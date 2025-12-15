Günter Schuh neuer Kreis-Vorsitzender

Günter Schuh ist neuer Vorsitzender im Fußball-Kreis Nürnberg/Frankenhöhe: Das Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat den 60-Jährigen jetzt ins Amt berufen und folgt mit seinem Beschluss den Vorschlägen des Kreis- sowie Bezirks-Ausschusses.
Schuh tritt die Nachfolge von Thomas Raßbach an, der Ende November seinen vorzeitigen Rücktritt erklärt hatte. Ursprünglich wollte Raßbach den Wechsel an der Spitze erst beim Kreistag am 8. Februar 2026 vollziehen.
„Wir haben mit Günter einen Kreis-Vorsitzenden gefunden, der die Erfahrung mitbringt, die es in dieser Position braucht. Günter kennt den BFV, weiß um die Strukturen im Kreis und ist bestens vernetzt – nicht zuletzt hatten wir deshalb ohnehin den Plan, ihn als unseren Kandidaten für den Kreistag im Februar zu nominieren“, sagt Mittelfrankens Bezirks-Vorsitzender Uwe Mauckner: „Wir danken Günter, dass er auch jetzt sofort bereit war, das Ruder zu übernehmen.“
„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderung“, sagt Schuh: „Mich trifft das neue Amt nicht aus heiterem Himmel. Thomas Raßbach hatte mich ja vor geraumer Zeit bereits gefragt, inwieweit ich es mir vorstellen kann, bei der Wahl im Februar als sein Nachfolger zu kandidieren. Ja, ich werde kandidieren – und jetzt eben schon in Verantwortung gemeinsam mit meinem Team auch den Kreistag vorbereiten.“
Schuh ist beim TSV Emskirchen daheim, absolvierte 1992 seine Schiedsrichter-Prüfung und übernahm bereits 2010 Verantwortung im Schiedsrichterwesen des BFV: Zunächst acht Jahre lang als Ausschuss-Beisitzer der Gruppe Frankenhöhe Nord, zuletzt führte er von 2018 bis zum Oktober 2025 er die Gruppe als verantwortlicher Obmann.