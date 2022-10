Abgestürzt ist Daniel Deppner (vorne) mit dem TSV Meitingen bei der 1.4-Heimniederlage gegen Spitzenreiter FC Günzburg. – Foto: Karin Tautz

Günzburg verpasst Meitingen eine empfindliche Niederlage Lamatsch führt den Spitzenreiter in Meitingen zum 4:1 +++ Horgau und Neuburg setzten ihren positiven Trend fort +++ Affing gelingt in Gundelfingen der erste Saisonsieg +++ Rain II und Wertingen liefern sich einen Abnutzungskampf

Für den TSV Meitingen begann der 13. Spieltag so vielversprechend. Doch trotz früher Fürhung triumphierte am Ende der Tabellenführer FC Günzburg mit 4:1. Einen Rückschlag erlitt ebenfalls der FC Stätzling beim formstarken FC Horgau verlor man 0:2 und muss den Kontrahenten in der Tabelle nun verfolgen. Neben Horgau bestätigte auch der VfR Neuburg seine gute Form und machte beim 6:2 in Maihingen bereits in der ersten Hälfte alles klar. Neun gelbe Karten, eine Zeitstrafe und eine rote Karte verteilte Vincenz Lehmann in einem hart geführten Duell zwischen dem TSV Rain II und dem TSV Wertingen. Am Ende des intensiven Spiels stand ein gerechtes 3:3.

Optisch war es tatsächlich das vermutete Spiel auf Augenhöhe. Den ersten Durchgang gestalteten die Günzburger überlegen, den zweiten der TSV Meitingen. Dabei fing es gar nicht gut an für den Spitzenreiter. Kaum zwei Minuten waren gespielt, als sie schon hinten lagen. Denis Buja hatte eingenetzt. Aber die Günzburger schüttelten das einfach ab, spielten ihren Plan weiter und drehten die Sache noch vor dem Seitenwechsel. Maximilian Lamatsch erzielte beide FCG-Tore zum Halbzeitstand. Schon während der Pause bemühten die Zuschauer einige Superlative in der Bewertung des Torjägers. Er war auch nach Wiederbeginn überall dort zu finden, wo er dem Gegner schaden konnte. Seine überragende Vorstellung krönte Lamatsch mit dem vorentscheidenden 1:3, seinem 15. Saisontor. Und weil den Gastgebern mit fortlaufender Spieldauer die Kräfte deutlich schwanden, stach der Tabellenführer noch einmal zu. Nikolas Tress sorgte für den Endstand. Günzburgs Spielertrainer Christoph Bronnhuber lobte nach dem Schlusspfiff: „Was die Jungs derzeit abliefern, ist einfach phänomenal.“

Schiedsrichter: Kevin Leis (Bechhofen) - Zuschauer: 190

Tore: 1:0 Denis Buja (2.), 1:1 Maximilian Lamatsch (16.), 1:2 Maximilian Lamatsch (38.), 1:3 Maximilian Lamatsch (85.), 1:4 Nikolas Tress (90.+3)

Beim verdienten Sieg des VfR Neuburg kassierte der FC Maihingen gleich sechs Gegentore, vier davon bereits in der ersten Halbzeit. Benedikt Vollnhals stellte mit einem lupenreinen Hattrick die Weichen für Neuburg auf Auswärtssieg. Mit dem Halbzeitpfiff fiel das 0:4, als Semih Coklar nach Pass von Rutkowski überlegt einschoss.

Wer gedacht hätte, dass es nach der Pause für Maihingen besser werden würde, wurde schnell eines Besseren belehrt. Nach Eckballvariante traf Semih Coklar zum 0:5. Maihingen zeigte aber wie in den vergangenen Spielen Moral und kam jetzt selbst mit zwei schnellen Treffern wieder etwas heran. Zuerst setzte sich Dominik Göck im Laufduell gegen zwei Gegenspieler durch und schob den Ball gekonnt ein, nach einem Foul am lauffreudigen Göck gab es Elfmeter, den Jürgen Liebhard souverän verwandelte. Hätte Dominik Göck in der 69. Minute das mögliche 3:5 gemacht, wer weiß wie die Partie dann zu Ende gegangen wäre. Aaron Stimpfle legte dabei nach toller Kombination den Ball perfekt in die Mitte, aber Göck scheiterte am starken Gästetorwart. Stattdessen trafen die Neuburger nach weitem Ball auf Coklar zur Entscheidung.

Schiedsrichter: Leonhard Frieling (Bad Wörishofen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Benedikt Vollnhals (28.), 0:2 Benedikt Vollnhals (32.), 0:3 Benedikt Vollnhals (41.), 0:4 Semih Coklar (45.), 0:5 Semih Coklar (50.), 1:5 Dominik Göck (54.), 2:5 Jürgen Liebhard (58./Foulelfmeter), 2:6 Semih Coklar (76.)

Der vierte Sieg in Serie war absolut verdient für den FC Horgau. Gegen den FC Stätzling zeigte die Kleeblatt-Elf einen klaren Matchplan und revanchierte sich mit einem 2:0-Sieg für die 0:5-Klatsche am Ende der Vorsaison.

Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Mittelfeldaktionen und einem hohen Pressing beider Angriffsreihen. Kurz vor der Pause gingen die Horgauer dann in Führung. Severin Blochum dribbelte sich durch und legte quer auf den früh eingewechselten Christian Herr, der mit einem Flachschuss Gästetorhüter Florian Hartmann überraschte.

Nach der Pause setzten die Horgauer ihr Gegenpressing fort, daraus entstand auch der zweite Treffer. Valentin Blochum eroberte den Ball im Mittelfeld und legte mustergültig auf den mitgelaufenen Arthur Mayer ab, der mit einem satten Schuss einnetzte. Die Stätzlinger blieben dran, setzten ihre Angriffsbemühungen fort, allerdings durchweg ohne, sich nennenswerte Chancen zu erspielen. Während auf der Gegenseite Philipp Meitinger beinahe noch das 3:0 erzielt hätte, der Ball landete aber an der Querlatte (86.).

Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Christian Herr (41.), 2:0 Arthur Philipp Mayer (55.)

Seine zuletzt ansteigende Formkurve hat der SC Bubesheim mit dem verdienten Auswärtssieg beim VfL Ecknach unterstrichen. Bubesheim war deutlicher überlegen, als es das Endresultat ausweist. „Wir hätten auch 5:0 gewinnen können“, bemerkte Trainer René Hauck und verwies unter anderem auf zwei Hochkaräter, die seine Kicker verschmäht hatten. Die waren 60 bis 70 Minuten lang absolut spielbestimmend, verloren den Faden nur in der etwas hektischen Schlussphase. „Bis dahin war das alles sehr diszipliniert, sehr kontrolliert“, lobte Hauck. Steffen Hain brachte den SCB per Elfmeter in Führung. Tugay Demir nutzte kurz danach einen Konter und schob zum Endstand ein, nachdem er den Ecknacher Torwart umkurvt hatte.

Schiedsrichter: Luca Riedl (Grasheim) - Zuschauer: 148

Tore: 0:1 Steffen Hain (55./Foulelfmeter), 0:2 Tugay Demir (58.)

Trainer Konrad Nöbauer hat gut lachen: Acht Siege haben seine Fußballer des VfR Jettingen in den ersten zwölf Partien dieser Bezirksliga-Runde geholt – und das als Aufsteiger. – Foto: Ernst Mayer

Zum ersten Mal in dieser Runde sei er in der Halbzeitpause richtig zufrieden gewesen, berichtete Jettingens Trainer Konrad Nöbauer im Rückspiegel auf den 6:0-Erfolg gegen den TSV Nördlingen II. Bis dahin waren seine Kicker dominant aufgetreten, hatten ein präzises Passspiel gezeigt und drei Treffer durch Heiko Pflieger und Vincent Bucher (2) vorgelegt.

Verständlich, dass die Jettinger ihren Vorwärtsdrang in der Folge ein wenig bremsten. Trotzdem besaßen sie weiterhin gute Möglichkeiten, das Resultat zu erhöhen. Nach dem Seitenwechsel tauschte Nöbauer dann munter durch. Vor allem deshalb dauerte es ein wenig, ehe sich das spielerische Moment wieder in voller Blüte zeigte. In der Schlussphase krönte der Aufsteiger seine insgesamt bärenstarke Vorstellung dann aber mit weiteren Treffern der eingewechselten Spieler Nico Fritz und Nico Paulheim sowie dem finalen Tor des früheren Ichenhausers Maximilian Ocker.

Schiedsrichter: Alexander Bienert (Fischach) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Heiko Pflieger (6.), 2:0 Vincent Bucher (9.), 3:0 Vincent Bucher (19.), 4:0 Nico Fritz (80.), 5:0 Nico Paulheim (85.), 6:0 Maximilian Ocker (90.)

In einem ereignis- und torreichen Spiel trennen sich der TSV Rain II und der TSV Wertingen 3:3. Christoph Prestel fand zu seiner alten Glanzzeit zurück und war an allen Wertinger Treffern beteiligt. Wertingen hatte das Geschehen bis zum Stand von 1:3 eigentlich im Griff, gab die Partie aber dennoch aus der Hand.

Die Rainer Führung durch Fabian Ott hielt nur wenige Minuten: Nach Freistoß-Flanke von Prestel traf Marco Schiermoch am zweiten Pfosten ins lange Eck. Kurz nach der Pause drehte Wertingen so richtig auf. Prestel zog aus 20 Metern wuchtig ab und der Ball passte genau neben den Pfosten – 1:2. Beim 1:3 war Prestel der Ausgangspunkt. Ein weiterer wuchtiger Distanzschuss konnte Rains Keeper nur nach vorne abwehren, Marcel Mayr stand goldrichtig und erhöhte mit seinem ersten Saisontor auf 1:3. Wertingen schien alles im Griff zu haben, doch Rain kam wieder zurück. Kapitän Christian Kühling traf per Freistoß zum Anschlusstreffer. Nur drei Minuten glich Michael Haid aus.

Ein weiterer Aufreger ergab sich in der 73. Minute. Marcel Mayr trat wohl am Boden liegend gegen seinen Gegenspieler nach und sah dafür die Rote Karte. Rains Michael Haid regte sich so stark auf und ging verbal auf Mayr los, sodass er mit einer Zeitstrafe vom Platz musste.

Schiedsrichter: Vinzenz Lehmann (Augsburg) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Fabian Ott (7.), 1:1 Marco Schiermoch (11.), 1:2 Christoph Prestel (48.), 1:3 Marcel Mayr (52.), 2:3 Christian Kühling (63.), 3:3 Michael Haid (66.)

Rote Karte: Marcel Mayr (73./TSV Wertingen/Unsportlichkeit)

Nach einem turbulenten Spiel gegen den SV Wörnitzstein-Berg stand an der Aindlinger Anzeigetafel ein 3:1 für den TSV. Nicht unverdient: In der ersten halben Stunde sahen die Zuschauer eine Zitterpartie. Es ging hin und her. Die vermeitliche Erlösung für die Aindlinger war der Führungstreffer durch Co-Spielertrainer Benjamin Woltmann, der den Ball nach einem Freistoß von Fatlum Talla ins Tor köpfte. Kurze Zeit später folgte dann die Ernüchterung: Nach einem Foul bekamen die Wörnitzsteiner und Alexander Musaeus verwandelt zum 1:1. In der zweiten Halbzeit sah das Publikum dann einen wie ausgewechselt aufspielenden TSV Aindling. Mit einem Foulelfmeter, den Antonia Mlakic verwandelt, gingen die Gastgeber wieder in Führung. In der Nachspielzeit entschied Florian Bobinger das Spiel. Josef Kigle, Vorstand Spielbetrieb, lobte seine Mannschaft: „Das war definitiv ein verdienter Sieg. In der Zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass die Jungs Bock auf die drei Punkte haben“. (joj)

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Benjamin Woltmann (28.), 1:1 Alexander Musaeus (41./Foulelfmeter), 2:1 Antonio Mlakic (57. Foulelfmeter), 3:1 Florian Bobinger (90.+4)

Dicke Luft vor FCG-Torwart Fabian Karg (links). Moritz Werner (Mitte) klärt hier gegen Malik Badji (Affing, am Boden). – Foto: Walter Brugger