Gülzow: "Wir gehen die Rückrunde mit großem Ehrgeiz an" Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der SV Schelsen steht nach 14 absolvierten Partien auf dem neunten Tabellenplatz. Durch drei Siege aus den letzten drei Partien vor der Winterpause verschafft sich die Mannschaft von Cheftrainer Marc Gülzow Luft im Tabellenkeller.rnrn von Tristan Benten · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Schelsen will den Lauf fortsetzen – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Lange stand der SV Schelsen nur knapp über dem Strich. Doch drei Erfolge aus den letzten drei Spielen des Jahres 2025 lockerten die Situation des Teams von Marc Gülzow. Am kommenden Sonntag geht der Liga-Alltag für den SVS in Otzenrath wieder los. Der Übungsleiter Schelsens äußerte sich zum Start in das Jahr 2026 und gab einen Ausblick für die kommenden Wochen.

Offensive überzeugt in Testspielen "Wir können sehr zufrieden auf die Vorbereitung zurückblicken. Die Spieler haben sich engagiert gezeigt, die Trainingsbeteiligung war hoch und wir konnten an unseren Schwächen arbeiten. Natürlich gibt es immer Dinge, die wir noch verbessern wollen, aber insgesamt bin ich optimistisch, dass wir gut gerüstet in die Rückrunde starten", sagte Gülzow über die vergangenen Wochen und die Arbeit mit seinem Team. Die Testspiel-Ergebnisse dürften den Übungsleiter ebenfalls positiv gestimmt haben. Aus acht Freundschaftsspielen sammelte seine Truppe fünf Siege. Vor allem offensiv überzeugte seine Mannschaft dabei - in acht Duellen war der SV ganze 33 Mal vor dem gegnerischen Kasten erfolgreich.

Durch die Erfolge gegen den FC Blau-Weiß Wickrathhahn (6:0), die Red Stars Mönchengladbach (5:1) und die SpVg Odenkirchen II (2:0) schoss sich Schelsen aus dem Tabellenkeller. Mit fünf Punkten Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz muss der SV allerdings weiterhin nachlegen. Die Ziele für die Rückrunde sind daher klar definiert im Verein: "Wir gehen die Rückrunde mit großem Ehrgeiz an. Unser Ziel ist es, die Leistungen der Hinrunde zu bestätigen und weiter stabil aufzutreten. Wir wollen als Team zusammenwachsen, jeden Punkt ernst nehmen und das Maximum aus jeder Partie herausholen. Natürlich stehen auch individuelle Weiterentwicklungen im Fokus, damit wir langfristig stärker werden." Die Dynamik mit in die Rückrunde nehmen Vor dem Lauf zum Ende der Hinrunde sammelte Schelsen in elf Liga-Spielen nur einen einzigen Dreier. In der Rückrunde muss die Mannschaft von Gülzow daher an den Erfolgen der vergangenen Pflichtduelle anknüpfen. Der Übungsleiter weiß jedoch, wie sein Team den Trend auch in diesem Jahr bestätigen kann. "Die Hinrunde hat gezeigt, dass wir als Mannschaft viel bewegen können, wenn jeder seinen Teil beiträgt. Wir wollen diese Dynamik mitnehmen, an unserer Spielweise festhalten und die positiven Aspekte konsequent ausbauen. Wichtig ist, dass wir weiterhin als Einheit auftreten, uns gegenseitig pushen und konzentriert arbeiten – nur so können wir den Trend fortsetzen", erklärte er.