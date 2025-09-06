Gülzows schwierige Aufgabe in Schelsen – was ihn optimistisch stimmt

Der neue Trainer wusste aber von vornherein, dass die Aufgabe in Schelsen ihre Herausforderungen besitzt. „Aber es ist eine reizvolle Aufgabe, bei einem Dorfverein zu arbeiten. Ich kenne das ja aus meiner Vergangenheit in Wickrathhahn, wie die Gepflogenheit in solchen Vereinen sind. Deshalb habe ich auch nach kurzer Überlegung zugesagt“, sagte Gülzow, als er die Trainerstelle übernahm.

In der vergangenen Spielzeit steckte Schelsen bereits bis zum Saisonfinale im Abstiegskampf, rettete sich damals erst am letzten Spieltag. Die untere Tabellenhälfte ist für die Mannschaft und den Verein daher kein unbekanntes Terrain – weshalb auch niemand allzu schnell nervös wird. Mit dem ASV Süchteln II, aktuell Tabellenzweiter, wartet am kommenden Spieltag jedoch ein schwieriger Gegner. Auf dem Papier ist Schelsen einmal mehr der Außenseiter. Aber Gülzow bleibt optimistisch: „Es braucht bei uns einfach nur ein Erfolgserlebnis, dann sollten wir wieder bessere Ergebnisse erzielen.“

Für die Rückrunde soll der Kader zudem verstärkt werden. Laut Gülzow liegen bereits jetzt einige Zusagen zu. „Da sind einige Rückkehrer bei, aber auch interessante Spieler aus dem Juniorenbereich“, sagt der Trainer. Dann wäre der Kader wesentlich breiter aufgestellt sein. Doch bis dahin braucht Schelsen jeden Punkt in der Liga, um sich eine gute Ausgangslage für die Rückrunde zu verschaffen.