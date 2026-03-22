Gürtler mit Viererpack! Bruckmühl überrollt Ebersberg nach der Pause

Einstandsieg beim Debütspiel des neuen Heimtrikots. – Foto: SV Bruckmühl

Der SV Bruckmühl zeigt gegen den TSV Ebersberg Moral und gewinnt mit 5:2. Die Zwoate unterliegt dem ASV Au mit 1:2, die Dritte dem LR Kolbermoor/Young Boys Rosenheim mit 0:2.

Mit dem sechsten Saisonsieg hat der SVB den Abstand auf den einzigen direkten Abstiegsplatz, den nun wieder die „Eber“ innehaben, ausgebaut und vorerst zwei Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze. Zum Spieler des Spieltags avancierte eindeutig Maximilian Gürtler, der vier der fünf Treffer der Bruckmühler erzielte.

Bruckmühl – „Stop the count“ – Der SV Bruckmühl hat das richtungsweisende Kellerduell gegen den TSV Ebersberg zum Auftakt des 22. Spieltags der Bezirksliga Ost am Freitagabend nach einem 1:2-Pausenrückstand noch klar mit 5:2 für sich entschieden und damit erstmals seit dem Saisonstart wieder die Abstiegsrelegationsplätze verlassen.

Bruckmühl dagegen hatte vor der Pause nur zwei Offensivaktionen. Zunächst scheiterte Lukas Steidl mit einem zu zaghaften Abschluss an Gäste-Keeper Lukas Schmidmaier. Nach 28 Minuten durften die Hausherren dann erstmals jubeln. Michael Kraxenberger flankte Nähe der rechten Eckfahne ins Zentrum. Gürtler legte sich den Ball an der Strafraumgrenze vor und vollendete dann flach ins rechte Eck.

Cheftrainer Mike Probst zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft trotz des wichtigen Sieges alles andere als zufrieden. Im ersten Durchgang lieferte der SVB eine desolate Leistung, und das obwohl Maximilian Gürtler seine Farben zwischenzeitlich in Führung gebracht hatte. Zuvor hätten die Gäste aus Ebersberg nach der Anfangsphase jedoch bereits mit 2:0 führen können, wenn nicht sogar müssen. Einzig Torwart Maximilian Gröbmeyer und die mangelnde Abschlussqualität des TSV verhinderten gleich mehrfach einen frühen Rückstand.

Doch noch vor der Pause verspielten die Bruckmühler die Führung wieder leichtfertig. Zunächst schloss Thomas Grünwald einen Angriff über die rechte Seite. Fast mit dem Pausenpfiff verwandelte Maximilian Volk einen Freistoß aus spitzem Winkel sehenswert direkt.

SV Bruckmühl gibt Führung aus der Hand: „So kann man den Abstiegskampf nicht annehmen“

„So darf man sich nicht präsentieren, schon gar nicht gegen einen direkten Konkurrenten. Vielleicht haben wir uns von den soliden Auftritten gegen den SB Rosenheim und TSV Ampfing zuvor blenden lassen. Das war nichts. Die ganze Mannschaft war nicht auf dem Platz. So kann man den Abstiegskampf nicht annehmen“, fand Probst klare Worte für die erste Halbzeit.

„Wir haben im Kollektiv nicht ins Spiel gefunden. Alles was wir vor der Partie angesprochen hatten, haben wir nicht umgesetzt. Die Jungs hatten alle Informationen. Sie wussten eigentlich, auf was sie Acht geben müssen. Die Quittung haben sie bekommen.“ Gürtler schloss an die Worte des Trainers an: „Die erste Hälfte war nicht, dass wir uns vorgenommen hatten. So dürfen wir nicht auftreten.“

SV Bruckmühl mit vier Treffern nach der Pause

Die Halbzeitansprache von Probst zeigte Wirkung. Das SVB-Team war nach dem Wiederanpfiff wie verwandelt und überrollten Ebersberg förmlich. Binnen 14 Minuten drehten und entschieden die Rot-Weißen die Partie. Nach 57 Minuten sorgte eine erneute Co-Produktion von Kraxenberger und Gürtler für den Ausgleich. Eine Flanke des Rechtsverteidigers köpfte Gürtler im Zentrum ein.

Genau nach einer Stunde wurde Steidl bei einem Ebersberger Klärungsversuch nach einem Freistoß aus dem Halbfeld angeköpft. Der Ball flog zur zweiten Bruckmühler Führung an diesem Abend ins Netz. Diese gaben die Hausherren in der Folge nicht mehr aus der Hand, sondern bauten sie noch weiter aus.

Maximilian Gürtler legt seine Tore drei und vier nach

Bei den Treffern Nummer vier und fünf Stand dieses Mal das Offensivduo Michele Cosentino und Maximilian Gürtler im Fokus. Der Flügelspieler setzte sich in der 66. Minute links im Strafraum durch und chippte den Ball in Richtung des zweiten Pfostens. Dort musste Gürtler zu seinem dritten Streich nur noch den Kopf hinhalten.

Fünf Minuten später bediente Cosentino den Stürmer am Sechzehner. Dessen Direktabnahme schlug im langen Eck ein. Somit war die Chancenauswertung mal kein Thema, wie sonst schon so oft: „Das hätten wir uns nicht auch noch leisten können“, kommentierte Probst die ungewohnt starke Abschlussqualität seines Teams.

Mike Probst: „Ich hoffe, dass der zweite Durchgang im Kopf bleibt“

Wenige Augenblicke nach dem 5:2 sah Luca Piga aufgrund wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte. Doch auch in Unterzahl brachte Bruckmühl den Vorsprung souverän ins Ziel. Von Ebersberg kam nach dem Vier-Tore-Schock offensiv nichts mehr.

Nach der Aufholjagd war Probst etwas versöhnlicher gestimmt, aber nur mit dem Endergebnis weitestgehend zufrieden: „Die zweite Halbzeit war in Ordnung. Dementsprechend haben wir verdient gewonnen. So einen Auftritt hätte ich mir schon in der ersten Halbzeit gewünscht. Das Spiel war ein Lernprozess für die Jungs. Sie haben sich selbst herausgezogen und gesehen, was mit Faktoren, wie Engagement und Lauffreundigkeit, erreicht werden kann. Ich hoffe, dass der zweite Durchgang im Kopf bleibt.“

Maximilian Gürtler: „Großes Kompliment an die Mannschaft“

„Ich freue mich natürlich persönlich sehr über die vier Tore. Am Ende zählt aber vor allem, dass wir in diesem wichtigen Spiel die drei Punkte geholt haben“, erklärte Gürtler nach Abpfiff: „Großes Kompliment an die Mannschaft, dass wir das in der zweiten Halbzeit gemeinsam umgebogen haben. Wir haben Moral gezeigt, aber so eine Aufholjagd gelingt nicht immer und da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Gerade im Hinblick auf die Ergebnisse der Konkurrenz und das schwere Auswärtsspiel nächste Woche beim VfB Forstinning war der Heimsieg extrem wichtig.“

Der Stürmer mahnt gleichzeitig jedoch auch: „Uns muss bewusst sein, dass uns das nicht jedes Mal gelingt. In den kommenden Spielen dürfen wir uns das nicht mehr erlauben.“

Weniger Spielglück hatte die zweite Mannschaft am frühen Samstagnachmittag. Mit einigen Ausfällen und einem stark veränderten Team im Vergleich zum Überraschungssieg im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten SV Nußdorf unter der Woche musste sich das Team von Erich Dreher und Charly dem Kreisklassen-Spitzenreiter ASV Au knapp mit 1:2 geschlagen geben.

SV Bruckmühl II und III unterliegen

Der SVB II zeigte sich fast über die ganze Spielzeit hinweg ebenbürtig, geriet aber genau mitten in die beste Phase im ersten Durchgang unglücklich in Rückstand. Kapitän Marius Rotter spielte in der 33. Minute einen Rückpass ins eigene Tor.

Noch vor der Pause glich Niklas Macek vom Punkt aus. Zuvor war Patrick Gigla vom Gästekeeper gefällt worden. Auch nach der Pause war die Zwoate lange auf dem Weg zur nächsten Überraschung. Zu Beginn der Schlussphase wurde ein Abschluss von Noel Reimer abgefälscht und fand so den Weg zum Siegtor ins Netz. Die Dritte unterlag im Nachgang noch zum C-Klassen-Rückrundenauftakt den LR Kolbermoor/Young Boys Rosenheim verdientermaßen mit 0:2.