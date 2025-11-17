Gudensberg setzt Ausrufezeichen – Schwalmstadt bleibt souverän

Die Spitzenteams der Gruppenliga Kassel 1 1. FC Schwalmstadt und FSG Gudensberg untermauern ihre Ansprüche, während im Tabellenkeller der Druck bei TuSpo Mengeringhausen und FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz weiter steigt. Ein Spieltag voller präziser Nadelstiche, verpasster Chancen – und zweier Jokerrollen.
Null gehalten
Im Verfolgerduell behauptete Gudensberg seine Position und ließ den Drittplatzierten Edermünde weiter Abstand gewinnen. Daumer traf nach 19 Minuten per Schlenzer, ehe Siebert in der Schlussminute einen Abstoßfehler der Gäste bestrafte. Der SCE vergab durch Mertsch und Bawuah mehrere klare Ausgleichschancen und blieb wie schon in Schwalmstadt erneut ohne Tor.
Heimserie ausgebaut
Neukirchen gelang erstmals in dieser Saison ein Sieg gegen Mengsberg und festigte damit seine Top-4-Position deutlich. Reitz eröffnete früh, Weiher legte kurz vor der Pause nach, ehe Seck und Luckhardt gegen sichtlich abbauende Gäste erhöhten. In der Schlussminute schnürte Reitz seinen Doppelpack und setzte den Schlusspunkt einer einseitigen zweiten Halbzeit.
Revanche gelungen
Der Spitzenreiter Schwalmstadt wurde seiner Favoritenrolle gerecht und hielt den Sechsten Altenlotheim klar auf Distanz. Eiferts Treffer zum psychologisch wichtigen 1:0 unmittelbar vor der Pause gab die Richtung vor, ehe Malakcioglu per Standard erhöhte. Freund entschied die Partie nach 72 Minuten endgültig und festigte damit Schwalmstadts Status als bestes Heimteam der Liga.
Punkteteilung im Derby
Melsungen verpasste im Duell gegen den Vorletzten FeLoNi den erhofften Pflichtsieg. Kraus brachte die Gäste per Foulelfmeter in Front, ehe Eker in der Nachspielzeit nach einer Ecke ausglich. Die umkämpfte Partie spielte sich über weite Strecken im Mittelfeld ab und bot nur wenige klare Chancen auf beiden Seiten.
Knapper Sieg trotz Chancenplus
Wolfhagen II dominierte das Duell gegen Homberg deutlich, ließ jedoch zu viele Chancen ungenutzt. Salzmann sorgte mit einem Weitschusstreffer aus 25 Metern für das Tor des Tages, während Homberg offensiv kaum stattfand. Die Hausherren verpassten ein höheres Ergebnis, scheiterten jedoch mehrfach am starken Gäste-Keeper.
Enges Derby
Schauenburg entschied das Derby gegen den Tabellenachten Sand durch ein Jokertor von Göbel in der 80. Minute. Zuvor vergaben beide Teams hochkarätige Chancen, darunter Sands Sahin, der freistehend nur den Außenpfosten traf. In der hitzigen Schlussphase verteidigte die SG den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft.
Spannender als gedacht
Korbach gewann beim Tabellenletzten Mengeringhausen dank eines frühen Treffers von Jaslar und bleibt damit in Schlagdistanz zum oberen Tabellendrittel. TuSpo-Keeper Föll hielt sein Team im Spiel, parierte unter anderem einen Foulelfmeter von Deselaers. Die Gastgeber stemmten sich nach der Pause tapfer gegen die drohende Niederlage, konnten ihre Feldvorteile jedoch nicht in ein Tor ummünzen.
Enger Abstiegskampf
Schrecksbach setzte sich im Kellerduell gegen Brunslar/Wolfershausen durch und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Jungklaus profitierte beim 1:0 von einem Torwartfehler, Kmoch erhöhte nach der Pause per Distanzschuss, ehe Folwerk verkürzte. In einer hektischen Schlussphase verteidigte der VfB den Vorsprung trotz wachsender Gästeoffensive.