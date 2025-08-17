 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht

Günzlhofen-Oberschweinbach übernimmt die Spitze!

Tore satt in Puchheim: 5:0-Kantersieg gegen Althegnenberg!

Der 3. Spieltag brachte beeindruckende Ergebnisse und Veränderungen an der Tabellenspitze. VSST Günzlhofen-Oberschweinbach dominierte eindrucksvoll mit einem 5:0-Auswärtssieg gegen SpVgg Wildenroth II und sicherte sich damit den ersten Platz. FC Puchheim II feierte den höchsten Sieg des Spieltags mit einem klaren 5:0 gegen SV Althegnenberg II, während RW Überacker II mit einem 4:2 gegen VfL Egenburg II seine Offensivstärke demonstrierte. Das torlose Remis zwischen SV Mammendorf und BVTA Fürstenfeldbruck zeigte, dass auch Defensivarbeit entscheidend sein kann.

Mi., 15.10.2025, 19:45 Uhr
SV Germering
SV GermeringGermering II
FC Landsberied
FC LandsberiedLandsberied II
19:45

Heute, 15:00 Uhr
SV Mammendorf
SV MammendorfSV Mammendorf
BVTA Fürstenfeldbruck
BVTA FürstenfeldbruckBVTA FFB
0
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
RW Überacker
RW ÜberackerRW Überacker II
VfL Egenburg
VfL EgenburgVfL Egenburg II
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SpVgg Wildenroth
SpVgg WildenrothWildenroth II
VSST Günzlhofen-Oberschweinbach
VSST Günzlhofen-Oberschweinbach Günzlhofen
0
5
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
FC Puchheim
FC PuchheimPuchheim II
SV Althegnenberg
SV AlthegnenbergAlthegnenbrg II
5
0
Abpfiff

Vorschau auf den 4. Spieltag:

  • FC Landsberied II (7.) empfängt FC Grün-Weiss Gröbenzell (10.) – beide Teams wollen wichtige Punkte sichern.
  • FC Emmering II (8.) trifft auf das formstarke RW Überacker II (2.) – ein spannendes Duell steht bevor.
  • VfL Egenburg II (9.) kämpft gegen SV Mammendorf (5.) um den ersten Saisonsieg.
  • SV Althegnenberg II (12.), weiterhin ohne Punkte, hofft auf eine Überraschung gegen SpVgg Wildenroth II (3.).
  • VSST Günzlhofen-Oberschweinbach (1.) will gegen SV Germering II (11.) die Tabellenspitze verteidigen.

••Am 22.10. trifft BVTA Fürstenfeldbruck (4.) auf FC Puchheim II (6.) – ein Duell zweier punktgleicher Verfolger.

17.8.2025, 17:40 Uhr
Helmut KampaAutor