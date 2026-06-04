Güstrow vor Endspiel gegen Schönberg, wird Pampow zum Stolperstein?

– Foto: Kim Müller

Am 29. Spieltag der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern lässt die Spannung im Titelrennen und im Abstiegskampf weiterhin nicht nach. Am Freitag eröffnen SV Pastow gegen Greifswalder FC II und Güstrower SC 09 gegen FC Schönberg 95 den Spieltag, ehe Spitzenreiter Malchower SV 90 gegen FSV Bentwisch und Verfolger FC Mecklenburg Schwerin gegen MSV Pampow nachlegen. Am Sonnabend will der punktgleiche 1. FC Neubrandenburg 04 beim FSV Kühlungsborn den Druck aufrechterhalten, während SV Warnemünde gegen den Penzliner SV im Tabellenkeller dringend Zähler braucht. Den Abschluss bildet das Duell FC Förderkader Rene Schneider gegen Rostocker FC, der sich zuletzt etwas Luft im Kampf um den Klassenverbleib verschafft hat. Das Spitzentrio hat nun die gleiche Zahl an Spielen absolviert; Malchow liegt als neuer Tabellenführer einen Punkt vor Neubrandenburg und Schwerin.

Morgen, 19:00 Uhr Güstrower SC 09 Güstrower SC FC Schönberg 95 FC Schönberg 19:00 PUSH Für Schlusslicht Güstrower SC 09 ist die Ausgangslage vor dem vorletzten Spieltag klar: Bei drei Punkten Rückstand und zusätzlich aufzuholender Tordifferenz hilft praktisch nur ein weiterer Sieg. Der 6:3-Erfolg beim Neunten Penzliner SV hielt die Hoffnung zwar am Leben, der Siebte FC Schönberg 95 reist nach zwei Niederlagen in Folge an und gab beim 1:2 gegen Pastow trotz Führung noch Punkte ab. Das Hinspiel gewann Schönberg deutlich mit 4:0, diesmal steht Güstrow aber unter ganz anderem Druck. ---

Morgen, 19:00 Uhr SV Pastow SV Pastow Greifswalder FC Greifswald II 19:00 live PUSH

Der Viertplatzierte SV Pastow geht mit zwei Siegen in Serie in die Partie. Beim 2:1 beim Siebten FC Schönberg 95 drehte Pastow nach frühem Rückstand das Spiel noch vor der Pause, während der Zehnte Greifswalder FC II zuletzt 0:4 gegen Spitzenreiter Malchower SV 90 verlor und in der Rückrunde erst vier Punkte geholt hat. Das Hinspiel gewann Greifswald mit 3:1; für Pastow geht es nun darum, die starke Position im oberen Tabellendrittel weiter zu festigen. ---

Morgen, 19:30 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN MSV Pampow MSV Pampow 19:30 PUSH

Der Drittplatzierte FC Mecklenburg Schwerin darf sich im Titelkampf keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Das 1:0 beim Achten FC Förderkader Rene Schneider war ein knapper Pflichtsieg, zugleich hat Schwerin in der Rückrunde mit zwei Niederlagen und drei Unentschieden bereits mehrfach Punkte liegen lassen; der Elfte MSV Pampow kommt dagegen nach dem 6:2 gegen den Dreizehnten SV Warnemünde mit neuem Selbstvertrauen und hat sich vorerst von den Abstiegsplätzen gelöst. Auch das Hinspiel gewann Schwerin nur knapp mit 3:2, was die Bedeutung und die mögliche Enge dieser Begegnung unterstreicht. ---

Morgen, 19:30 Uhr Malchower SV 90 Malchower SV FSV Bentwisch Bentwisch 19:30 PUSH

Der Spitzenreiter Malchower SV 90 hat vor dem Heimspiel gegen den Sechsten FSV Bentwisch das klare Momentum auf seiner Seite: sieben Siege in Folge und 17 Ligaspiele ohne Niederlage stehen zu Buche. Beim 4:0 beim Greifswalder FC II zog Malchow nach torloser erster Hälfte deutlich davon, Bentwisch verspielte beim 2:2 gegen den Fünften FSV Kühlungsborn dagegen eine Zwei-Tore-Führung. Das Hinspiel gewann Malchow mit 3:0, und im engen Titelrennen der Liga zählt für den Tabellenführer nun jeder weitere Schritt. ---

Im Duell des Dreizehnten SV Warnemünde mit dem Neunten Penzliner SV steht vor allem der Gastgeber unter Druck. Warnemünde verlor in Pampow 2:6, sammelte in der Rückrunde bislang nur fünf Punkte und kämpft derzeit mit SV Hafen Rostock 1961 um den rettenden 13. Platz; Penzlin reist nach drei Niederlagen in Folge an, zuletzt nach dem 3:6 gegen Güstrower SC 09. Das Hinspiel gewann Warnemünde mit 4:1, und ein weiterer Punktverlust würde die Lage im Keller weiter verschärfen.

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Der Fünfte FSV Kühlungsborn empfängt mit dem Zweiten 1. FC Neubrandenburg 04 eines der formstärksten Teams der Liga. Kühlungsborn holte beim 2:2 in Bentwisch nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt, während Neubrandenburg mit vier Siegen in Folge, der besten Tordifferenz der Spitzengruppe und ohne Niederlage seit September anreist. Das Hinspiel gewann Neubrandenburg mit 4:2 nach wechselhaftem Verlauf, und auch diesmal ist die Bedeutung im Titelrennen entsprechend hoch. ---

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader Rostocker FC Rostocker FC 15:00 PUSH