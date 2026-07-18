 2026-07-17T11:53:53.177Z

Spielbericht

Güster scheitert im Kreispokal vom Punkt

Der Verbandsligist muss sich der SG Breitenfelde/Mölln nach einem umkämpften Pokalduell im Elfmeterschießen geschlagen geben.

von Isaija Zecevic · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Schmerzhafte Niederlage: Der SSV Güster flog bereits in der 1. Pokalrunde (also im Achtelfinale) raus.
Schmerzhafte Niederlage: Der SSV Güster flog bereits in der 1. Pokalrunde (also im Achtelfinale) raus. – Foto: Vivian Pfaff

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SG Breitenfelde/Mölln
Frederick Pfalzgraf
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Für den SSV Güster ist die Pokalreise bereits in der ersten Runde beendet. Der Verbandsligist unterlag der SG Breitenfelde/Mölln nach einem umkämpften Duell erst im Elfmeterschießen und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale.

Heute, 16:00 Uhr
SG Breitenfelde/Mölln
SG Breitenfelde/MöllnSG Breitenfelde/Mölln
SSV Güster
SSV GüsterGüster
4
n.E.
1
Abpfiff

Nachdem in der regulären Spielzeit keine Entscheidung gefallen war, musste das Elfmeterschießen über das Weiterkommen entscheiden. Dort zeigte sich der Kreisligist nervenstark und verwandelte durch Marius Menck, Frederik Pfalzgraf, Leif Thorge Wolff und Patrick Schwan alle vier Versuche. Für den SSV Güster war nur Hasan Kurt erfolgreich, daher reichte es für den Verbandsligisten nicht zum Weiterkommen.

Trotz des frühen Pokalaus kann Güster aus der Partie Erkenntnisse für die bevorstehenden Aufgaben in der Verbandsliga Süd mitnehmen. Die SG Breitenfelde/Mölln hingegen darf sich über den Erfolg gegen den klassenhöheren Gegner und den Einzug in die nächste Runde freuen.