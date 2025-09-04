Gültstein agiert kaltschnäuziger

In der ersten Pokalrunde kam das Aus gegen den Ligakonkurrenten aus Gültstein. Wer weiß wie das Spiel gelaufen wäre, hatte Sven Frede den TVN nach 6 Minuten in Führung gebracht. Auch Johannes Ormos hatte in der Anfangsphase eine gute Chance. Im Gegensatz dazu waren die Gäste deutlich kaltschnäuziger und machten aus fast jeder ihrer Chancen ein Tor. Der TVN machte sich zudem das Spiel mit teils haarsträubenden Fehlpässen richtig schwer. Sven Frede und Pascal Abu Zaid hatten in der zweiten Halbzeit die besten Nebringer Chancen nochmal zu verkürzen.