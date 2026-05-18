Günding siegt als Meister – Niederroth hält Indersdorf auf Distanz

Ein torreiches Spektakel sahen die Fans auch beim TSV Hilgertshausen, der sich am Sonntag dem TSV Indersdorf knapp mit 2:3 geschlagen geben musste. Indersdorf klettert durch den Auswärtserfolg auf den dritten Tabellenplatz und verdrängt Hilgertshausen auf den vierten Tabellenplatz. Das torreichste Spiel des Wochenendes lieferten sich jedoch der FC Tandern und der SV Niederroth. Die Gäste aus Niederroth behielten in der Fremde mit 5:3 die Oberhand und untermauerten damit den zweiten Tabellenplatz.
Da das Rückspiel im direkten Vergleich zwischen dem TSV Indersdorf und dem SV Niederroth mit einem packenden 3:3-Remis endete, das Hinspiel aber mit einem deutlichen 5:0-Kantersieg an die Indersdorfer ging, verbuchen diese den direkten Vergleich für sich. Patzt Niederroth also im allerletzten Saisonspiel und Indersdorf gewinnt, zieht der TSV dank des direkten Vergleichs noch auf den Relegationsrang zur Kreisliga vorbei. Am 26. Spieltag empfängt der SV Niederroth den Meister SV Günding, während der TSV Indersdorf zeitgleich im Heimspiel gegen den SV Odelzhausen gefordert ist.
Bergkirchen dreht das Spiel in der Nachspielzeit
Vor 100 Zuschauern sicherte sich der TSV Bergkirchen drei Punkte gegen den SV Ampermoching. Die Gäste gingen zunächst durch Marko Todorovic in der 51. Minute in Führung. Julius von Glasenapp besorgte in der 63. Minute den Ausgleich für die Hausherren. Als alles nach einem Unentschieden aussah, traf Maximilian Märkl in der Nachspielzeit (90.+3) zum Heimsieg für Bergkirchen.
Haimhausen überrollt die Gäste im ersten Durchgang
Der SV Haimhausen feierte einen deutlichen Heimerfolg gegen den SV Petershausen. Bereits in der 2. Minute eröffnete Michael Bednarek den Torreigen und legte in der 20. Minute mit dem 2:0 nach. Josef Kuffner (30.), David Beer (40.) und Martin Weber (55.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Den Gästen gelang durch Andreas Leyerer in der 67. Minute nur noch der Ehrentreffer.
Günding feiert souveränen Auswärtssieg
Der SV Günding entführte vor 160 Zuschauern drei Punkte von der SpVgg Erdweg. Christian Roth brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Jonas Schwarz auf 2:0 (45.). Den Schlusspunkt der Partie setzte Florian Riedl in der 88. Minute mit dem dritten Treffer des Tages.
Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr – Foto: Hermann Feldmeier
Schwabhausen jubelt nach turbulenter Schlussphase
Der TSV 1929 Schwabhausen feierte vor 100 Zuschauern einen Heimsieg gegen die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos. Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Christian Henning in der 70. Minute die Führung für die Heimmannschaft erzielte. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang Maximilian Maurer der Ausgleich für die Gäste (86.). In der Nachspielzeit drehte Schwabhausen noch einmal auf: Thomas Schneider markierte das 2:1 (90.+1), bevor Giovanni Virduzzo in der 90.+5 Minute für den Endstand sorgte. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Armin Basic.
Odelzhausen behält in torreicher erster Hälfte die Oberhand
Der SV Odelzhausen setzte sich vor 120 Zuschauern knapp gegen A.E. Galan Dachau durch. Dabei gingen die Gäste zunächst durch Vasileios Tselempis in Führung (16.). Odelzhausen antwortete noch vor der Pause stark: Peter Wagner (37.), Magnus Winkler (40.) und Daniel Karlstetter (45.) drehten das Spiel zu einer komfortablen Führung. Im zweiten Durchgang verkürzte Vasileios Gitsas für Dachau (52.). In der Schlussminute sah Dachaus Maximilian Szelag noch die Gelb-Rote Karte (90.).
– Foto: Christian Bopfinger
Indersdorf holt den Dreier in dramatischer Schlussminute
Der TSV Indersdorf entführte drei Punkte vom TSV Hilgertshausen. Die Gäste starteten stark und gingen durch Felix Förster (8.) und Kilian Schmeller (26.) mit zwei Toren in Führung. Hilgertshausen bewies jedoch Moral: Jakob Lorenz verkürzte in der 61. Minute, ehe Milos Kobilarov per Foulelfmeter der Ausgleich gelang (79.). Nach einer Gelb-Roten Karte für Hilgertshausens Dennis Peuker (82.) nutzte Indersdorf die Überzahl: Felix Förster traf in der 90. Minute zum Sieg für die Gäste.
Niederroth siegt in torreichem Schlagabtausch
Der SV Niederroth sicherte sich vor 50 Zuschauern drei Punkte beim FC Tandern. In einer ereignisreichen ersten Halbzeit brachte Dominic Reisner die Gäste in Führung (19.), doch Jonas Klose glich prompt aus (23.). Nur zwei Minuten später stellte Sebastian Huber die Führung für Niederroth wieder her (25.), ehe Thorsten Mederle erneut für die Hausherren ausglich (30.). Kurz vor dem Seitenwechsel sorgten Dominic Reisner (40.) und Sebastian Huber (44.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse. Direkt nach dem Wiederanpfiff erhöhte Dominic Reisner mit seinem dritten Tagestreffer weiter (47.). Der anschließende Treffer von Jonas Klose in der 55. Minute bedeutete lediglich noch Ergebniskosmetik für den FC Tandern. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Erik Forvald.