Vidic, Kemal Cirpan (80. Justin Adozi), Kilian Sauck (80. Joshua Uwakhonye), Yannick Michaelis (56. Antonio Jozanovic), Jan Urbich - Trainer: Eugen Polanski
FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Tim-Justin Dietrich, Max Lamby (73. Jakob Sachse), Mika Khadr, Anton Donkor (85. Magnus Rösner), Yassin Ben Balla, Edion Gashi (85. Andri Buzolli), Paul Pöpperl, Bojan Potnar (73. Max Hauswirth), Gerrit Wegkamp, In-gyom Jung (67. Ayman Gulasi) - Trainer: Jakob Fimpel
Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 586
Tore: 0:1 Edion Gashi (24.), 0:2 Yassin Ben Balla (35.), 1:2 Tim-Justin Dietrich (59. Eigentor), 1:3 Bojan Potnar (62.), 2:3 Jan Urbich (65.), 2:4 Jakob Sachse (90.+4)
Rot: Mika Khadr (87./FC Schalke 04 II/)

________________

Bochum II zu harmlos gegen Köln II

Heute, 14:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln II
0
1
Abpfiff

Der 1. FC Köln II hat beim VfL Bochum II drei wichtige Punkte geholt. Das einzige Tor des Tages erzielte Emin Kujovic per Strafstoß in der 31. Minute. Bochum mühte sich, blieb offensiv jedoch zu harmlos. Köln klettert mit nun neun Punkten ins Tabellenmittelfeld, Bochum steckt nach der vierten Niederlage im unteren Bereich fest und bleibt mit fünf Punkten auf Rang 16. Für das Team von Heiko Butscher dürfte es ein langer Abstiegskampf werden - vor allem dann, wenn der Aufsteiger zuhause weiter keine Punkte holt.

VfL Bochum II – 1. FC Köln II 0:1
VfL Bochum II: Hugo Rölleke, Daniel Hülsenbusch, Stevan Tasic, Jaden Korzynietz (73. Nicolas Abdat), Lars Holtkamp, Vahidin Turudija (46. Benjamin Dreca), Henri Matter (79. Tolga Özdemir), Keanu Kerbsties (25. Niko Bozickovic), Luis Hartwig, Lirim Jashari, Jonathan Akaegbobi (73. Ben Heuser) - Trainer: Heiko Butscher
1. FC Köln II: Luis Hauer, Yannick Mausehund, Marvin Ajani, Luc Dabrowski, Mikail Özkan, Emin Kujovic, Fayssal Harchaoui (80. Ilias Elyazidi), Etienne Borie, Safyan Touré (54. Nilas Yacobi), Malek El Mala (63. Cenny Neumann), Sargis Adamyan (80. Neo Telle) - Trainer: Evangelos Sbonias
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 434
Tore: 0:1 Emin Kujovic (31. Foulelfmeter)

________________

Wuppertaler SV verdient sich ersten Heimsieg

Heute, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
SC Wiedenbrück
SC WiedenbrückSC Wiedenbrück
3
1
Der Wuppertaler SV meldet sich nach zuletzt schwachen Ergebnissen zurück. Beim 3:1 gegen den SC Wiedenbrück trafen Aldin Dervisevic (29.), Amin Bouzraa (61.) und Daiki Kamo (71.) zur komfortablen Führung. Der späte Treffer von Marlon Lakämper (90.) war nur Ergebniskosmetik. Mit dem Sieg springt Wuppertal auf Platz 13, während Wiedenbrück mit sechs Zählern tief im Tabellenkeller bleibt. Die Kulisse war zwar nicht allzu groß (knapp über 1.200), das spielt mit Blick auf den ersten Heimsieg aber keine Rolle.

Wuppertaler SV – SC Wiedenbrück 3:1
Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller, Lennard Wagemann (80. Kilian Bielitza), Aldin Dervisevic, Salmin Rebronja, Hans-Juraj Hartmann, Celal Aydogan, Alessio Arambasic (71. Fritz Kleiner), Daiki Kamo (71. Dominic Duncan), Ronay Arabaci (55. Vincent Schaub), Amin Bouzraa (71. Imad Lamnaouar Sekaki) - Trainer: Sebastian Tyrała
SC Wiedenbrück: Lukas Kasparek, Christian Stabenau (78. Joschka Kroll), Timo Kondziella (63. Vigo Wernet), Nikola Aracic, Saban Kaptan, Mats Brune (63. Daniel Sanchez Ruiz Diaz), Fabio Riedl, Konstantin Gerhardt, Davud Tuma (46. Marlon Lakämper), Sebastian Mai, Matvey Obolkin (55. Benjamin Friesen) - Trainer: Sascha Mölders
Schiedsrichter: Lutz Meyersieck (Erkelenz) - Zuschauer: 1241
Tore: 1:0 Aldin Dervisevic (29.), 2:0 Amin Bouzraa (61.), 3:0 Daiki Kamo (71.), 3:1 Marlon Lakämper (90.)

________________

Last-Minute-Drama: Velbert verliert in Düsseldorf

Heute, 14:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
2
1
Abpfiff

Spannung pur im Paul-Janes-Stadion: Fortuna Düsseldorf II drehte gegen die noch sieglose SSVg Velbert ein fast verlorenes Spiel. Robin Hilger brachte die Gäste früh in Führung (16.). Fortuna vergab in der 62. Minute einen Elfmeter, kämpfte sich aber in der Schlussphase zurück. Erst glich Deniz Bindemann (88.) aus, dann sorgte Mechak Quiala-Tito in der Nachspielzeit (90.+4) für den 2:1-Endstand. Düsseldorf springt damit auf Rang sechs (14 Punkte), Velbert bleibt mit nur drei Zählern Tabellen-18 - und hat weiter nicht gewonnen.

Fortuna Düsseldorf II – SSVg Velbert 2:1
Fortuna Düsseldorf II: Tobias Pawelczyk, Leonard Brodersen, Noah Förster, Leo Mirgartz (77. Conor David Tönnies), David Savic, Maksym Len (59. Si-woo Yang), Arno Krause, Simon Vu (59. Marius Zentler), Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito (80. Noah Nikolaou), Lennart Garlipp (86. Noah Egouli) - Trainer: Jens Langeneke - Trainer: Andreas Lambertz - Trainer: Fatlum Zaskoku
SSVg Velbert: Marcel Lenz, Felix Herzenbruch, Jonas Büchte (68. David Glavas), Arlind Mimini, Max Machtemes (78. Harumi Goto), Timo Mehlich (78. Kilian-Joel Wagenaar), Ismail Remmo, Benjamin Hemcke, Robin Hilger, Cellou Diallo (68. Timo Böhm), Leon Jonah Lepper (90. Haruto Idoguchi) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 455
Tore: 0:1 Robin Hilger (16.), 1:1 Deniz Bindemann (88.), 2:1 Mechak Quiala-Tito (90.+4)
Besondere Vorkommnisse: Mechak Quiala-Tito (Fortuna Düsseldorf II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (62.).

________________

Souveräne Gütersloher

Heute, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
FC GüterslohFC Gütersloh
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
2
0
Abpfiff

Der FC Gütersloh hat seine starke Form bestätigt und den SV Rödinghausen mit 2:0 geschlagen. Björn Rother (29.) und Patrik Twardzik (43.) stellten bereits vor der Pause die Weichen auf Sieg. In der zweiten Hälfte verwaltete Gütersloh souverän und ließ nichts mehr anbrennen. Mit nun 16 Punkten bleibt das Team von Julian Hesse erster Verfolger von Tabellenführer Sportfreunde Siegen. Rödinghausen dagegen steckt nach der vierten Niederlage im Tabellenkeller fest (Rang 15, fünf Punkte).

FC Gütersloh – SV Rödinghausen 2:0
FC Gütersloh: Tim Matuschewsky, Justus Henke, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic (88. Leo Weichert), Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Björn Rother, Jan-Lukas Liehr, Luis Frieling (72. Sandro Reyes), Julius Langfeld (84. Niklas Frese) - Trainer: Julian Hesse
SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten (46. Cottrell Ezekwem), Viktor Miftaraj, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Leonard Köhler, Simon Breuer (76. Niklas Szeleschus), Eduard Probst (60. Marius Bauer), Aygün Yildirim (60. Abdul Fesenmeyer) - Trainer: Dennis da Silva Félix
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 1680
Tore: 1:0 Björn Rother (29.), 2:0 Patrik Twardzik (43.)

________________

RWO schlägt den BVB

Heute, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
2
1
Abpfiff
Rot-Weiß Oberhausen hat den wichtigen Erfolg gegen Borussia Dortmund U23 geschafft - mehr hier!

RW Oberhausen – Borussia Dortmund II 2:1
RW Oberhausen: Kevin Kratzsch, Nico Klaß, Michel Niemeyer (73. Simon Ludwig), Drew Murray, Eric Babacar Gueye, Luca Schlax, Phil Sieben (74. Alexander Mühling), Ayman Aourir (73. Cankoray Mutlu), Lucas Halangk, Burinyuy Nyuydine (83. Elias Demirarslan), Seok-ju Hong (90. Christopher Schepp) - Trainer: Sebastian Gunkel
Borussia Dortmund II: Silas Ostrzinski, Ben Hüning, Ismael Mansaray (59. Antonio Fóti), Michael Eberwein (83. Pharell Kegni), Danylo Krevsun, Ayman Azhil, Tony Reitz, Jonas Feddersen, Babis Drakas (76. Ousmane Diallo), Bennedikt Wüstenhagen (59. Jordi Paulina), Joseph Boyamba (83. Arne Wessels) - Trainer: Daniel Rios
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 2682
Tore: 1:0 Ayman Aourir (25.), 1:1 Michael Eberwein (34.), 2:1 Eric Babacar Gueye (40.)

________________

Fortuna Köln reicht starke Phase in Bonn

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
Bonner SC
Bonner SCBonner SC
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
0
3
Fortuna Köln hat bereits am 5. September die Auswärtspartie beim Bonner SC gewonnen, wie hier nachzulesen ist.

Bonner SC – SC Fortuna Köln 0:3
Bonner SC: Kevin Birk, Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic, Petar Lela, Massaman Keita (25. Tobias Peitz), Marcel Damaschek, Maximilian Pommer (46. Leon Augusto), Felix Erken, Jonas Berg (46. Marzouk Kotya-Fofana), Serhat Koruk (46. Julijan Popović), Lucas Cueto (50. Robin Bird) - Trainer: Younes Tazit - Trainer: Björn Mehnert
SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Maximilian Fischer, David Haider, Vleron Statovci (46. Kevin Brechmann), Younes Derbali, Tom Geerkens, Rafael Garcia (81. Kian Hekmat), Nico Thier, Adrian Stanilewicz (45. Luca Majetic), Enzo Wirtz (81. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (71. Jonas Michelbrink) - Trainer: Matthias Mink
Schiedsrichter: Tarik Damar - Zuschauer: 3763
Tore: 0:1 Nico Thier (17.), 0:2 Vleron Statovci (21.), 0:3 Hamadi Al Ghaddioui (27.)

________________

Paderborn holt Punkte in Lotte

Gestern, 19:30 Uhr
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn 07 II
1
1
Abpfiff
Der SC Paderborn hat mit seiner U21 einen Punkt aus Lotte mitgenommen. Travis de Jong traf nach der Pause für den SCP (53.), allerdings traf Leon Demaj zeitig zum 1:1-Endstand (67.). Damit sind beide Klubs im Mittelfeld Nachbarn, vermutlich auch über den Freitag hinaus.

Sportfreunde Lotte – SC Paderborn 07 II 1:1
Sportfreunde Lotte: Laurenz Beckemeyer, Fabian Rüth, Jonathan Riemer (60. Luca Kerkemeyer), Jonas Kehl, Luca Horn (46. Diamant Berisha), Franko Uzelac, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch (79. Dino Bajric), Marc Heider, Leon Demaj, Moussa Doumbouya (46. Isaak Nwachukwu) - Trainer: Fabian Lübbers
SC Paderborn 07 II: Florian Pruhs, Tim Böhmer (85. Julius Bugenhagen), Luis Flörke, Kerem Yalcin, Kevin Krumme, Niklas Mohr, Medin Kojic, Bennit Bröger (67. Max Ritter), Travis de Jong (75. Henrik Koch), Georg Ermolaev, Kevin Gleissner (85. Joel Vega Zambrano) - Trainer: Thomas Bertels
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 933
Tore: 0:1 Travis de Jong (53.), 1:1 Leon Demaj (67. Foulelfmeter)

________________

Bocholt verliert den Anschluss

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
0
2
Abpfiff
Die Sportfreunde Siegen gewannen am Freitag das Topspiel beim 1. FC Bocholt und bleiben ungeschlagen. Der FCB, Vizemeister von 2024 und einer der Favoriten auf die Meisterschaft, hat den Aufsteiger jetzt aus den Augen verloren, denn Bocholt hat acht Punkte weniger und rangiert im absoluten Mittelfeld - mehr hier.

1. FC Bocholt – Sportfreunde Siegen 0:2
1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel, Johannes Dörfler (79. Philipp Hanke), Jeff Mensah, Nicolas Hirschberger (35. Cedric Euschen), Maximilian Adamski (79. Jan Holldack), Marvin Lorch (54. Jonas Carls), Patrick Kurzen (54. Aaron Bayakala), Stipe Batarilo, Arnold Budimbu - Trainer: Gabriele Di Benedetto
Sportfreunde Siegen: Justin Ospelt, Jubes Ticha, Florian Mayer, David Kammerbauer, Malik Hodroj, Dennis Brock, Hamza Saghiri, Cagatay Kader (65. Ömer Tokac), Shaibou Oubeyapwa (61. Derrick Kyere), Arif Güclü (71. Jan-Luca Rumpf), Dustin Willms (71. Josue Santo) - Trainer: Thorsten Nehrbauer
Schiedsrichter: Jonah Besong (Duisburg) - Zuschauer: 2402
Tore: 0:1 Dustin Willms (51.), 0:2 Derrick Kyere (84.)
Rot: Dawyn-Paul Donner (22./1. FC Bocholt/Notbremse)

________________

Der nächste Spieltag

8. Spieltag
Di., 16.09.25 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - FC Gütersloh
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Bocholt
Di., 16.09.25 19:30 Uhr SC Wiedenbrück - VfL Bochum II
Mi., 17.09.25 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Borussia Mönchengladbach II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr FC Schalke 04 II - RW Oberhausen
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Fortuna Düsseldorf II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - Bonner SC
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Siegen - Sportfreunde Lotte
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Paderborn 07 II - Wuppertaler SV

________________

