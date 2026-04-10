Gudra wieder im Training – Kitar-Elf wittert nächste Chance

– Foto: Horst Vogler

Die Niederlage beim Spitzenreiter ist abgehakt, der Blick richtet sich nach vorn. Für den VfV Borussia 06 Hildesheim steht mit dem Auswärtsspiel beim Heeslinger SC das nächste Topspiel an – und zugleich eine womöglich vorentscheidende Partie im Kampf um die oberen Plätze.

Dabei darf die klare 0:3-Niederlage beim SV Atlas Delmenhorst nicht darüber hinwegtäuschen, dass der VfV weiterhin mitten im Rennen ist. Zumal auch Heeslingen zuletzt Federn ließ: Die überraschende 1:2-Heimniederlage gegen den FC Verden 04 hat gezeigt, dass auch der Tabellenzweite verwundbar ist.

Die Ausgangslage ist klar umrissen und zugleich vielversprechend: Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Ridha Kitar den Rückstand auf den Tabellenzweiten auf vier Punkte verkürzen – bei weiterhin drei Spielen weniger. Es ist genau diese Konstellation, die das Duell im Zevener Moor zu einem Schlüsselspiel macht.

Personell gibt es zusätzlich Rückenwind. Mit Mick Gudra kehrt ein wichtiger Spieler ins Training zurück und könnte bereits am Sonntag wieder eine Option für das zentrale Mittelfeld sein. Eine Verstärkung, die in dieser Phase der Saison besonderes Gewicht haben kann.

Spielerisch sieht man sich auf Augenhöhe. Wenn Konzentration, Mut und das nötige Spielglück zusammenkommen, sind Punkte im Burgsteg-Stadion realistisch. Entsprechend offensiv dürfte der Ansatz der Hildesheimer sein, die sich von der Tabellenkonstellation eher beflügelt als gehemmt fühlen.

Hinzu kommt ein strategischer Faktor: Heeslingen ist das letzte Topteam im Restprogramm. Danach folgen neun Partien gegen Gegner aus der mittleren und unteren Tabellenhälfte. Ein Erfolgserlebnis zum jetzigen Zeitpunkt könnte daher weit mehr sein als nur ein Auswärtssieg – es wäre ein möglicher Startschuss in ein heißes Saisonfinale.

Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr, Schiedsrichter der Partie ist Marco Scharf.