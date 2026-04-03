Günes und Gansmann wechseln zum FC Basara Mainz

Serdal Günes wechselt von der TSG Bretzenheim zum FC Basara. – Foto: Sebastian Bohr

Am Oster-Wochenende hat die Fußball-Verbandsliga regulär spielfrei. Für den Tabellendritten FC Basara Mainz geht es kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) im Nachholspiel bei Abstiegskandidat TuS Steinbach weiter. Die Mainzer Japaner haben Rang zwei fest im Blick. Parallel wird auf Hochtouren am Kader gearbeitet.

Die ersten drei Neuverpflichtungen stehen fest. Eine Sonderrolle kommt dabei Serdal Günes zu. Der aktuelle Spielertrainer der TSG Bretzenheim soll zum einen als Bindeglied zwischen den einheimischen Spielern und Trainer Shinji Okazaki fungieren und auch in der Trainingsplanung eine Rolle spielen – und sich zum anderen an den Spieltagen voll auf seine Rolle als Spieler konzentrieren.

Zudem kommt Johannes Gansmann vom TSV Schott Mainz und Johann Frisch von der SG Hüffelsheim. Was Günes zu dem Wechsel sagt und wie die Personalplanungen des FC Basara Mainz weitergehen werden, steht im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.