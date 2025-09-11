Gudensberg setzt Serie fort – Brunslar gelingt Befreiungsschlag

Gudensberg setzte seine Serie ungeschlagener Spiele fort und kletterte durch den 2:1-Heimsieg mit nun 14 Punkten auf Rang drei. Ricardo Seck brachte die Gäste früh in Führung (21.), doch Tom Siebert glich postwendend aus (25.). Nach der Gelb-Roten Karte gegen Gästetrainer Christian Pfeiffer (76.) traf Danilo Daumer zum entscheidenden 2:1 (79.). Neukirchen verharrt trotz einer couragierten Vorstellung bei zehn Zählern auf Platz zehn.

Im Kellerduell landete Brunslar einen klaren Heimsieg und verschaffte sich mit nun sieben Punkten etwas Luft im Tabellenkeller. Doppeltorschütze Leon Folwerk (29., 45.) stellte die Weichen zur Pause, ehe Lukas Tippel (48.) und Fabian Tippel (89.) nachlegten. Mengeringhausen blieb harmlos und wartet nach acht Spielen weiter auf den ersten Saisonsieg. Der TuSpo ist mit einem Punkt Tabellenletzter, Brunslar kletterte auf Rang zwölf.