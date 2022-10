Günzlhofen setzt auf Schwung aus Pokal: „Wir befinden uns auf dem richtigen Weg“ Torwart Nico Theiß ist zurück

Günzlhofen – Selbstvertrauen tanken war angesagt bei Günzlhofen, als die VSST-Elf am Dienstag beim TSV West zum Achtelfinalspiel im Sparkassencup antrat. Mit einem 4:0-Sieg zog die Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri locker in die nächste Runde ein. Einziges Manko: die mangelhafte Chancenverwertung. Den Schwung aber will der VSST nutzen, um endlich auch den ersten Heimsieg in der Bezirksliga zu holen, wenn der punktgleiche FC Fatih Ingolstadt im Herrmann-Well-Stadion (Sonntag, 15 Uhr) aufläuft.