Günterfürster AH: Ein Schritt vorm Hessenpokalfinale

Die AH des TSV Günterfürst will den Hessenpokalsieg schaffen. – Foto: TSV

Günterfürst. Noch ein Sieg fehlt bis zum Endspiel: Die AH-Fußballer des TSV Günterfürst stehen nach einem 2:0 gegen Germania Dörnigheim im Viertelfinale des Ü35-Hessenpokals.

Die Spieler aus dem Erbacher Stadtteil überzeugten mit einer starken Teamleistung – und hatten auch zahlreiche Unterstützung vor Ort. Gemeinsam mit ihrer Mannschaft machten sich treue Fans aus Günterfürst mit dem Bus auf den Weg nach Dörnigheim. Dort sorgten sie über das ganze Spiel lautstark für Stimmung. „Bereits die Anreise zeigte schon, wie groß die Unterstützung und die Vorfreude innerhalb des Vereins auf dieses Spiel war“, betonte AH-Spieler Stefan Rug.

In einer ausgeglichenen Partie kämpften beide Mannschaften um die Kontrolle. Nach der Halbzeitpause war es dann Thomas Schenk (50.), der die Odenwälder mit 1:0 in Führung brachte. Der TSV stand defensiv weiterhin kompakt und kam immer wieder gefährlich vor das Tor der Gastgeber. Christian Hallstein erlöste schließlich die Mannschaft von Trainer Reiner Hallstein mit dem vorentscheidenden 2:0 (70.). Die Günterfürster spielten den Vorsprung anschließend souverän herunter.

Der Verein nimmt erstmals seit Jahrzehnten als Vertreter für den Odenwaldkreis beim Hessenpokal Ü35 teil. Bereits in der ersten Runde überraschte der TSV bei Starkenburgia Heppenheim mit einem 2:1-Sieg durch Tore von Tobias Kaufmann und André Moos.

Im Halbfinale muss die Mannschaft jetzt wieder auswärts antreten: Dort trifft sie auf den Sieger der Partie SG Hünfeld/Kirchhasel gegen SSV Sand. Ein genauer Termin im Zeitraum von Ende April bis Anfang Mai steht bisher nicht fest. Die AH-Fußballer aus Günterfürst wollen dort erneut überraschen und das Ticket für das Finale am 30. Mai in Rüsselsheim lösen.

„Für die Mannschaft und den Verein ist das Halbfinale erst mal ein fantastisches Erlebnis“, zeigt sich Rug euphorisch. Und gibt als Marschroute vor: „Wir wollen als Team kompakt stehen, aber uns auf keinen Fall verstecken.“ Er sei davon überzeugt, in allen Mannschaftsteilen über genug Qualität zu verfügen, um es jedem Gegner im Wettbewerb schwer zu machen.

Für Unterstützung ist jedenfalls wieder gesorgt: Vermutlich werden die Fans des TSV Günterfürst sogar mit zwei Bussen zum Halbfinale anreisen.





