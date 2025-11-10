Gudensberg schockt Altenlotheim – Schwalmstadt patzt

Nach fünf sieglosen Spielen meldete sich Schauenburg eindrucksvoll zurück. Nach Brunslars Führung durch Maximilian Wagner (20.) drehten Florian Wolff (22.) und Jan-Philip Schmidt (38.) die Partie, ehe Hogir Sen (46.) direkt nach Wiederbeginn erhöhte. Max Heinemann (82.) und erneut Schmidt (85.) machten den verdienten Sieg perfekt. Schauenburg kletterte mit 22 Punkten auf Rang neun, Brunslar bleibt mit 17 Zählern im unteren Tabellenmittelfeld.

Korbach feierte nach einer turbulenten Partie samt Schiedsrichterwechsel seinen neunten Saisonsieg. Bjarne Deselaers traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+6) zur Führung, ehe Lukas Beil (64.) und Doppeltorschütze Niklas Nowotny (73., 80.) nachlegten. In Unterzahl erzielte Diego Lopez Novo (90.) den Ehrentreffer für den Vorletzten. Der TSV bleibt mit 27 Punkten Sechster, während Felsberg weiter tief im Tabellenkeller steckt.

Nicht mehr makellos

Der Spitzenreiter ließ erstmals zu Hause Punkte liegen, bleibt aber mit 36 Zählern an der Spitze. Wolfhagens Paul Degenhardt nutzte einen Abwehrfehler zur frühen Führung (13.), ehe Marius Eifert (83.) spät ausglich. Trotz klarer Feldvorteile gelang der Elf von Ante Markesic kein zweiter Treffer. Die FSV-Reserve überraschte mit disziplinierter Defensivleistung und bleibt Achter.

Enge Kiste

Nach zuletzt drei Niederlagen feierte Melsungen einen wichtigen Auswärtssieg und schob sich mit nun 21 Punkten ins Tabellenmittelfeld. Jannik Bickel (33.) und Leonard Finke (70.) trafen für den MFV, ehe Mengsbergs Simon Luther (76.) nur noch verkürzen konnte. Der TSV blieb über weite Strecken zu harmlos und rutschte mit 17 Punkten auf Rang elf ab. Spielabsage

