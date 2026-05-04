Günding stürmt in die Kreisliga – Kampf um Platz zwei

– Foto: Christian Bopfinger

Tor-Spektakel in Indersdorf und Hilgertshausen!

Am vergangenen Sonntag untermauerte der SV Günding eindrucksvoll seine Vormachtstellung. Mit einem souveränen Heimsieg gegen den TSV Bergkirchen festigte der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf satte 14 Punkte. Da bei nur noch drei verbleibenden Spielen maximal neun Zähler zu vergeben sind, ist dem SV Günding die Meisterschaft und damit der direkte Aufstieg in die Kreisliga rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Währenddessen feierte der TSV Indersdorf am Sonntag ein wahres Schützenfest gegen den SV Petershausen, was das Rennen um den Relegationsplatz zwei extrem verschärft. Auch der TSV Hilgertshausen ließ vor heimischer Kulisse nichts anbrennen und fertigte die SpVgg Erdweg am Sonntag deutlich ab, wodurch die Spannung im oberen Tabellendrittel ihren Höhepunkt erreicht.

Wer rettet sich noch vor dem direkten Abstieg?

Im Verfolgerfeld herrscht nach den Sonntagsspielen absoluter Ausnahmezustand. Während der bisherige Tabellenzweite SV Niederroth eine empfindliche Heimpleite gegen den SV Ampermoching hinnehmen musste, sind nun gleich vier Mannschaften fast punktgleich im Rennen um Platz zwei. Niederroth führt die Gruppe mit 45 Punkten zwar noch an, doch Hilgertshausen, Indersdorf und Ampermoching lauern mit jeweils 44 Zählern direkt dahinter – hier wird jeder Zähler über den Einzug in die Aufstiegsrelegation entscheiden. Am Tabellenende gab es am Sonntag einen Hoffnungsschimmer für den SV Odelzhausen, der gegen den TSV 1929 Schwabhausen einen wichtigen Sieg einfuhr und sich damit Luft auf die Gefahrenzone verschaffte. Dennoch bleibt die Lage für die Teams dahinter dramatisch: Der FC Tandern belegt nach der Niederlage gegen A.E. Galan Dachau weiterhin den Relegationsplatz, während die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos nach der Pleite gegen den SV Haimhausen am Sonntag auf dem direkten Abstiegsplatz verharrt.

Fallen jetzt die letzten Entscheidungen?

Der Blick auf die Tabelle zeigt: Günding (59 Punkte) ist uneinholbar vorne. Um den Aufstiegs-Relegationsplatz zwei kämpfen Niederroth (45), Hilgertshausen (44), Indersdorf (44) und Ampermoching (44) im absoluten Gleichschritt. Da alle noch maximal neun Punkte holen können, bleibt dieser Kampf bis zum letzten Abpfiff offen. Im Tabellenkeller wird die Luft für die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos (13 Punkte) immer dünner. Da der rettende zwölfte Platz bereits fünf Punkte entfernt ist, muss Röhrmoos im Endspurt fast perfekt performen, um den direkten Abstieg noch abzuwenden. Der FC Tandern (15 Punkte) hat auf dem Abstiegs-Relegationsplatz die direkte Rettung nicht mehr in der eigenen Hand und ist auf Patzer der Konkurrenz angewiesen, um den rettenden zwölften Rang noch zu erreichen.