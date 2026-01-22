Güraltunkeser feiert Comeback beim FC Süderelbe

Osman Güraltunkeser hat am vergangenen Dienstag sein Comeback für den FC Süderelbe gegeben. Beim 7:3-Erfolg gegen den MTV Römstedt stand der Angreifer erstmals wieder auf dem Platz, nachdem er zuletzt am 30. August ein Pflichtspiel bestritten hatte. Anschließend hatte ihn eine schwere Verletzung außer Gefecht gesetzt. Zuvor war Güraltunkeser im Profibereich in der Türkei aktiv gewesen.

Bereits im Sommer war der Torjäger zum FC Süderelbe zurückgekehrt. Dort hatte er zuvor mit starken Leistungen überzeugt. In der Saison 2022/23 erzielte Güraltunkeser für Altenweder in der Landesliga 26 Tore in 28 Spielen. Auch in seiner ersten Spielzeit bei Süderelbe in der Oberliga zeigte er sich treffsicher und kam auf 16 Treffer in 16 Partien.

Nach einem zwischenzeitlichen Engagement in der zweiten und dritten türkischen Liga folgte nun die Rückkehr auf den Platz. Das Spiel gegen den MTV Römstedt markierte für den Stürmer den nächsten Schritt nach langer Verletzungspause.