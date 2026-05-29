Gudensberg vor der Relegation – Edermünde braucht Schützenhilfe

Für TuSpo Mengeringhausen endet die Gruppenliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Neukirchen/Röllshausen. Der Abstieg steht fest, doch gerade deshalb kann der TuSpo noch einmal ohne großen tabellarischen Druck auftreten. Neukirchen reist als Fünfter an und will eine insgesamt ordentliche Saison mit einem Auswärtssieg abrunden. Für Mengeringhausen geht es darum, sich vor eigenem Publikum noch einmal ordentlich aus der Liga zu verabschieden.

Die SG Brunslar/Wolfershausen beendet ihre Saison gegen die SG Schauenburg. Brunslar hat als Aufsteiger phasenweise überzeugt, musste aber zuletzt einige knappe Rückschläge hinnehmen. Schauenburg spielt um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte und kann mit einem Sieg die starke Schlussphase bestätigen. Für die Gastgeber ist es noch einmal eine Gelegenheit, vor eigenem Publikum Widerstand zu zeigen und die Saison mit einem guten Eindruck zu schließen.

Für FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz endet die Gruppenliga-Zeit mit einem Heimspiel gegen TSV Korbach. Der Abstieg steht fest, dennoch will FeLoNi im letzten Saisonspiel noch einmal alles auf dem Platz lassen und den Tag gemeinsam mit Mannschaft, Umfeld und Unterstützern ausklingen lassen. Korbach reist als Tabellenvierter an und hat eine starke Saison gespielt, auch wenn der große Sprung nach ganz oben nicht mehr möglich ist. Die Rollen sind klar verteilt, doch für FeLoNi geht es um einen würdigen Abschied.

Kein Showdown mehr

Morgen, 15:30 Uhr VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach FC Homberg FC Homberg 15:30 PUSH

Der VfB Schrecksbach geht nach der Niederlage gegen Melsungen als feststehender Absteiger in das letzte Heimspiel gegen den FC Homberg. Für die Gastgeber wird es ein emotionaler Abschluss einer schwierigen Saison, in der am Ende die Punkte fehlten. Homberg hat sich mit dem überraschenden Sieg in Gudensberg entscheidend Luft verschafft und reist mit deutlich besserer Stimmung an. Sportlich ist die große Brisanz raus, doch für Schrecksbach bleibt es die letzte Gelegenheit, sich vor eigenem Publikum würdig aus der Gruppenliga zu verabschieden.

Ein Punkt reicht

Morgen, 15:30 Uhr FSG Gudensberg Gudensberg TSV Altenlotheim Altenlotheim 15:30 PUSH

Im Weinbergstadion empfängt die FSG Gudensberg den TSV Altenlotheim – und kann mit einem Punkt die Relegation zur Verbandsliga fix machen. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Homberg ist die Aufgabe für die Mannschaft von Peter Wefringhaus noch einmal etwas heikler geworden. Die FSG lädt nach dem Spiel zum Saisonabschluss ein, im Idealfall mit zwei weiteren Spielen vor der Brust. Altenlotheim steht im gesicherten Mittelfeld und kann frei aufspielen, Gudensberg dagegen muss den letzten Schritt selbst gehen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Morgen, 15:30 Uhr SC Edermünde SC Edermünde SSV Sand 1910 SSV Sand 15:30 PUSH

Der SC Edermünde empfängt zum Saisonabschluss den SSV Sand und feiert bereits jetzt die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Der Aufsteiger steht auf Rang drei, kann Gudensberg aber nur noch dann abfangen, wenn die FSG patzt und Edermünde selbst gewinnt. Die Ausgangslage ist also schwierig, aber nicht aussichtslos. Sand reist punktgleich mit Schauenburg an und will seinerseits die Saison in der oberen Tabellenhälfte sauber zu Ende bringen.

Letzter Halt vor dem Aufstieg

Für Wolfhagen II steht zum Abschluss ein Heimspiel gegen den Meister an. Schwalmstadt hat den Aufstieg bereits perfekt gemacht und zuletzt auch nach der Entscheidung weiter seriös gepunktet. Für die Gastgeber geht es nach einer soliden Saison vor allem darum, noch einmal einen starken Gegner vor der Brust zu haben. Schwalmstadt kann befreit auftreten – und die Meisterrunde mit einem weiteren Sieg abschließen.

Saisonabschluss im Mittelfeld

Morgen, 15:30 Uhr Melsunger FV 08 Melsunger FV TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 15:30 PUSH