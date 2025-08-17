Günzlhofen-Oberschweinbach übernimmt die Spitze!

Der 3. Spieltag brachte beeindruckende Ergebnisse und Veränderungen an der Tabellenspitze. VSST Günzlhofen-Oberschweinbach dominierte eindrucksvoll mit einem 5:0-Auswärtssieg gegen SpVgg Wildenroth II und sicherte sich damit den ersten Platz. FC Puchheim II feierte den höchsten Sieg des Spieltags mit einem klaren 5:0 gegen SV Althegnenberg II, während RW Überacker II mit einem 4:2 gegen VfL Egenburg II seine Offensivstärke demonstrierte. Das torlose Remis zwischen SV Mammendorf und BVTA Fürstenfeldbruck zeigte, dass auch Defensivarbeit entscheidend sein kann.