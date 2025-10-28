Ab durch die Mitte: Schwabhausens Leo Schüller setzt sich gegen Christian Roth (links) und Jonas Schwarz durch. – Foto: ro

Günding setzt Erfolgsserie fort – Trainerwechsel bei Schwabhausen „extreme Leistungsschwankungen“ Verlinkte Inhalte Kreisklasse 1 Schwabhaus. Günding

Der SV Günding gewinnt verdient mit 2:1 beim TSV Schwabhausen. Der Trainerwechsel beim TSV zeigt nicht die gewünschten Ergebnisse.

„Wir sind mit dem Verlauf der Saison nur bedingt zufrieden, insbesondere die extremen Leistungsschwankungen haben uns zum Trainerwechsel bewogen“, sagte Schwabhausens Abteilungsleiter Manfred Göttler vor dem Heimspiel gegen Günding. „Eigentlich wollten wir vorne mitspielen, aber wir hatten einige Spiele, die wir verloren haben und da keinerlei Gegenwehr zeigten.“ Nach der Trennung von ㈠Andre Schaffer besetzt Marco Unruh den Trainerposten beim Fußball-Kreisklassisten bis zur Winterpause, zum Rückrundenstart übernimmt dann Sebastian Schuff (zuletzt Erdweg). Am Ziel ändere sich nichts. Göttler: „Wir wollen mit der jungen Mannschaft wieder weiter oben mitspielen, es werden auch sukzessive wieder Spieler aus der A-Jugend integriert.“

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr TSV 1929 Schwabhausen Schwabhaus. SV Günding Günding 1 2 Abpfiff Stephan Liebl, Trainer des SV Günding, ist „absolut zufrieden“ mit der bisherigen Saison. Günding liegt nach dem 2:1-Sieg in Schwabhausen auf Rang drei – und hat Tuchfühlung zur Spitze. Training und Trainingsbeteiligung stimmten, dies spiegele sich dann Woche für Woche auch in den Ergebnissen wider. „Wir wollen den Lauf von acht Spielen in Folge ohne Niederlage und fünf Siegen in Folge natürlich so lange wie möglich aufrecht halten, im besten Fall bis zu Winterpause.“

In Schwabhausen gelang das schon mal. Und es war mächtig was los in diesem Derby. Drei Tore, zwei Foulelfmeter und ein flottes und gutes Spiel von beiden Seiten waren geboten.

Neuer Trainer, v.l.: Abteilungsleiter Manfred Göttler, Sebastian Schuff und 2. Abteilungsleiter Stephan Adolf. – Foto: ro