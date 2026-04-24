Gütersloh beendet Durststrecke, Düsseldorf kann trotz Remis jubeln In der Regionalliga West standen gleich drei Freitagsspiele an. Während es in Paderborn und in Düsseldorf jeweils eine Punkteteilung gab, feierte Gütersloh einen wichtigen Heimsieg. von Markus Becker · Heute, 21:43 Uhr · 0 Leser

Fortuna Düsseldorfs U23 kann trotz eines torlosen Remis jubeln – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Der FC Gütersloh beendete seinen sieglosen Lauf mit einem komfortablen 3:0-Heimerfolg gegen den VfL Sportfreunde Lotte. Niklas Frese glänzte derweil mit einem Doppelpack. Der Bonner SC und der SC Paderborn II trennten sich derweil mit 1:1. Fortuna Düsseldorf II kam gegen die Sportfreunde Siegen nicht über ein 0:0 hinaus, konnte allerdings trotzdem feiern, denn die erste Mannschaft der Fortunen besiegte im 2. Liga-Spiel Dynamo Dresden mit 3:1 und kletterte auf das rettende Ufer - die Zwote konnte somit erst einmal durchatmen.

Nach drei sieglosen Partien in Serie konnte der FC Gütersloh wieder feiern. Im Duell mit dem VfL Sportfreunde Lotte brachte Niklas Frese die Hausherren in der 43. Minute nach einer schönen Kombination in Führung. Im zweiten Abschnitt legte der 20-Jährige mit seinem zweiten Treffer noch einen drauf (60.). Für den Angreifer waren es die beiden ersten Saisontore. Das 3:0 und die damit eingehende Entscheidung brachte Luis Frieling (69.). Der FC erobert somit zunächst den fünften Rang.

____ Bonner SC - SC Paderborn II

Der SC Paderborn II und der Bonner SC trennen sich in einem 1:1-Remis. Es war bereits das dritte 1:1-Unentschieden der Gäste aus den vergangenen fünf Partien. Dabei ging Paderborn bereits in der elften Minute in Führung. Nach einigen vergebenen Chancen gab es dann doch noch etwas zu feiern für die Hausherren, denn Serhat Koruk netzte in Halbzeit zwei zum 1:1 ein (73.). In der Folgezeit fiel kein weiterer Treffer und somit blieben die Bonner vor Paderborn in der Tabelle.

____ Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Siegen

Ein torloses Remis gab es derweil zwischen Fortuna Düsseldorf II und den Sportfreunden Siegen. Die größte Chance auf ein Tor hatte dabei Dustin Willms auf Seiten der Gäste - der Angreifer scheiterte jedoch mit seinem Strafstoß an Mila Czako (40.). Im zweiten Durchgang schwächten sich die Hausherren früh selbst, denn Kaden Amaniampong musste bereits in der 58. Minute durch eine gelb-rote Karte früher duschen gehen. Die wenigen Chancen zur Führung ließen die Gäste in der restlichen Zeit liegen und somit endete das Spiel 0:0. ____ Liveticker: RW Oberhausen - Wuppertaler SV