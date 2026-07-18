Güster scheitert im Kreispokal vom Punkt

Schmerzhafte Niederlage: Der SSV Güster flog bereits in der 1. Pokalrunde (also im Achtelfinale) raus. – Foto: Vivian Pfaff

Für den SSV Güster ist die Pokalreise bereits in der ersten Runde beendet. Der Verbandsligist unterlag der SG Breitenfelde/Mölln nach einem umkämpften Duell erst im Elfmeterschießen und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale.

Nachdem in der regulären Spielzeit keine Entscheidung gefallen war, musste das Elfmeterschießen über das Weiterkommen entscheiden. Dort zeigte sich der Kreisligist nervenstark und verwandelte durch Marius Menck, Frederik Pfalzgraf, Leif Thorge Wolff und Patrick Schwan alle vier Versuche. Für den SSV Güster war nur Hasan Kurt erfolgreich, daher reichte es für den Verbandsligisten nicht zum Weiterkommen.

Trotz des frühen Pokalaus kann Güster aus der Partie Erkenntnisse für die bevorstehenden Aufgaben in der Verbandsliga Süd mitnehmen. Die SG Breitenfelde/Mölln hingegen darf sich über den Erfolg gegen den klassenhöheren Gegner und den Einzug in die nächste Runde freuen.