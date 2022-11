Güldenstern Stade will Oste/Oldendorf ärgern

In der Fußball-Landesliga der Frauen schaut am Sonnabend um 15.30 Uhr alles auf den Sportplatz in Stade-Ottenbeck. Mit dem VfL Güldenstern Stade und FC Oste/Oldendorf treffen zwei formstarke Teams aufeinander, die ein torreiches Derby versprechen.