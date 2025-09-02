Güdingen scheitert knapp an Landesligist Altenwald

Bezirksligist SV Güdingen durfte am Dienstagabend lange an der Überraschung schnuppern. Gegen den Landesligisten SVG Eintracht Altenwald stand es bis zur 65. Minute noch 0:0, ehe Nico Kolling den Favoriten nach einer Vorlage von Nico Klein in Führung brachte. Sechs Minuten später erhöhte Salvatore La Marca nach Vorarbeit von Mexhid Kadrija auf 0:2, doch das war nicht die Entscheidung, weil Lukas Klink die Gastgeber in der 84. Minute noch mal heran brachte. "Es war ihr erster Schuss auf unser Tor, der war gleich drin. Wir hatten davor aber schon die Kontrolle. Sie haben gut gekämpft und alles reingelegt, aber wir haben kaum eine Chance zugelassen. Auch in den verbliebenen Minuten gab es keine kritische Szene zu überstehen", sagte Altenwalds Trainer Michael Alff. Der Kader des Pokalspiels wird auch das nächste Landesliga-Spiel zur Verfügung stehen. "Wir hatten alle Spieler dabei und es hat sich niemand verletzt", blickt der SVG-Trainer gespannt auf das kommende Wochenende voraus. Am Sonntag um 15 Uhr spielt das Sulzbacher Team nur wenige Kilometer weiter auf dem Kunstrasenplatz "Auf den Ellern" beim SV 19 Bübingen. Der SV Güdingen trägt sein Bezirksliga-Spiel bei der Zweiten des SV Saar 05 Jugend eine halbe Stunde später auf dem Kunstrasenplatz am Stadion Kieselhumes aus.