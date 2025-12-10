Güney Rückkehr: Brdbg.03 stösst gegen Novi Bock um

Trotz weiterhin drei Minuspunkten in der Tabelle gelingt Brandenburg 03 ein emotionaler 3:2-Erfolg über Novi Pazar. Besonders brisant: Novi-Coach Volkan Güney war zuvor selbst Trainer bei 03. Für Brandenburg bleibt der Klassenerhalt dennoch ein fast unmögliches Unterfangen – am Samstag muss gegen Rehberge nachgelegt werden

Brandenburg 03 (vor der Saison mit drei Minupunkten belastet) setzt sich am Dienstagabend im heimischen Kunstrasenstadion an der Brahestraße mit 3:2 (3:1) gegen den 1. FC Novi Pazar durch und feiert damit den ersten Dreier der Saison. Überhaupt die ersten Punkte in der laufenden Saison. Der Start ins Spiel verlief für die Gastgeber nahezu ideal: Amir Abduev trifft bereits in der 5. Minute. Nach einer halben Stunde erhöhte Arsan Asuev (30.), nur zwei Minuten später legte Umut Horoz (32.) zum 3:0 nach. Kurz vor der Pause kommt Novi Pazar jedoch zurück ins Spiel – Mohammad-Mostafa Nawazy erzielt in der 45.+3 den Anschluss zum 3:1 per Elfmeter. In Hälfte zwei wird die Partie zunehmend intensiver, was anhand mehrerer gelber Karten und einem Platzverweis erkennbar ist. Trotz dieser Unterbrechungen gelingt Novi Pazar in der Schlussphase noch einmal der Anschluss: Chinedu Vincent Eberechukwu trifft in der 77. Minute zum 3:2. Das wars dann.

Brandenburg 03 bringt das knappe Ergebnis schließlich über die Zeit und sicherte sich damit einen wichtigen Erfolg gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte.

Schiedsrichter der Partie war Aaron Nakas, unterstützt von Moritz Claus Ziegler und Lui Vincent Bijanpour.

