Viele neue Gesichter gibt es beim SV Gündlkofen – Foto: Verein

Gündlkofen: Mit frischem Blut, neuem Trainer und vertrauten Gesichtern Beim Kreisklassisten hat ein neuer Coach das Sagen - zudem rücken einige Nachwuchskräfte in den Herrenbereich auf

Der SV Gündlkofen will den bevorstehenden Saisonstart in der Kreisklasse Landshut als echten Neustart nutzen – sportlich wie personell. Mit Thomas Nieberl übernimmt ein neuer und zugleich ehemaliger Trainer das Ruder beim SV Gündlkofen. Ihm zur Seite stehen mit Fabian Mertens und Markus Kiermaier zwei erfahrene Spieler des SVG, die als Co-Spielertrainer wichtige Stützen für Mannschaft und Trainerteam bilden. Vorrangig kümmern sich Mertens und Kiermaier um Team 2 und den Einbau der Youngsters in den Seniorenbereich.

Der Fokus der neuen Saison liegt klar auf dem konsequenten Einbau eigener Jugendspieler. Gleich 13 Talente aus der letztjährigen A-Jugend sind in den Herrenbereich aufgerückt – und das nicht nur in die Zweite, sondern auch in den Kader der Ersten Mannschaft. Mit Adam Nagy, Christian Fink, Felix Wocheslander, Jonas Mayer, Kilian Gansmayer, Luca Kronawitter, Ludwig Wimmer, Maximilian Weindl, Noah Hobmeier, Philipp Alt, Sebastian Franz, Tobias Weitl und Leyer Lorenz setzt der SVG bewusst auf den eigenen Nachwuchs.









"Das ist der Weg, den wir als Verein gehen wollen: Unsere Jugendspieler in den Herrenbereich integrieren und ihnen das Vertrauen schenken“, betont Trainer Thomas Nieberl. Die Vorbereitung stand ganz im Zeichen dieses Umbruchs. Es wurde viel ausprobiert, Abläufe wurden eingeübt, und auch die Eingewöhnung in das Tempo und die Physis der Kreisklasse hat begonnen. Der ein oder andere durfte in Kader 1 reinschnuppern, mal schaun ob es reicht. Die ersten Spiele haben gezeigt, dass die junge Truppe nicht nur Talent, sondern auch Charakter besitzt. Natürlich läuft noch nicht alles rund, und die notwendige Erfahrung fehlt in manchen Situationen – doch Einsatz, Teamgeist und der Wille, sich weiterzuentwickeln, sind klar erkennbar.