Gülzows schwierige Aufgabe in Schelsen – was ihn optimistisch stimmt

Der Saisonstart verlief für den SV Schelsen wenig erfreulich. Lediglich einen Zähler gab es aus den ersten drei Spielen. Am vergangenen Spieltag zudem eine 1:6-Niederlage gegen Aufsteiger VfB Korschenbroich. Schelsen befindet sich entsprechend mit Saisonstart gleich wieder im Abstiegskampf. Die Verantwortlichen im Verein sind jedoch um Ruhe bemüht.
„Auch wenn es derzeit nicht so gut aussieht, bin ich guter Dinge, dass wir die Kehrtwende schaffen“, sagt Trainer Marc Gülzow. Er übernahm mitten in der Vorbereitung die Mannschaft von Christian Niebel, den es in die Bezirksliga zu Grevenbroich-Süd zog. Eine ideale Vorbereitung mit der Mannschaft stand Gülzow daher nicht zur Verfügung. Hinzu kamen weitere Hürden. „Man darf nicht vergessen, dass einige erfahrene Spieler den Verein in Richtung Bezirksliga verlassen haben. Zudem haben auch noch einige ihre Laufbahn beendet“, sagt Gülzow und fährt fort: „Wir mussten in den bisherigen Spielen immer auf Spieler aus der Reserve zurückgreifen, da etliche der neuen Spieler aus unterschiedlichen Gründen verhindert waren.“
In Summe ist der mäßige Saisonstart daher kaum verwunderlich. Trotzdem sieht Gülzow auch positive Tendenzen. Beispielsweise sei für ihn beim 3:3-Remis gegen Odenkirchen II aufgrund der Leistung mehr als ein Punkt für seine Mannschaft möglich gewesen. Die 1:6-Klatsche gegen Korschenbroich war hingegen ein erheblicher Rückschlag. „In diesem Spiel lief es bei uns überhaupt nicht“, sagt Gülzow.
Der neue Trainer wusste aber von vornherein, dass die Aufgabe in Schelsen ihre Herausforderungen besitzt. „Aber es ist eine reizvolle Aufgabe, bei einem Dorfverein zu arbeiten. Ich kenne das ja aus meiner Vergangenheit in Wickrathhahn, wie die Gepflogenheit in solchen Vereinen sind. Deshalb habe ich auch nach kurzer Überlegung zugesagt“, sagte Gülzow, als er die Trainerstelle übernahm.
In der vergangenen Spielzeit steckte Schelsen bereits bis zum Saisonfinale im Abstiegskampf, rettete sich damals erst am letzten Spieltag. Die untere Tabellenhälfte ist für die Mannschaft und den Verein daher kein unbekanntes Terrain – weshalb auch niemand allzu schnell nervös wird. Mit dem ASV Süchteln II, aktuell Tabellenzweiter, wartet am kommenden Spieltag jedoch ein schwieriger Gegner. Auf dem Papier ist Schelsen einmal mehr der Außenseiter. Aber Gülzow bleibt optimistisch: „Es braucht bei uns einfach nur ein Erfolgserlebnis, dann sollten wir wieder bessere Ergebnisse erzielen.“
Für die Rückrunde soll der Kader zudem verstärkt werden. Laut Gülzow liegen bereits jetzt einige Zusagen zu. „Da sind einige Rückkehrer bei, aber auch interessante Spieler aus dem Juniorenbereich“, sagt der Trainer. Dann wäre der Kader wesentlich breiter aufgestellt sein. Doch bis dahin braucht Schelsen jeden Punkt in der Liga, um sich eine gute Ausgangslage für die Rückrunde zu verschaffen.