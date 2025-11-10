Gudensberg schockt Altenlotheim – Schwalmstadt patzt

Die FSG Gudensberg hat mit einem deutlichen Ausrufezeichen beim TSV Altenlotheim die Verfolgerrolle hinter Spitzenreiter 1. FC Schwalmstadt gefestigt. Während der Ligaprimus erstmals Punkte zu Hause liegen ließ, feierten TSV Korbach, FC Homberg und SG Schauenburg klare Siege. Im Tabellenkeller sammelte Melsunger FV wichtige Zähler im Spiel gegen TSV Mengsberg.
Klare Angelegenheit
Altenlotheim war dem Tempo und der Wucht des neuen Tabellenzweiten Gudensberg klar unterlegen. Romeo Herbener (5., 26.) und Ben Kühlewind (45.) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Finn Pfalzgraf (58.) und Tom Siebert (90.) schraubten das Ergebnis auf 5:0 – eine Machtdemonstration der Wefringhaus-Elf, die nun 33 Punkte auf dem Konto hat.
Der Lauf geht weiter
Im Duell zweier Kellerkinder zeigte Homberg seine beste Saisonleistung und feierte den vierten Sieg im 16. Spiel. Usman Suleman traf doppelt (16., 33.), dazu trugen sich Florian Seitz (27.), Nico Brandt (30.) und Nick Körber (40.) in die Torschützenliste ein. Schrecksbach gelang erst in der Nachspielzeit der Ehrentreffer durch Carlo Breves. Mit dem Erfolg zog der FCH am punktgleichen VfB vorbei.
Bann gebrochen
Nach fünf sieglosen Spielen meldete sich Schauenburg eindrucksvoll zurück. Nach Brunslars Führung durch Maximilian Wagner (20.) drehten Florian Wolff (22.) und Jan-Philip Schmidt (38.) die Partie, ehe Hogir Sen (46.) direkt nach Wiederbeginn erhöhte. Max Heinemann (82.) und erneut Schmidt (85.) machten den verdienten Sieg perfekt. Schauenburg kletterte mit 22 Punkten auf Rang neun, Brunslar bleibt mit 17 Zählern im unteren Tabellenmittelfeld.
Überzahl und Turbulenzen
Korbach feierte nach einer turbulenten Partie samt Schiedsrichterwechsel seinen neunten Saisonsieg. Bjarne Deselaers traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+6) zur Führung, ehe Lukas Beil (64.) und Doppeltorschütze Niklas Nowotny (73., 80.) nachlegten. In Unterzahl erzielte Diego Lopez Novo (90.) den Ehrentreffer für den Vorletzten. Der TSV bleibt mit 27 Punkten Sechster, während Felsberg weiter tief im Tabellenkeller steckt.
Nicht mehr makellos
Der Spitzenreiter ließ erstmals zu Hause Punkte liegen, bleibt aber mit 36 Zählern an der Spitze. Wolfhagens Paul Degenhardt nutzte einen Abwehrfehler zur frühen Führung (13.), ehe Marius Eifert (83.) spät ausglich. Trotz klarer Feldvorteile gelang der Elf von Ante Markesic kein zweiter Treffer. Die FSV-Reserve überraschte mit disziplinierter Defensivleistung und bleibt Achter.
Enge Kiste
Nach zuletzt drei Niederlagen feierte Melsungen einen wichtigen Auswärtssieg und schob sich mit nun 21 Punkten ins Tabellenmittelfeld. Jannik Bickel (33.) und Leonard Finke (70.) trafen für den MFV, ehe Mengsbergs Simon Luther (76.) nur noch verkürzen konnte. Der TSV blieb über weite Strecken zu harmlos und rutschte mit 17 Punkten auf Rang elf ab.
Spielabsage
Die Begegnung zwischen dem SSV Sand und dem SC Edermünde musste witterungsbedingt abgesagt werden. Nachgeholt wird die Partie am 23.11. um 14:00 Uhr.