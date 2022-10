Günzlhofen-Coach Beqiri: "Es hat heute richtig Spaß gemacht" VSST ärgert den Aufstiegsaspiranten

Günzlhofen – Sind die Aufsteiger aus Günzlhofen am vergangenen Spieltag noch knapp am ersten Heimsieg gescheitert, so gelang der Elf von Spielertrainer Qemajl Beqiri ausgerechnet beim Tabellendritten und Aufstiegsaspiranten SV Dornach der dritte Auswärtsdreier. Mit einem 2:1-Sieg verbaute der vermeintliche Underdog den Gastgebern vorerst den Weg an die Tabellenspitze.

„Die haben anfangs wohl geglaubt, die können uns an die Wand spielen“, meinte VSST-Ehrenvorstand Franz Ostermeier. Erst recht, als sie nach einer halben Stunde durch Robert Rakaric mit 1:0 in Führung gingen. Dabei hätte der erfolgreichste Torschütze des VSST, Kelvin Gomez, auch seine Elf in Front bringen können. Kurz vor der Pause traf Paul Fischer zum 1:1-Ausgleich.