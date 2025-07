Güdderaths "Mann für alle Fälle" – der FuPa-Schnellcheck

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten? Dahmen: Sportliche Weiterentwicklung obliegt den Trainern. Im sozialen Kontext wollen wir unsere Quartiersarbeit weiter vorantreiben, der Gesellschaft als Verein etwas zurückgeben und gerade mit Blick auf die Jugendarbeit mehr pädagogische Ansätze schaffen. Dies ist jedoch eine Mammutaufgabe, da das Ehrenamt in den letzten Jahren immer mehr an Wertigkeit verloren hat. Es wäre wünschenswert, wenn kostenfreie oder kostengünstige Angebote zur Förderung und Entwicklung durch Stadt, Land und Verband bereitgestellt werden würden.

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison? Dahmen: Konkrete Ziele zu benennen, die einem sportlichen Erfolg zu Grunde legen, wirkt oft sehr pathetisch. Aber selbstverständlich schielen auch wir immer wieder auf die Chance, uns in einer höheren Liga messen zu dürfen. Dies ist aber nur möglich, wenn alles passt. Wachstum und Erfolg ist kein Sprint! Daher nehmen wir alles Positive, was am Ende der kommenden Spielzeit auf dem Tableau steht, mit.

Welche Spieler sollte man kommende Saison besonders im Blick behalten – und warum?

Dahmen: Einzelne Spieler herauszustellen ist dem Teamsport nicht würdig – das Kollektiv ist entscheidend. Man gewinnt als Team, als Verein – und man verliert auch als Team. Die Gemeinschaft, die "Eintracht", steht dabei über Einzelnen. Wenn ihr mich aber nun auf einen Namen festnageln wollt, dann wäre es Michael "Butch" Kraft – Vereinslegende seit Mitte der 70er-Jahren. Er ist, wenn man so will, der "Colt Seavers" in Güdderath – ein Mann für alle Fälle der für diesen Verein seine letzte Socke geben würde.

Was ist euer Erfolgsrezept für gute Stimmung in der Mannschaft – auch wenn’s mal sportlich nicht läuft?

Dahmen: Es gibt kein Geheimrezept. Wir verstehen uns als Familie – auf und neben dem Platz. Offenheit, Kommunikation, für einander einstehen sind die Werte, die wir als Verein vorleben, um das Miteinander zu fördern und ein aktives Vereinsleben zu stärken. Außerdem spielt Authentizität eine sehr wichtige Rolle. Etwas, was durch exzessives Influencing verloren gegangen ist.

Was war aus eurer Sicht die größte Herausforderung der vergangenen Saison – sportlich oder organisatorisch?

Dahmen: Jede Saison ist auf ihre Art und Weise auf allen Ebenen herausfordernd.

Welche Unterstützung wünscht ihr euch aktuell am dringendsten – sei es vom Verband, der Gemeinde oder den Fans?

Dahmen: Im Bezug auf den Verband wüschen wir uns keine direkte Unterstützung, jedoch ein Umdenken im Bezug auf das Verhängen von Strafen – gerade mit Blick auf die Stellung von Schiedsrichtern. Das Schiedsrichterwesen ist fundamental für den Spielbetrieb. Allerdings kann nicht jeder Verein ausreichend Unparteiische stellen und wird aufgrund dessen zur Kasse gebeten. Aus meiner persönlichen Sicht der völlig falsche Ansatz! Es müssen mehr Mehrwerte geschaffen werden, offener Kommuniziert werden. Es gibt ausreichend ausgebildete Schiedsrichter die jedoch keinem Verein angeschlossen sind. Hier wäre es wünschenswert, wenn Verband und Schiedsrichtervereinigung gemeinsam vermitteln würden statt abzustrafen!

Wer ist bei euch der Kabinen-DJ – und wie oft gibt’s deswegen Diskussionen?

Dahmen: Mit einer Spotify-Playlist kann man nicht diskutieren.

Gibt’s einen kuriosen Moment aus der vergangenen Saison, über den ihr heute noch lacht?

Dahmen: Momente, an die man gerne erinnert wird, gab es nicht nur in der vergangenen Spielzeit. Uns die jüngere wie ältere Vergangenheit des Clubs vor Augen zu führen, ist Teil unserer Vereins-DNA. In Erinnerungen zu schwelgen, über die "guten alten Zeiten" zu sprechen ist wichtig, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren – stets den Blick in die Zukunft gerichtet.

Wer hat in der Kabine das größte Mitteilungsbedürfnis – und wer hört trotzdem nie zu?

Dahmen: Was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine.

Wenn es einen Preis für das schrägste Hobby im Team gäbe – wer würde ihn gewinnen und wofür?

Dahmen: Uns liegen keine "schrägen Hobbys" vor. Würde es jedoch jemanden im Bereich "Hobby Horsing" (no front!) geben, würde diese Person mit Sicherheit einen Platz auf dem Siegerpodest einnehmen.

Vervollständigt bitte den Satz: „Unsere Saison wird erfolgreich, wenn …“

Dahmen: Wir als Kollektiv in guten wie schlechten Zeiten an einem Strang ziehen, stets positiv und demütig bleiben. Erfolg ist das Resultat, positive Entscheidungen in den richtigen Momenten zu treffen unter der Berücksichtigung, dass ein gesundes Wachstum zu Grunde liegt.

