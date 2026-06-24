Günes & Co.: Greuther Fürth II startet mit 5 externen Neuzugängen Die U23 des Kleeblatts hat die Vorbereitung mit einigen neuen Gesichtern aufgenommen von Mathias Willmerdinger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

David Günes (li.) war eine der Entdeckungen der vergangenen Spielzeit in der Regionalliga Bayern. Nun wagt er den Sprung Richtung professioneller Fußball und will sich zunächst in der U23 der SpVgg Greuther Fürth für höhere Aufgaben empfehlen. – Foto: Jonas Baier

Ende gut, alles gut! So lautete das Motto der U23 der SpVgg Greuther Fürth. Die Profis schafften den Klassenerhalt in der 2. Liga über den Umweg Relegation, und die Youngsters taten es ihren Vorbildern nach und packten ebenfalls in der Relegation gegen den ASV Cham den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern. Weil aber erst Anfang Juni Planungssicherheit herrschte, fiel die Sommerpause am Ronhof dementprechend kurz aus. Nach knapp drei Wochen durchschnaufen ist die U23 Anfang dieser Woche in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga Bayern eingestiegen, die in einem Monat mit dem Eröffnungsspiel am 23. Juli startet.

Neu-Coach Julian Kolbeck (FuPa berichtete!), der von der U19 in die U23 hochgerutscht ist und sein Co-Trainer Daniel Adlung begrüßten zum Auftakt unter anderem fünf externe Neuzugänge. David Günes (vom FC Memmingen), Jason Osei Tutu (FC Ingolstadt II), Alexander Leuthard (Viktoria Aschaffenburg), Lorenz Rachinger (VfB Eichstätt) und Amir Bennis (SV Wehen Wiesbaden U19) haben bislang den Weg an den Ronhof gefunden. David Günes, Neffe von FC Memmingen-Coach Matthias Günes, war eine der Entdeckungen der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Bayern. Der 20-jährige Offensivmann zählte zu den Protagonisten im Angriff der Memminger und steuerte zum Klassenerhalt des FCM elf Treffer bei. Nun wagt Günes beim Kleeblatt den Sprung in den professionellen Fußball und will sich über starke Leistungen in der U23 für höhere Aufgaben empfehlen.

Mit Jason Osei Tutu haben die Fürther einen weiteren Offensivspieler aus dem Nachwuchs des FC Ingolstadt verpflichtet. Der 21-Jährige, der im niederbayerischen Landshut geboren wurde, ging in der vergangenen Spielzeit für die Profireserve der Schanzer auf Torejagd und erzielte in der Bayernliga Nord neun Treffer. Alexander Leuthard kann trotz seiner erst 20 Jahre bereits Drittliga-Erfahrung bei der SpVgg Unterhaching vorweisen. Sein Engagement zuletzt bei Viktoria Aschaffenburg war aber eher weniger von Erfolg gekrönt. In Fürth wagt er nun den Neustart.