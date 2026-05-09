Gülzow: "Aufgeben wird bei uns garantiert niemand"

Trainer Gülzow glaub weiterhin an den Klassenerhalt – Foto: Reimund Esser

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Marc Gülzow übernahm den FC Blau-Weiß Wickrathhahn vor dem 24. Spieltag und ist seitdem mit seinem Team ungeschlagen. Drei Remis und einen Sieg konnte seine Mannschaft in den vergangenen vier Spielen feiern. Am vergangenen Spieltag hätte es allerdings der zweite Sieg für den FC sein müssen, doch ein turbulentes hin und her endete gegen den SC Rheindahlen in einem 4:4-Unentschieden.

Doch den besseren Start in den zweiten Abschnitt hatten die Gäste. "In der zweiten Halbzeit hat Rheindahlen enormen Druck aufgebaut und wir mussten sehr viel verteidigen. Man hat irgendwann auch gemerkt, dass die Kräfte nachgelassen haben", erklärte der Übungsleiter. Rheindahlen schlug durch einen Doppelschlag (Hassan El Hage 65., Fabian Lenz 76.) zurück. Bei einem Stand von 3:3 ging es in die spannende Schlussphase, in der Wickrathhahn den vermeintlichen Siegtreffer durch Kevin Schwiers erzielte, der einen Strafstoß verwandelte (90.). Doch die Freude hielt nur kurz an, denn in der vierten Minute der Nachspielzeit glich Lucas Scelza mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 4:4-Endstand aus. Gülzow war trotz zwei verspielter Führungen positiv gestimmt nach dem Spiel: "Trotzdem überwiegt bei mir der Stolz auf die Mannschaft. Die Jungs haben wieder alles investiert, für einander gearbeitet und bis zur letzten Sekunde gekämpft. Genau das zeichnet diese Mannschaft aktuell aus."

Bereits am Mittwochabend eröffnete Wickrathhahn den 27. Spieltag gegen Rheindahlen. Dabei erwischte der FC einen schweren Start. "Das Spiel war natürlich extrem emotional und turbulent. Wir sind überhaupt nicht gut reingekommen und früh in Rückstand geraten. Dazu mussten wir auch noch zweimal verletzungsbedingt, beziehungsweise angeschlagen wechseln, was uns natürlich wehgetan hat", verriet Cheftrainer Gülzow. Er fügte hinzu: "Trotzdem hat die Mannschaft eine richtig starke Reaktion gezeigt." Zur Halbzeit sah es durch eine Aufholjagd nach einem weiteren Erfolg der Hausherren aus - die Gastgeber führten mit 3:1.

Gülzow bleibt positiv

Der 46-Jährige trainierte den FC von 2019 bis 2024, bevor er für einige Partien die C-Jugend-Mannschaft des 1. FC Mönchengladbach leitete. In der darauffolgenden Saison wechselte der Übungsleiter zum SV Schelsen. Vor einigen Wochen entschied er sich dann für den Rücktritt.

Nur kurze Zeit übernahm er seinen alten Verein wieder. Seit seiner Rückkehr ist der FC noch ungeschlagen. Somit ist es nicht verwunderlich, dass der Cheftrainer weiterhin positiv auf die restliche Saison blickt. "Positiv stimmt mich vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und des gesamten Vereins. Die Jungs geben sich nicht auf und glauben weiterhin an unser Ziel. Man sieht in jedem Spiel, dass die Mannschaft lebt und bereit ist alles rauszuhauen", äußerte Gülzow. Er ergänzte noch: "Natürlich wissen wir, dass die Situation schwierig ist und noch drei sehr schwere Spiele vor uns liegen. Aber solange rechnerisch noch alles möglich ist, werden wir weiter Gas geben und bis zum letzten Spieltag alles versuchen, um die Klasse zu halten."

Aktuell hat sein Team einen Punkt Vorsprung auf den 13. Platz, der ein möglicher Abstiegsrang sein könnte. Mit dem Polizei SV, dem SV Schelsen und der DJK Hehn warten drei wichtige Spiele auf den FC. "Wir werden weiter arbeiten, weiter kämpfen und als Mannschaft zusammenstehen. Genau dieser Charakter gibt mir weiterhin ein gutes Gefühl für die letzten Wochen der Saison", sagte der Übungsleiter im Hinblick auf die verbleibenden Duelle.

"Jeder zieht mit"

Für Wickrathhahn bleibt es weiterhin spannend im Kampf um die Klasse. Gülzow kennt sich jedoch mit dem Ziel des Klassenerhalt aus, denn bereits in der Saison 2023/24 konnte der mit dem FC die Klasse als Aufsteiger in der A-Liga halten.

Nun will er es ein weiteres Mal schaffen. Vertrauen in seine Truppe hat er dafür allemal: "Die Jungs haben in den letzten Wochen einen unglaublichen Charakter gezeigt. Egal welche Rückschläge kommen, egal wie schwierig die Situation ist, diese Mannschaft gibt sich nicht auf. Auch gegen Rheindahlen haben wir wieder gesehen, wie viel Mentalität und Zusammenhalt in dieser Truppe steckt."

Auch die vergangenen vier ungeschlagenen Partien machen Hoffnung im Verein "Wir leben weiterhin und solange rechnerisch noch alles möglich ist, werden wir bis zur letzten Sekunde alles investieren", sagte der Chefcoach. Abschließend fügte er noch hinzu: "Jeder zieht mit, jeder glaubt weiter daran und jeder ist bereit, nochmal alles rauszuhauen. Genau diese Mentalität brauchen wir jetzt. Wir werden weiter kämpfen, weiter arbeiten und alles versuchen, um die Klasse zu halten. Aufgeben wird bei uns garantiert niemand."

Der FC Wickrathhahn steht vor einem packenden Saisonfinale. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf den möglichen Abstiegsrang zählt nun jeder Punkt in den verbleibenden drei Spielen gegen Polizei SV, SV Schelsen und DJK Hehn. Die kämpferische Einstellung und der Zusammenhalt, den die Mannschaft unter Trainer Gülzow zuletzt gezeigt hat, stimmen jedoch zuversichtlich, dass der Klassenerhalt noch gelingen kann.