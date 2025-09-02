Gümmer und Jahns schießen Fulde/Stellichte zum Sieg

Eintracht Leinetal wartet in der Kreisliga Heidekreis weiterhin auf die ersten Zähler, während Aufsteiger FG Fulde/Stellichte mit dem Auswärtserfolg am vierten Spieltag nun fünf Punkte auf dem Konto hat.

Die Gäste traten am vergangenem Sonntag von Beginn an offensiv auf und belohnten sich kurz vor der Pause gleich doppelt. In der 37. Minute brachte Finn Hannes Gümmer eine Flanke von Til Stimming kontrolliert im Tor unter. Zwei Minuten später stand Ole Jahns richtig und netzte zum 2:0 ein. Kurz darauf verhinderte Torhüter Max Kregel mit einer starken Parade beim Elfmeter den Anschlusstreffer der Hausherren.

In der zweiten Halbzeit erzielte Max Martinke in der 86. Minute das 1:2, eine wirkliche Wende brachte dieser Treffer aber nicht mehr. Auf Instagram zeigte sich die Eintracht enttäuscht: „Unsere 1. Herren sucht weiterhin nach ihrer Form. Gegen einen weiteren Gegner aus der vermeintlich unteren Tabellenhälfte konnte man weder spielerisch noch vom Ergebnis überzeugen.“

Zufriedenheit herrschte dagegen bei den Gästen: „Die FG Fulde-Stellichte sich im Spiel gegen die Eintracht Leinetal durch Einsatz und Willen einen starken Auswärtssieg erkämpft.“ Die Verantwortlichen zogen auf Instagram ein positives Fazit: „Nach vier Spielen ist die Ausbeute von 5 Punkten völlig in Ordnung. Hut ab, so kann es weiter gehen!“