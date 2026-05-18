Günding siegt als Meister – Niederroth hält Indersdorf auf Distanz

– Foto: Christian Bopfinger

Bereits am Samstag startete der Spieltag mit einem Heimsieg für den TSV 1929 Schwabhausen, der die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos mit 3:1 bezwang und sich auf den neunten Tabellenplatz verbesserte. Durch diese Niederlage der Spielvereinigung verschärft sich die Situation im Tabellenkeller drastisch, da am letzten Spieltag zwischen dem FC Tandern und der SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos die endgültige Entscheidung über den direkten Abstieg oder den Gang in die Relegation fällt. Für zusätzliche Brisanz sorgt das anstehende Fernduell am Finalspieltag, an dem der FC Tandern auswärts beim TSV 1929 Schwabhausen antreten muss, während die SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos im eigenen Stadion gegen den SV Petershausen um ihre Chance kämpft. Am Sonntag ging das muntere Toreschießen weiter. Der TSV Bergkirchen nutzte seinen Heimvorteil optimal und schlug den SV Ampermoching knapp mit 2:1. Damit kletterten die ohnehin schon geretteten Gastgeber auf den zehnten Tabellenplatz, während die Verlierer auf dem fünften Tabellenplatz verharren. Ein echtes Schützenfest erlebten die Zuschauer beim SV Haimhausen. Die Heimelf fegte den SV Petershausen mit 5:1 vom Platz. Durch diesen Erfolg springt Haimhausen auf den achten Tabellenplatz direkt vor den geschlagenen Gegner, der nun den siebten Tabellenplatz belegt.

Wer schnappt sich am letzten Spieltag das rettende Ufer?