Günter Brandl hat eine neue Traineraufgabe Wenzenbachs Ex-Coach zieht es wieder einmal in den Nachwuchsbereich, konkret zu den D-Junioren der SG VfB/BSC Regensburg von Florian Würthele · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

Günter Brandl war zuletzt zwei Jahre lang für den SV Wenzenbach verantwortlich. – Foto: Walter Keller

Was macht eigentlich... Günter Brandl? Mitte Mai diesen Jahres, unmittelbar vor der anstehenden Landesliga-Relegation, legte der 64-Jährige beim SV Wenzenbach völlig unerwartet sein Traineramt nieder. Seitdem wurde es ruhig um den ehemaligen Co-Trainer der Münchner Löwen.

Schon im Rahmen seines Rücktritts in Wenzenbach hatte Brandl in der „Mittelbayerischen“ angekündigt, dass er „viel zu jung ist, um aufzuhören“. Jetzt hat der Fußballfachmann aus Irlbach (Gemeinde Wenzenbach) eine neue Traineraufgabe. Allerdings nicht im Herren-, sondern im Nachwuchsbereich. Der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz schlägt seine Zelte in der Regensburger Konradsiedlung auf.



Konkret zieht es ihn als Jugendtrainer zur SG VfB/BSC Regensburg und er übernimmt die dortige D-Jugend-Mannschaft. Was schon länger ein offenes Geheimnis war, machte sein neuer Verein in dieser Woche schließlich publik. Ein durchaus überraschender Tapetenwechsel des ehemaligen Profitrainers!





„Günter Brandl bringt jede Menge Erfahrung und Fußball-Know-how mit. Als ehemaliger 2. Bundesliga-Trainer des SSV Jahn Regensburg und Co-Trainer beim TSV 1860 München in der 3. Liga kennt er den Fußball auf höchstem Niveau aus erster Hand. Zuletzt führte er den SV Wenzenbach bis in die Landesliga und bewies dort einmal mehr seine Qualitäten als Trainer. Jetzt beginnt ein neues Kapitel, und wir freuen uns riesig, dass Günter Brandl künftig unsere Nachwuchskicker in der Konradsiedlung begleitet, entwickelt und mit seiner Erfahrung unterstützt“, schreibt die SG VfB/BSC Regensburg in den sozialen Medien. Welche konkreten Hintergründe hinter Brandls neuem Engagement stecken, lässt die Meldung offen.



Zuletzt coachte der 64-Jährige für zwei Spielzeiten den SV Wenzenbach. Er führte die Blau-Gelben im zweiten Jahr zur Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Süd. Die anschließende, erfolgreich überstandene Relegation erlebte er dann allerdings nicht mehr mit. Erfahrung im Jugendbereich sammelte der ehemalige Jahn-Coach unter anderem als jahrelanger DFB-Regionalauswahltrainer sowie beim SV Burgweinting. Schon als Aktiver trainierte Brandl Jugendmannschaften. Neuland betritt er beim VfB/BSC also keineswegs.



