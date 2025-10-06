Gültlingen stürmt an die Spitze – Eutingen sorgt für Paukenschlag

In der Bezirksliga Nordschwarzwald sorgt der 7. Spieltag für Bewegung in allen Tabellenregionen: Gültlingen übernimmt mit einem 7:0-Kantersieg die Tabellenführung, während Aufsteiger und Abstiegskandidaten gleichermaßen für Aufsehen sorgen.

Die SGM Felldorf/Bierlingen hat sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Dornstetten in die obere Tabellenhälfte geschoben. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Leon Schenkel die Gäste in Führung (49.), doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Julian Mayer traf zum Ausgleich (54.), Luca Noll drehte die Partie (65.) und Till Schmid-Wenzlaff setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+4). Mit nun zwölf Punkten schließt Felldorf zur Spitzengruppe auf, während Dornstetten nach der zweiten Niederlage in Serie etwas an Boden verliert.

Der bisherige Tabellenführer SV Wittendorf musste im Spitzenspiel gegen den SV Eutingen eine 2:4-Heimniederlage hinnehmen. Dabei begann die Partie verheißungsvoll: Marco Sumser brachte die Hausherren früh in Führung (6. Minute). Doch Eutingen schlug zurück – Nico Nesch glich schnell aus (14.), ehe Liam Weyherter den Gästen den Vorteil brachte (32.). Roman Rieger sorgte kurz vor der Pause für den Ausgleich (43.), doch nach dem Seitenwechsel nutzte Eutingen seine Chancen eiskalt. Henry Sattler (49.) und Jascha Fauss (58.) entschieden die Partie zugunsten der Gäste, die mit nun zwölf Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen. Wittendorf bleibt zwar Tabellenzweiter, musste jedoch die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Eine Demonstration der Stärke zeigte der SV Gültlingen, der Aufsteiger Ahldorf/Mühlen mit 7:0 vom Platz fegte. Tobias Dengler eröffnete den Torreigen bereits in der 6. Minute, Philipp Schweitzer erhöhte kurz darauf (13.). Noch vor der Pause stellte Sammy Rothfuss auf 3:0 (36.). Nach dem Seitenwechsel spielten sich die Hausherren in einen Rausch: Marcus Pflieger (49., 68.) und erneut Schweitzer (55.) sowie Dengler (66.) sorgten für den höchsten Saisonsieg der Liga. Gültlingen bleibt ungeschlagen und erobert mit nun siebzehn Punkten verdient die Tabellenspitze. Für Ahldorf/Mühlen war es ein bitterer Nachmittag, der die Mannschaft auf den Rang 14 zurückfallen lässt. ---

Der SV Baiersbronn gewann ein spektakuläres Duell gegen die TSF Dornhan mit 6:3. Nach dem Rückstand durch Ahmet Colak (25.) drehte Sebastian Braun die Partie mit einem Doppelpack (44., 60.). Rico Finkbeiner (71.) und Kai Sattelberger (77.) sorgten für klare Verhältnisse, ehe Dornhan durch Julian Haas noch einmal aufschloss (76., 80.). In der Schlussphase stellten Braun (87.) und Finkbeiner (90.) den Endstand her. Während Baiersbronn mit nun zwölf Punkten weiter nach oben blickt, bleibt Dornhan sieglos und tief im Tabellenkeller. ---

Der 1. FC Altburg bleibt der große Gewinner des Spieltags im oberen Tabellenfeld. Gegen den FV Grün-Weiß Ottenbronn setzte sich die Mannschaft von Felix Kübler mit 1:0 durch. Das goldene Tor erzielte Luca Malandra in der 63. Minute. In einer intensiven Schlussphase sah Raphael Weber noch Gelb-Rot (90.), doch Altburg brachte den Sieg über die Zeit und schob sich mit nun 13 Punkten auf Rang drei. ---

Das Duell zweier punktgleicher Verfolger endete 2:2. Johannes Neuweiler brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (41.), doch Gechingens Offensivmann Edison Behramaj drehte die Partie mit zwei Treffern (47., 60.). Zwischenzeitlich hatte Lukas Moor zum 2:1 getroffen (53.). Beide Teams bleiben mit elf Punkten im soliden Mittelfeld und zeigen, dass sie in dieser Saison jederzeit in Richtung obere Tabellenhälfte schielen können. ---

Der TSV Möttlingen wartet weiter auf den ersten Punkt in der Bezirksliga. Gegen den favorisierten VfR Sulz unterlag der Aufsteiger mit 0:2. Die Gäste nutzten ihre Chancen in der Schlussphase: Moritz Haible (71.) brachte Sulz auf Kurs, Ozan Güler (90.+2) sorgte spät für die Entscheidung. Während Möttlingen mit null Punkten das Tabellenende ziert, festigt Sulz mit nun zwölf Zählern seine Position im vorderen Mittelfeld. ---

Spektakel in Althengstett: Der SVA setzte sich in einem packenden Spiel mit 4:3 gegen die zweite Mannschaft des VfL Nagold durch. Früh geriet Althengstett durch Daniel Atis (4.) in Rückstand, doch Visar Behrami (6.) und Eren Berkan Yilmaz (17.) drehten die Partie. Nach dem erneuten Ausgleich durch Atis (35.) traf Savino Marotta per Foulelfmeter zur 3:2-Führung (37.). Nagold glich durch Stefan Vujicic aus (62.), ehe Patriot Behramaj kurz vor Schluss zum umjubelten Sieg traf (88.). Althengstett verschafft sich mit diesem Erfolg Luft im Abstiegskampf, Nagold II bleibt im Tabellenkeller.

