Günter-Obermeier-Cup: Loibls FC Winnetou holt sich den Cup

Was war das mal wieder für ein Event in der regionalen Fußballszene. Alles was Rang und Namen hat war heute Nachmittag zu Gast beim Günter-Obermeier-Cup in Fürstenstein.

Am Ende setzte sich zum ersten Mal in der Turnier-Geschichte der FC Winnetou mit einem überragenden Sebastian Loibl mit einem 2:0 Sieg gegen den FC Balkan durch.