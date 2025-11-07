Gülzow bringt Schelsen langsam in Tritt

Der Trend stimmt zumindest: Aus den vergangenen sechs Partien gab es für Schelsen nur eine Niederlage. In der Tabelle belegt das Team von Gülzow mit acht Zählern Rang zwölf – der Vorsprung auch Wickrathhahn auf Position 13, dem ersten potenziellen Abstiegsplatz, beträgt drei Punkte.

Ausbaufähig ist bislang die offensive Bilanz seiner Mannschaft: 13 Tore in zehn Begegnungen ist eher eine mäßige Quote. Nur drei Spieler trafen bislang mehr als einmal: Artem Skriahin, Gian-Luca Jordans und David Ringel führen die interne Liste mit je zwei Toren an. Die beiden Letztgenannten trafen beim Sieg gegen Neersbroich. Außerdem gab es bislang nur zwei Punkte und drei Treffer auf der eigenen Anlage. Und an dieser Bilanz wird sich zumindest am kommenden Wochenende nichts ändern: Schelsen reist zum Auswärtsspiel zum SC Rheindahlen.