Günding setzt Erfolgsserie fort – Trainerwechsel bei Schwabhausen

Der SV Günding gewinnt verdient mit 2:1 beim TSV Schwabhausen. Der Trainerwechsel beim TSV zeigt nicht die gewünschten Ergebnisse.
„Wir sind mit dem Verlauf der Saison nur bedingt zufrieden, insbesondere die extremen Leistungsschwankungen haben uns zum Trainerwechsel bewogen“, sagte Schwabhausens Abteilungsleiter Manfred Göttler vor dem Heimspiel gegen Günding. „Eigentlich wollten wir vorne mitspielen, aber wir hatten einige Spiele, die wir verloren haben und da keinerlei Gegenwehr zeigten.“
Nach der Trennung von ㈠Andre Schaffer besetzt Marco Unruh den Trainerposten beim Fußball-Kreisklassisten bis zur Winterpause, zum Rückrundenstart übernimmt dann Sebastian Schuff (zuletzt Erdweg). Am Ziel ändere sich nichts. Göttler: „Wir wollen mit der jungen Mannschaft wieder weiter oben mitspielen, es werden auch sukzessive wieder Spieler aus der A-Jugend integriert.“
Stephan Liebl, Trainer des SV Günding, ist „absolut zufrieden“ mit der bisherigen Saison. Günding liegt nach dem 2:1-Sieg in Schwabhausen auf Rang drei – und hat Tuchfühlung zur Spitze. Training und Trainingsbeteiligung stimmten, dies spiegele sich dann Woche für Woche auch in den Ergebnissen wider. „Wir wollen den Lauf von acht Spielen in Folge ohne Niederlage und fünf Siegen in Folge natürlich so lange wie möglich aufrecht halten, im besten Fall bis zu Winterpause.“
In Schwabhausen gelang das schon mal. Und es war mächtig was los in diesem Derby. Drei Tore, zwei Foulelfmeter und ein flottes und gutes Spiel von beiden Seiten waren geboten.
Schwabhausen ging in der 19. Minute ein wenig glücklich in Führung – durch ein unvermeidbares Eigentor von SVG-Spieler Florian Riedl. Doch anschließend zogen die Gäste an, so boten sich Keanu Pitthan zwei dicke Chancen in der 22. und 25. Minute. Die Gastgeber hingegen kamen nicht mehr so richtig gefährlich vors Gündinger Tor.
Das 1:1 fiel noch vor der Pause. Christian Roth verwandelte einen an Philipp Schick verursachten, klaren Foulelfmeter humorlos (38.). Nur fünf Minute später das gleiche Bild: Philipp Schick wird im Sechzehner von den Beinen geholt, Roth tritt zum zweiten Foulelfmeter an. Nur hat diesmal Schwabhausens Keeper Martin Höß das bessere Ende für sich. Doch das war noch nicht der Schlusspunkt in Hälfte eins: Anton Rusp stellte in der 45. Minute seine Torjägerqualitäten unter Beweis.
Die zweite Halbzeit war umkämpft – mit Chancen auf beiden Seiten. Die Torhüter Martin Höß und Alexander Kilmarx verhinderten mit tollen Paraden weitere Tore. Maximilian Blank, Tobias Ammon und Kilian Gasteiger hatten in den letzten zehn Minute Topchancen zum Ausgleich. Aber auch Günding vergab einige gute Möglichkeiten.
Liebl war guter Dinge nach dem sechsten Sieg in Folge: „Das war ein verdienter Auswärtssieg, der ein wenig höher hätte ausfallen müssen. Wir müssen unbedingt an unserer Chancenverwertung arbeiten.“ Fazit von Schwabhausens Interimstrainer Unruh: „Letztendlich haben wir uns für den Aufwand nicht mit einem Punkt belohnt.“