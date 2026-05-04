Günding stürmt in die Kreisliga – Kampf um Platz zwei

Tor-Spektakel in Indersdorf und Hilgertshausen!
Am vergangenen Sonntag untermauerte der SV Günding eindrucksvoll seine Vormachtstellung. Mit einem souveränen Heimsieg gegen den TSV Bergkirchen festigte der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf satte 14 Punkte. Da bei nur noch drei verbleibenden Spielen maximal neun Zähler zu vergeben sind, ist dem SV Günding die Meisterschaft und damit der direkte Aufstieg in die Kreisliga rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Währenddessen feierte der TSV Indersdorf am Sonntag ein wahres Schützenfest gegen den SV Petershausen, was das Rennen um den Relegationsplatz zwei extrem verschärft. Auch der TSV Hilgertshausen ließ vor heimischer Kulisse nichts anbrennen und fertigte die SpVgg Erdweg am Sonntag deutlich ab, wodurch die Spannung im oberen Tabellendrittel ihren Höhepunkt erreicht.
Wer rettet sich noch vor dem direkten Abstieg?
Im Verfolgerfeld herrscht nach den Sonntagsspielen absoluter Ausnahmezustand. Während der bisherige Tabellenzweite SV Niederroth eine empfindliche Heimpleite gegen den SV Ampermoching hinnehmen musste, sind nun gleich vier Mannschaften fast punktgleich im Rennen um Platz zwei. Niederroth führt die Gruppe mit 45 Punkten zwar noch an, doch Hilgertshausen, Indersdorf und Ampermoching lauern mit jeweils 44 Zählern direkt dahinter – hier wird jeder Zähler über den Einzug in die Aufstiegsrelegation entscheiden. Am Tabellenende gab es am Sonntag einen Hoffnungsschimmer für den SV Odelzhausen, der gegen den TSV 1929 Schwabhausen einen wichtigen Sieg einfuhr und sich damit Luft auf die Gefahrenzone verschaffte. Dennoch bleibt die Lage für die Teams dahinter dramatisch: Der FC Tandern belegt nach der Niederlage gegen A.E. Galan Dachau weiterhin den Relegationsplatz, während die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos nach der Pleite gegen den SV Haimhausen am Sonntag auf dem direkten Abstiegsplatz verharrt.
Fallen jetzt die letzten Entscheidungen?
Der Blick auf die Tabelle zeigt: Günding (59 Punkte) ist uneinholbar vorne. Um den Aufstiegs-Relegationsplatz zwei kämpfen Niederroth (45), Hilgertshausen (44), Indersdorf (44) und Ampermoching (44) im absoluten Gleichschritt. Da alle noch maximal neun Punkte holen können, bleibt dieser Kampf bis zum letzten Abpfiff offen. Im Tabellenkeller wird die Luft für die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos (13 Punkte) immer dünner. Da der rettende zwölfte Platz bereits fünf Punkte entfernt ist, muss Röhrmoos im Endspurt fast perfekt performen, um den direkten Abstieg noch abzuwenden. Der FC Tandern (15 Punkte) hat auf dem Abstiegs-Relegationsplatz die direkte Rettung nicht mehr in der eigenen Hand und ist auf Patzer der Konkurrenz angewiesen, um den rettenden zwölften Rang noch zu erreichen.
SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos – SV Haimhausen
Haimhausen lässt Schlusslicht keine Chance
Der SV Haimhausen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Josef Kuffner sorgte bereits in der zehnten Minute für die Führung, ehe Johann Danner auf 0:2 erhöhte. Kurz vor dem Pausenpfiff markierte erneut Josef Kuffner den dritten Treffer für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Hausherren durch den Anschlusstreffer von Fabian Beck kurzzeitig Hoffnung auf, doch Bemo Abdulla stellte in der 80. Minute den alten Abstand wieder her. Während der SV Haimhausen auf dem achten Tabellenplatz verweilt, bleibt die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos das Schlusslicht der Liga.
SV Niederroth – SV Ampermoching
Ampermoching gewinnt Verfolgerduell deutlich
In einer richtungsweisenden Partie sicherten sich die Gäste drei wichtige Zähler im Kampf um die vorderen Plätze. Marko Todorovic und Edison Gjergji sorgten mit einem Doppelschlag in der Anfangsviertelstunde für eine komfortable Führung. Zwar konnte Mateo Velic für Niederroth verkürzen, doch Tugay Karabazar und der eingewechselte Kevin Alfa-Kaza machten in der Schlussphase alles klar. Der SV Ampermoching schließt durch den Sieg punktemäßig zum Verfolgerfeld auf Rang fünf auf, der SV Niederroth behauptet trotz der Niederlage den zweiten Tabellenplatz.
TSV Indersdorf – SV Petershausen
Torfestival nach früher Gäste-Führung
Die Zuschauer in Indersdorf sahen eine turbulente Begegnung, die zunächst zugunsten der Gäste begann. Ein Eigentor von Kevin Schopp und ein Treffer von Christoph Spielberger brachten Petershausen früh in Front. Doch die Heimelf schlug noch vor der Pause durch Kilian Schmeller und Marcel Truntschka zurück. Im zweiten Durchgang drehte der TSV Indersdorf dann richtig auf: Marcel Truntschka mit zwei weiteren Treffern sowie Christian Bopfinger sorgten für klare Verhältnisse, ehe erneut Marcel Truntschka mit seinem vierten Tor den Schlusspunkt setzte. Indersdorf klettert damit auf den vierten Rang, während Petershausen auf Platz sieben verbleibt.
SV Odelzhausen – TSV 1929 Schwabhausen
Odelzhausen dreht die Partie im Kellerduell
Im Kampf um den Klassenerhalt sicherte sich der SV Odelzhausen einen enorm wichtigen Heimsieg. Zunächst gingen die Gäste aus Schwabhausen durch Sebastian Schuff in Führung und nahmen den Vorsprung mit in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff gelang Paul Platonov der Ausgleich für die Hausherren, ehe Sascha Richter in der 78. Minute das Spiel komplett drehte. Trotz des Sieges verbleibt der SV Odelzhausen auf dem zwölften Tabellenplatz, verkürzt aber den Abstand auf Schwabhausen, die weiterhin auf Rang neun rangieren.
TSV Hilgertshausen – SpVgg Erdweg
Hilgertshausen überrollt Erdweg in Halbzeit zwei
Nach einer torlosen ersten Hälfte brannte der TSV Hilgertshausen im zweiten Durchgang ein Feuerwerk ab. Tim Borsbach eröffnete den Torreigen, gefolgt von einem Doppelpack durch Marius Klimmer. Josef Keimel erhöhte weiter, ehe Martin Arzberger den Ehrentreffer für die Gäste erzielte. In der Schlussminute schraubten Felix Lang und erneut Josef Keimel das Resultat endgültig in die Höhe. Der TSV Hilgertshausen festigt damit den dritten Tabellenplatz, während die SpVgg Erdweg auf den sechsten Rang zurückfällt.
A.E. Galan Dachau – FC Tandern
Dachau holt Big Points im Abstiegskampf
In einer kampfbetonten Partie behielten die Gastgeber die Oberhand und sicherten sich verdiente drei Punkte. Kurz vor dem Pausentee erzielte Alexandros Tanidis die wichtige Führung für Galan Dachau. Im zweiten Spielabschnitt sorgte Konstantinos Kebaptzis in der 76. Minute für die Entscheidung. Durch diesen Erfolg festigt A.E. Galan Dachau den zehnten Tabellenplatz und vergrößert den Vorsprung auf die Abstiegszone, während der FC Tandern auf dem vorletzten Platz verharrt.
SV Günding – TSV BergkirchenSpitzenreiter gibt sich keine Blöße
Der Tabellenführer aus Günding marschiert weiter souverän Richtung Aufstieg. In der 22. Minute brachte Emre Demir
die Heimelf in Front. Lange Zeit blieb die Partie offen, bis ein Eigentor von Lucas Brodesser
kurz vor dem Ende die Vorentscheidung herbeiführte. In der Nachspielzeit schraubten Philipp Schick
und Keanu Pitthan
das Ergebnis weiter in die Höhe. Der SV Günding baut damit seine Führung an der Spitze aus, während der TSV Bergkirchen auf den elften Rang abrutscht.
Vorschau auf den 24. Spieltag
Bereits am Freitag, den 08.05.26, eröffnet das Schlusslicht Röhrmoos-Großinzemoos gegen Erdweg den Spieltag und steht vor einem absoluten Schicksalsspiel um den Klassenerhalt. Am Sonntag, den 10.05.26, kommt es dann zum Showdown um Platz zwei, wenn der SV Ampermoching den TSV Indersdorf zum direkten Duell empfängt. Der SV Niederroth muss zeitgleich beim SV Haimhausen versuchen, seine Position zu verteidigen, während der SV Günding den FC Tandern zum Duell „Meister gegen Relegationskandidat“ empfängt.