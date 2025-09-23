Güdingen verpasst den Anschluss

Der SV Güdingen hat durch die verdiente 2:4 (1:3)-Heimniederlage gegen die Zweite des SV Saar 05 Jugendfußball den Sprung auf Rang Zwei verpasst. Dafür ist der Gast jetzt vorbeigezogen und selbst mit punktgleich mit dem Zweiten SV Schnappach Dritter.

Im Verfolgerduell der Bezirksliga Saarbrücken konnte sich die Zweite des SV Saar 05 Jugendfußball im Auswärts-Nachholspiel beim SV Güdingen drei Punkte sichern. Die Platzherren versäumten durch die 2:4 (1:3)-Pleite selbst den möglichen Sprung auf Rang Zwei, dafür zogen die Gäste vom Kieselhumes an Güdingen vorbei und sind jetzt einen Punkt hinter Schnappach Dritter. Güdingen fiel auf Rang Sechs zurück, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen wie der Zweite Schnappach und der Dienstag-Gast. Die St. Johanner waren im ersten Durchgang bei strömendem Regen klar überlegen, Till Max Meyer (2.), Mert-Can Ilbay (9.) und Moritz Erik Feodoroiv (40.). schon mit 3:0, ehe Güdingen durch Dylan Catalano zu seinem einzigen Treffer des ersten Durchgangs kam. Die Gäste-Führung hätte sogar noch höher ausfallen können, doch ein Fernschuss landete auf der Latte. Im zweiten Durchgang und bei nachlassendem Regen wurde Güdingen besser und konnte durch Niklas Heeb in der 67. Minute anschließen. In den Güdinger Endspurt hinein nutzte Feodorov einen Konter zum 2:4-Endstanf.

SVG-Trainer Dirk Caspari sagte nach dem spiel: "Die erste Halbzeit geht klar an Saar 05, wir haben drei individuelle Fehler gemacht, die zum 0:3-Rückstand führten, aber auch wir konnten einen Fehler ihrerseits ausnutzen. Unsere Einwechslungen zur zweiten Halbzeit haben funktioniert. wir waren besser im Spiel. Wir hatten mehr Torchancen, hätten da noch mindestens ein Mal mehr treffen können. Dann kassieren wir den Konter. Der Kader bleibt für das Spiel am Sonntag in Neuweiler gleich".