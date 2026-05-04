Gudensberg verschiebt die Aufstiegsfeier – Altenlotheim beweist Moral

40-Punkte-Marke geknackt

Die SG Schauenburg hat beim Melsunger FV mit 2:0 gewonnen und sich im Mittelfeld weiter stabilisiert. Direkt nach der Pause traf Felix Simon zur Führung, Tonio Bonnes legte elf Minuten später nach. Melsungen blieb offensiv ohne Treffer und musste nach dem 1:6 gegen Korbach die nächste Niederlage hinnehmen. Schauenburg rückte damit auf 40 Punkte vor.

Im Derby zwischen Altenlotheim und Korbach sah lange alles nach einem Auswärtssieg des TSV/FC aus. Henrik Plassmann und Lukas Beil brachten Korbach mit 2:0 in Führung, ehe Altenlotheim in der Schlussphase doch noch zurückkam: Robin Wissemann verkürzte in der 87. Minute, Florian Green traf nur eine Minute später zum 2:2. Korbach ließ damit zwei Punkte liegen, die im Rennen um die oberen Plätze weh tun können; Altenlotheim zeigte nach den jüngsten Rückschlägen zumindest späte Moral.

Abgeklärte Engelhainer

Der TSV Mengsberg hat sich mit einem klaren 4:0 gegen Schrecksbach weiter Luft verschafft. Can Rommel brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung und legte später seinen zweiten Treffer nach, dazwischen traf Pajtim Rama, ehe Dennis Dorfschäfer nur eine Minute nach seiner Einwechslung den Schlusspunkt setzte. Mengsberg bestätigte damit den Aufwärtstrend nach dem 5:1 in Altenlotheim. Für Schrecksbach war es ein bitterer Rückschlag nach dem Achtungserfolg in Neukirchen.

Punkteteilung im Stadtderby

Im Duell zwischen Brunslar/Wolfershausen und FeLoNi gab es ein 2:2, das vor allem den Gästen im Abstiegskampf nur bedingt hilft. Louis Wicke brachte Felsberg/Lohre/Niedervorschütz in Führung, Leon Folwerk glich aus, ehe Sebastian Kraus FeLoNi erneut nach vorn schoss. Lukas Tippel rettete Brunslar in der 76. Minute noch einen Punkt. Für FeLoNi bleibt die Lage schwierig, auch weil der Rückstand auf Schrecksbach weiterhin beträchtlich ist.

Zurückgekämpft mit Handelfmetern

Der FC Homberg hat gegen den SSV Sand einen 0:2-Rückstand aufgeholt und ein 2:2 erkämpft. Jason Dumler hatte Sand mit zwei Treffern scheinbar auf Kurs gebracht, doch Hannes Seitz verwandelte zwei Handelfmeter und rettete Homberg damit einen Punkt. Für Sand war es ein verpasster Auswärtssieg, Homberg hält die Hoffnung im Tabellenkeller zumindest am Leben.

Klare Angelegenheit

Das deutlichste Ergebnis im oberen Feld gelang der SG Neukirchen/Röllshausen. Gegen den SC Edermünde gewann die Mannschaft von Christian Pfeiffer mit 5:1. Marcel Reitz traf früh und kurz vor der Pause, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Felix Mertsch übernahm Ricardo Seck mit einem Dreierpack endgültig die Regie. Edermünde verlor damit nicht nur deutlich, sondern auch Boden auf Gudensberg; Neukirchen rückte mit 48 Punkten wieder näher an das Spitzentrio heran. Erster Matchball vertagt