Gürtler trifft viermal – Ebersberg verliert auch in Bruckmühl

Schwierige Wochen für den TSV Ebersberg: In Bruckmühl gab es erneut keine Punkte. – Foto: Marc Marasescu

Der TSV Ebersberg führte bis zur 57. Minute mit 2:1. Dann brach die Mannschaft mental ein und kassierte noch drei Gegentreffer.

„Es war keine Kraftfrage, sondern eine mentale Sache, die uns komplett aus dem Spiel nimmt“, gibt Hieber Einblick in das angeknackste Ebersberger Seelenleben.

Knapp eine Stunde sah es am Freitagabend so aus, als könnte der TSV Ebersberg seine englische Woche mit einem Sieg abschließen und die bis dato magere Punkteausbeute signifikant ausbauen. 2:1 führte die Elf von Michael Hieber bis zur 57. Minute, ehe Maximilian Gürtler erneut zum 2:2 zuschlug. Mit dem Ausgleich zog der Routinier dem TSV Ebersberg den Stecker, danach ging gar nichts mehr. Am Ende hieß es 2:5 aus Sicht der Gäste.

„Eine Stunde lang war es ein gutes Spiel von uns“, resümierte der Coach. Ebersberg kam gut in die Partie und hatte allein in den ersten zehn Minuten zwei Großchancen, die jedoch ungenutzt blieben. „Uns ist es gelungen, aus besten Chancen kein Tor zu machen“, haderte Hieber. Auf der Gegenseite machte es Gürtler besser, erzielte mit der ersten wirklichen Chance die 1:0-Führung (28.).

Ebersberg ließ sich von diesem Rückschlag noch nicht aus der Spur werfen und drehte das Spiel vorübergehend. Thomas Grünwald (33.) und Maximilian Volk (44.) schossen binnen elf Minuten eine Führung heraus. „Das 2:1 war meiner Meinung nach gerecht, angesichts der Spielanteile“, so Hieber.

Nach dem Seitenwechsel hatten die Eber die Gelegenheit, mit dem dritten Tor das Spiel vorzuentscheiden, doch wie in der Anfangsphase wurde auch diese Chance leichtfertig liegengelassen. „Wir müssen aus sechs Metern nur abschließen, aber wir kommen nicht zum Abschluss. Wir sind da einfach nicht kaltschnäuzig genug“, konnte es Hieber nicht fassen.

Dadurch blieb der gastgebende Landesligaabsteiger, dem das Wasser auch in der Bezirksliga bis zum Hals steht, im Spiel und wurde nicht noch weiter in den Abstiegsstrudel gezogen. Da der SV Bruckmühl jedoch in dieser Saison wieder auf Gürtler zählen kann, der zuvor nur noch in der Reserve spielen wollte, hatte er den gefährlichsten Spieler auf dem Platz in seinen Reihen. In seiner besten Spielzeit erzielte der 30-Jährige 18 Treffer in der Landesliga, am Freitagabend erzielte er vier Tore in einem Spiel.

Bruckmühl kam immer wieder mit weiten Bällen und Standards gefährlich vor das Ebersberger Tor. Gürtlers Ausgleich ließ Lukas Steidl kurz darauf das 3:2 (60.) folgen, ehe Gürtler persönlich (66. und 71.) für die Tore vier und fünf sorgte. „60 gute Minuten waren am Ende gar nichts wert, weil wir mit leeren Händen dastehen“, lautete Hiebers Fazit.