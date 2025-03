Günding bleibt in der Spur Kreisklasse München 1

Der SV Günding, Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse München 1, hat sich auch in Hilgertshausen durchgesetzt.

Die Fußballer des SV Günding sind auf einem guten Weg, nach dem Abstieg sofort wieder in die Kreisliga zurückzukehren. In Hilgertshausen gelang ihnen jetzt ein wichtiger Auswärtssieg.

TSV Hilgertshausen – SV Günding 0:2: Mit dem Auswärtssieg schaffte der SV Günding die Pluspunkte 30, 31 und 32 auf sein Konto. Auf den ersten Verfolger, den SV Weichs, haben die Gündinger nun vier Punkte Vorsprung.

Lange sah es so aus, als könnte der TSV Hilgertshausen gegen den Tabellenführer bestehen. In der ersten Hälfte neutralisierten sich beide Teams weitgehend, so richtig zwingende Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht. Entsprechend ging man mit einem 0:0 in die Kabine. Kurz nach Wiederanpfiff musste dann Hilgertshausens Keeper Aron Sturm hinter sich greifen: Matej Popovic traf für Günding nach einem Eckball (50.). Nur fünf Minuten später erhöhte Günding auf 2:0, wiederum nach einem Eckball.

Ansonsten verlief die zweite Hälfte ähnlich wie die erste, Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. In der Schlussviertelstunde erhöhte Hilgertshausen nochmal den Druck und drängte die Gäste in ihre Hälfte, zwingende Möglichkeiten konnte sich der TSV jedoch nicht mehr er㈠spielen.

SV Haimhausen – SV Odelzhausen 2:2: Der SV Odelzhausen, Tabellenletzter der Fußball-Kreisklasse München 1, hat nicht unverdient einen Punkt beim Tabellensiebten Haimhausen geholt. Beide Mannschaften trennten sich 2:2.

Die erste Halbzeit war geprägt von vielen langen Bällen, bedingt vor allem durch den holprigen Rasen. Haimhausen erzielte praktisch mit dem Halbzeitpfiff durch Bastian Schild das 1:0, die Gastgeber hatten bis dahin auch mehr Spielanteile. Nur eine höhere Führung gelang trotz einiger guten Möglichkeiten nicht.

Der SVO verlegte sich vor allem auf die Defesivarbeit und Konter. Das 1:1 in der 54. Minute erzielte Spielertrainer Florian Brandmair, der einen Foulelfmeter verwandelte. Peter Wagner gelang in der 74. Spielminute das umjubelte 2:1 für Odelzhausen mit einem Kopfballtreffer. Das verdiente 2:2 für Haimhausen erzielte Modibo Konare, der in der 78. Minute einen Abwehrschnitzer der Gäste eiskalt ausnutzte. Am Ende hätten beide Teams noch gewinnen können.

TSV Bergkirchen – SV Niederroth 3:2: Zunächst traf Niederroth. Bergkirchens Simon Zacherl missriet ein Rückpass vollkommen, Philipp Gottschalk nahm das Geschenk dankend an, und so ging der SVN in der 5. Minute in Führung. Das 1:1 in der 32. Minute, Simon Zacherl köpfte aus kurzer Distanz ein und machte damit seinen Fauxpass wieder gut. In der Folgezeit sahen die Zuschauer ein Spiel mit vielen weiten Bällen und mitunter harten Zweikämpfen.

Nach der Pause neutralisierten sich beide Mannschaften lange. So fiel das nächste Tor erst in der 72. Minute. Patrick Sturm stocherte den Ball ins Netz. Sehenswert war dann das 3:1 in 78. Spielminute: Stefan Frimmer traf per Freistoß. Der Anschlusstreffer durch Mateo Velic für Niederroth fiel erst in der 94. Minute

Frimmer und Zacherl sprachen unisono von einem „superwichtiger Auftaktsieg“ und einer „extrem starken Teamleistung“. Insgesamt freute sich das Bergkirchener Trainerduo in der Vorbereitung auf das Punktspieljahr 2025 über eine gute Trainingsbeteiligung. „Wir haben so weit alle an Bord und wollen natürlich die Rückrunde positiv gestalten, besser als die Hinrunde“. Aktuell liegt Bergkirchen auf Rang vier. Abgänge gibt es keine, als Neuzugang gilt Andi Zech, der beim SV Sulzemoos nach der vergangenen Saison eine Pause eingelegt hatte.

Auch in Niederroth verlief die Vorbereitung gut, mit Anto Bilkic, Toni Malic (beide ASV) und Mateo Velic (vereinslos) gibt es drei Neuzugänge. Hans Wörmann wird wegen eines Wadeneinbruchs lange aus㈠fallen.

AEG Dachau – SV Petershausen 1:2

Eine ausgeglichene erste Halbzeit mit wenig Torchancen boten die beiden Aufsteiger. Das 1:0 für die Dachauer Griechen erzielte Nikolaos Papadopuolos in der 26. Minute mit einem Schuss aus 14 Metern halblinks. Dem folgte der Ausgleich in der 37. Minute, Alessandro Micieli nutzte nach einer Ecke die Unordnung in der AEG-Abwehr. Ansonsten agierte AEG Dachau clever in den Zweikämpfen und hatte mit Thomas Tsiaras den überragenden Spieler in den Reihen.

Der SV Petershausen war in der zweiten Halbzeit – und in mitunter hitziger Atmosphäre – überlegen. Der Siegtreffer fiel erst in der 88. Minute. Niklas Wildgruber dribbelte einige AEG-Spieler aus und legte quer auf Michael Sänger.

Zwei Abgänge hat die AEG zu verzeichnen. Mit Savvas Araountidis und Evagalos Abstzidis wechselten zwei Spieler zu Herakles München. Dafür gibt es einen Neuzugang mit Torwart Dilitrios Kalogeropoulos von der DJK München. Zum Start ins Jahr gegen Petershausen musste AEG jedoch auf vier Stammspieler verzichten.

Der SV Petershausen hatte ㈠eine sehr durchwachsene Vorbereitung, Krankheit, Verletzungen, schlechte Platzbedingungen hätten für sehr wechselhafte Leistungen in den Testspielen gesorgt, so SVP-Trainer Dominik Langenegger. „Wir freuen uns über die Comebacks von Louis Roßmann (Auslandssemester beendet) und Michi Czerny (Knie).“ Stammtorhüter und Kapitän Christian Sänger hat sich in der Winterpause leider den Arm gebrochen, werde jedoch hervorragend durch Christian Kleber vertreten.

SV Weichs – SV Tandern 2:2: Der Tabellenzweite aus Weichs gegen den Elften Tandern – eine klare Kiste? Von wegen, denn Tandern gelang es mit einer Defensivtaktik und etwas Glück, den Favoriten zu ärgern. Der SVW bestimmte zwar von Beginn an das Spielgeschehen, doch entweder fehlte die Präzision im Abschluss oder FCT-Torhüter Quirin Hechtl reagierte stark – so wie zehn Minuten vor der Pause nach einem Schuss aus dem Getümmel. Weil auf der anderen Seite Patrick Müller einen Elfmeter verwandelte (23.), ging es mit einer knappen Führung für die Gäste in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel drängte Weichs auf den Ausgleich. Der fiel kurz nach Wiederbeginn nach einem Chip von Ferdinand Königer (46.). Als Paul Häusler zehn Minuten später auf 2:1 für den SVW stellte, schrumpften die Chancen auf einen Tarnderner Punktgewinn massiv. Weichs fuhr allerdings die Intensität zu stark nach unten. So blieb der FCT im Spiel. Und in der Schlussphase gelang Korbinian Kölbl tatsächlich der 2:2-Ausgleich (86.).

Das Spiel war fast vorbei, als der Schiedsrichter nach einem Zusammenprall im Tanderner Strafraum auf den Punkt zeigte. Die Gäste reklamierten vehement, weil ihr Torhüter zuerst am Ball gewesen sei. Daraufhin überdachte der Schiedsrichter seine Entscheidung und nahm den Strafstoß tatsächlich zurück. So blieb es beim 2:2-Remis – zur Freude der Gäste. Weichs war bedient.

ASV Dachau II – SV Ampermoching 2:6: Diese 45 Minuten werden die Fußballer der ASV-Zweiten und die des SV Ampermoching so schnell nicht vergessen: Sechs Tore fielen vor der Halbzeitpause – alle auf einer Seite: In der 2. Minute schon brachte Liga-Toptorjäger Fabian Barth die Gäste in Führung. Vier Minuten später stand es nach weiteren Treffern von Blerart Blaku (Elfmeter) und Dennis Tscharnke bereits 0:3. Für den ASV sollte es aber noch bitterer werden, denn die Gastgeber erlaubten sich zu viele grobe Schnitzer. Die Gäste nutzten diese erbarmungslos aus. SVA-Spielertrainer Fitim Raqi (22.), Daniel Tarmann-Monschein (40.) und noch einmal Blaku (45. + 2) erhöhten auf 6:0 für Ampermoching. Die Gäste schalteten im Anschluss mindestens einen Gang runter. Die Dachauer spielten nun besser und gestalteten das Ergebnis etwas angenehmer. Philipp Mühlbauer (46.) und Dominic Bister (69.) verkürzten auf 2:6, doch am Ende fehlten dem ASV immer noch vier Tore zu einem Punktgewinn.

TSV Schwabhausen – TSV Indersdorf 2:1: Das Hinspiel hatte Indersdorf mit 4:2 gewonnen, im Rückspiel wollte sich der Tabellendritte aus Schwabhausen revanchieren. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und jubelten in der 7. Minute, weil Till Hirschberger den Ball perfekt traf. Sein Flatterball schlug unter der Latte ein (7.). Schwabhausen drückte weiter, versäumte es aber, die Führung auszubauen. So blieb Indersdorf im Spiel. Die Gäste steigerten sich im Lauf der ersten Hälfte und kamen kurz vor der Pause dem Ausgleich nah, doch Tobias Altstiel traf nur die Latte.

Auch im zweiten Durchgang gehörte Hirschberger das erste Highlight. Wieder schickte er den Ball auf eine schwer zu berechnende Flugbahn, wieder schlug die Kugel ein – das 2:0 (54.). Die Zwei-Tore-Führung hielt bis in die Schlussphase. Da machte es Tobias Altstiel mit dem Anschlusstreffer noch einmal spannend (81.). Indersdorf warf nun alles nach vorne, die Schlussoffensive wurde aber nicht belohnt.

Die junge Schwabhauser Mannschaft bleibt damit in Schlagdistanz zur Tabellenspitze der Liga.