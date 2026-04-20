Günzlhofen siegt souverän – Reserve des FC Landsberied holt wichtigen Dreier Fußball im Landkreis von Stephanie Hartl · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der VfL Egenburg II (im Bild) hat gegen den VSST Günzlhofen verloren. – Foto: Robert Bauer

Günzlhofen siegt wieder, Mammendorf kassiert eine Niederlage in Landsberied und die Biburger kommen in Gilching arg unter die Räder.

FC Landsberied II – SV Mammendorf 1:0 (1:0) – Die Reserve des FCL braucht jeden Punkt, um sich vom aktuellen Liga-Schlusslicht, Althegnenberg II, abzusetzen. Drei wichtige Zähler holten sie jetzt zuhause gegen den Tabellenachten aus Mammendorf. Das Heim-Team um Trainer Max Bals durfte dann auch nach 34 Minuten jubeln, als Alexander Miklosch zum 1:0 einschob. Dem hatten auch die Gäste nichts entgegenzusetzen. Mammendorfs Trainer Harald Wachter wechselte noch ein wenig durch, doch auch das brachte nicht die Wende in dieser Partie. Das sollte es dann aber auch gewesen sein, denn mehr passierte nicht mehr.

GW Gröbenzell – RW Überacker II 5:1 (2:0) – Die Grün-Weißen haben zugeschlagen und Rot-Weiß keine Chance gelassen. Timo Bambach hatte mit seinen beiden Treffern vorgelegt (15./31.). Nach dem Wiederanpfiff trafen dann noch Marc Tausch (51.) und Stefan Leitenstofer (57.), ehe Bambach seinen Hattrick vollendete mit dem Treffer zum 5:0 (61.). Überackers Ehrentreffer ging auf das Konto von Dragos Jurca (84.).

VfL Egenburg II –VSST Günzlhofen 2:4 (1:4) – Die Pleite gegen den BVTA aus der vorigen Woche haben die VSSTler nach diesem Auftritt wieder mehr als wettgemacht. . „Eine klasse Mannschaftsleistung“, so Teamsprecher Achim Gruschlka nach dem Sieg. Der war nicht unbedingt vorherzusehen gewesen, denn aktuell fehlen einige Leistungsträger verletzt beim Günzlhofen. Demzufolge musste VSST-Trainer Korbinian Dunkel etwas umstellen - doch das sollte funktionieren. Ludwig von Posern erzielte früh das 1:0 für die Gäste (9.). Kurz darauf fiel der Ausgleich, doch Simon Jais netzte ein zum 2:1 (24.). Danach folgte der Doppelschlag, der Egenburg schließlich brechen sollte. Tobias Lilla (36.) und erneut Jais (41.) sorgten für die Vorentscheidung noch vor dem Halbzeit-Pfiff. Das 4:1 sollten die Egenburger nicht mehr einholen können, auch wenn die Gastgeber noch ein Tor markierten. Souverän brachte Günzlhofen die Partie schließlich nach Hause. Bitter erkauft war der Sieg dann aber doch, denn Torschütze von Posern verletzte sich noch vor der Pause am Knie. Nicht nur Gruschka hofft, dass der Torjäger bald wieder fit ist. B-Klasse 2

TSV Gilching III – ASV Biburg 7:0 (5:0) – Auswärts bei der Reserve von Gilching war für die Biburger schlichtweg nichts zu holen. Das ASV-Team war nur mit zehn Mann angetreten. Nach nicht einmal einer halben Stunde hatten sich die Hausherren warmgeschossen und fünf der sieben Tore fielen schon in der ersten Halbzeit im knappen Drei-Minuten-Takt. Nach dem Seitenwechsel machte Gilching weiter wie in Hälfte eins, traf jedoch nur noch zweimal zum 7:0-Endstand. Ein gebrauchter Tag für die Biburger um Spielertrainer Abou Koyate.