Gudensberg setzt Ausrufezeichen – Schwalmstadt bleibt souverän

Die Spitzenteams der Gruppenliga Kassel 1 1. FC Schwalmstadt und FSG Gudensberg untermauern ihre Ansprüche, während im Tabellenkeller der Druck bei TuSpo Mengeringhausen und FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz weiter steigt. Ein Spieltag voller präziser Nadelstiche, verpasster Chancen – und zweier Jokerrollen.

Null gehalten

Im Verfolgerduell behauptete Gudensberg seine Position und ließ den Drittplatzierten Edermünde weiter Abstand gewinnen. Daumer traf nach 19 Minuten per Schlenzer, ehe Siebert in der Schlussminute einen Abstoßfehler der Gäste bestrafte. Der SCE vergab durch Mertsch und Bawuah mehrere klare Ausgleichschancen und blieb wie schon in Schwalmstadt erneut ohne Tor. Heimserie ausgebaut

Neukirchen gelang erstmals in dieser Saison ein Sieg gegen Mengsberg und festigte damit seine Top-4-Position deutlich. Reitz eröffnete früh, Weiher legte kurz vor der Pause nach, ehe Seck und Luckhardt gegen sichtlich abbauende Gäste erhöhten. In der Schlussminute schnürte Reitz seinen Doppelpack und setzte den Schlusspunkt einer einseitigen zweiten Halbzeit.

Revanche gelungen