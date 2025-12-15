Günter Schuh neuer Kreis-Vorsitzender Günter Schuh führt den Kreis Nürnberg/Frankenhöhe

Günter Schuh ist neuer Vorsitzender im Fußball-Kreis Nürnberg/Frankenhöhe: Das Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat den 60-Jährigen jetzt ins Amt berufen und folgt mit seinem Beschluss den Vorschlägen des Kreis- sowie Bezirks-Ausschusses.

Schuh tritt die Nachfolge von Thomas Raßbach an, der Ende November seinen vorzeitigen Rücktritt erklärt hatte. Ursprünglich wollte Raßbach den Wechsel an der Spitze erst beim Kreistag am 8. Februar 2026 vollziehen.

„Wir haben mit Günter einen Kreis-Vorsitzenden gefunden, der die Erfahrung mitbringt, die es in dieser Position braucht. Günter kennt den BFV, weiß um die Strukturen im Kreis und ist bestens vernetzt – nicht zuletzt hatten wir deshalb ohnehin den Plan, ihn als unseren Kandidaten für den Kreistag im Februar zu nominieren“, sagt Mittelfrankens Bezirks-Vorsitzender Uwe Mauckner: „Wir danken Günter, dass er auch jetzt sofort bereit war, das Ruder zu übernehmen.“