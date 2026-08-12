Gudensberg setzt Ausrufezeichen – Sand bleibt makellos

Die FSG Gudensberg hat beim Melsunger FV eindrucksvoll unterstrichen, warum sie auch in dieser Saison zum Kreis der Aufstiegsanwärter gehört. Schon nach vier Minuten führten die Gäste durch Tom Siebert und Danilo Daumer mit 2:0, ehe Johannes Posev in der 18. Minute früh auf 3:0 stellte. Damit erwischte die Mannschaft von Peter Wefringhaus genau jenen Start, den Pascal Hillebrand nach dem knappen Sieg in Willingen noch eingefordert hatte.

Dabei hätte das Ergebnis sogar noch höher ausfallen können, weil Gudensberg weitere Möglichkeiten ungenutzt ließ. Auf der anderen Seite kam Melsungen in der Schlussviertelstunde noch zu Chancen, brachte den Ball aber auch in dieser Phase nicht im Tor unter. Die FSG steht damit nach zwei Auftritten nicht nur bei der Maximalausbeute, sondern weiterhin ohne Gegentreffer da.

Melsungen fand nach dem emotionalen 2:1 gegen Mengsberg diesmal überhaupt nicht in die Partie. Kurz vor der Pause erhöhte Siebert per Foulelfmeter auf 4:0, direkt nach Wiederbeginn machte Posev mit seinem zweiten Treffer endgültig alles klar. Nick Siebert setzte in der 85. Minute den Schlusspunkt zum 6:0.

Weidelsburg zeigt Reaktion – und steht wieder mit leeren Händen da

Ganz anders verlief der Abend auf der Sander Höhe. Nur wenige Tage nach dem bitteren 1:11 in Altenlotheim zeigte die FSG Weidelsburg beim SSV Sand die von ihrem Vorsitzenden Sascha Wolf geforderte Reaktion – und war ganz nah am ersten Punktgewinn der Saison.

Zunächst sah es allerdings nach einem weiteren schwierigen Abend aus. Sefa Cetinkaya brachte Sand bereits in der siebten Minute mit einem wuchtigen Distanzschuss in Führung. Danach aber fand Weidelsburg immer besser in die Partie. Ben Ungeheuer köpfte nach einem Standard zum 1:1 ein, nur fünf Minuten später drehte Arnold Weber nach einem Steilpass von Jannick Schaake die Begegnung sogar zum 2:1.

Der Aufsteiger bestimmte anschließend weite Teile der ersten Hälfte und zeigte genau jenes Tempo und Umschaltspiel, vor dem Sand-Trainer Florian Seitz im Vorfeld gewarnt hatte. Auch nach der Pause entwickelte sich ein intensives Derby, in dem Weidelsburg die knappe Führung lange verteidigte. Erst in der 79. Minute profitierte Can Rommel von einem Missverständnis in der FSG-Defensive und staubte zum 2:2 ab.

Als vieles auf eine Punkteteilung hindeutete, wurde es für Weidelsburg erneut bitter. In der 89. Minute bekam Sand einen Foulelfmeter zugesprochen, Cetinkaya übernahm die Verantwortung und verwandelte zum 3:2. Schon beim ersten Saisonduell beider Mannschaften hatte ein später Strafstoß den Ausschlag zugunsten des SSV gegeben.

Für Sand bedeutet der Sieg den perfekten Start mit drei Erfolgen aus drei Spielen. Weidelsburg dagegen wartet trotz zweier starker Auftritte gegen den Tabellenführer weiterhin auf den ersten Punkt. Nach dem Debakel von Altenlotheim dürfte für den Aufsteiger dennoch mindestens ebenso wichtig sein, dass die Mannschaft eine deutliche Antwort gegeben hat.