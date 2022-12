– Foto: Björn Franz

Güclü lässt den Bruchweg schweigen RL SÜDWEST: +++ 1:1-Remis zwischen dem TSV Steinbach Haiger und dem 1. FSV Mainz 05 U23 +++

Vor 405 Zuschauern trennen sich der TSV Steinbach Haiger und die U23 des 1.FSV Mainz 05 mit 1:1 (0:0). Beide Treffer fielen erst in der Nachspielzeit. Marvin Jung brachte die Hausherren am Bruchweg in Führung. Arif Güclü glich wenig später aus und ließ den voreiligen Siegesjubel der Mainzer verstummen.

Die erste Hälfte Die Gäste kamen besser in die Partie und hatten bereits in der fünften Minute die erste gute Chance durch Danny Breitfelder. Henri Weigelt hatte den Ball abgelegt, doch Breitfelder zielte anschließend zu hoch. Nachdem Kevin Ibrahim die erste gefährliche Flanke der Mainzer abgefangen hatte (13.), schockierte eine Verletzung den TSV Steinbach Haiger. Manuel Kober bekam einen Schlag aufs Knie und musste ausgewechselt werden. Benjamin Kirchhoff kam für seinen Innenverteidiger-Kollegen in die Partie und zeigte eine gute Leistung. In der 22. Minute scheiterte Gianluca Korte an Tristan Mohn im FSV-Tor. Auch die nächste gute Chance hatten die Gäste. Nach einem langen Ball, scheiterten sowohl Jonas Singer, als auch Danny Breitfelder beim Versuch, den TSV in Führung zu bringen (25.). Nachdem Schüsse von Gianluca Korte und Kaito Mizuta (jeweils 27.) die Torhüter vor wenige Probleme stellten, strich ein Kracher von Mick Gudra denkbar knapp am Pfosten vorbei (29.). Auch die letzte gefährliche Situation der ersten Hälfte spielte sich im Strafraum der 05er ab. Serkan Firat erlief einen verunglückten Rückpass, legte sich das Leder dann jedoch zu weit vor und so landete das Spielgerät im Aus (39.). Folglich ging es torlos in die Pause.