Gudensberg löst das Relegationsticket – Rekordsaison für Edermünde

Überraschungssieg zum Abschluss

TuSpo Mengeringhausen hat seine Gruppenliga-Saison mit einem deutlichen 4:1 gegen Neukirchen/Röllshausen beendet. Früh stellten Tim Sommer und Pascal Löhndorf die Weichen auf Heimsieg, nach dem Anschlusstreffer von Christoph Luckhardt blieb die Partie zunächst offen. In der Schlussphase sorgte Dominik Lüdtke mit zwei Treffern für klare Verhältnisse. Für den bereits abgestiegenen TuSpo war es ein versöhnlicher Abschluss einer schwierigen Saison.

Auch der VfB Schrecksbach verabschiedete sich mit einem Sieg aus der Gruppenliga. Gegen den FC Homberg gewann der bereits abgestiegene VfB mit 5:3 und zeigte noch einmal Moral und Offensivkraft. Nach frühem Rückstand drehten Benedikt Lang und Carlo Breves die Partie, später stellten Joshua Crumby, Jerome Kmoch und Tim Köhler auf 5:2. Homberg verkürzte durch Stefan Graf nur noch. Für Schrecksbach war es ein starker letzter Auftritt vor heimischem Publikum.

Das torreichste Spiel des letzten Spieltags lieferten sich Brunslar/Wolfershausen und Schauenburg. Am Ende gewann die SG Schauenburg mit 6:4, obwohl Brunslar zwischenzeitlich mit 2:0 und 3:1 führte. Mann des Spiels war Jan-Philip Schmidt, der vier Treffer erzielte und die Partie damit maßgeblich drehte. Für Brunslar traf Leon Folwerk doppelt, dazu waren Maximilian Wagner und Lukas Tippel erfolgreich. Schauenburg beendet die Saison als Sechster und bestätigte damit seine starke Schlussphase.

FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz verabschiedete sich mit einem Achtungserfolg aus der Gruppenliga. Gegen den TSV Korbach holte der Absteiger ein 2:2, obwohl die Gäste durch Laurin Lange früh führten. Louis Wicke drehte die Partie mit einem Doppelpack, ehe Sattar Banyarani in der 85. Minute den Ausgleich erzielte. Korbach beendet die Saison auf Rang vier, FeLoNi trotz Abstieg mit einem ordentlichen letzten Eindruck.

Relegation gesichert

Die FSG Gudensberg ließ gegen TSV Altenlotheim keine Zweifel aufkommen und gewann deutlich mit 5:0. Bereits vor der Pause trafen Ben Kühlewind und Tom Siebert, der später mit zwei weiteren Treffern seinen Dreierpack schnürte. Lennard Jungermann steuerte das 4:0 bei. Damit beendet Gudensberg die Saison auf Rang zwei und geht nun in die Relegation gegen die SG Eiterfeld/Leimbach. Nach einer starken Gruppenliga-Runde ist das für die Mannschaft von Peter Wefringhaus die verdiente Zugabe.

Knapp gescheitert, trotzdem historisch

Der SC Edermünde gewann zum Abschluss mit 2:0 gegen den SSV Sand und schließt die beste Saison der Vereinsgeschichte auf Rang drei ab. Leroy Bawuah brachte den SCE kurz vor der Pause in Führung, Julian Bachmann legte noch vor dem Seitenwechsel nach. Sand fand danach keine Antwort mehr. Edermünde verpasste die Relegation nur knapp, darf die Spielzeit als Aufsteiger aber dennoch als außergewöhnlichen Erfolg verbuchen.

Souverän geblieben

Der Meister verabschiedete sich mit einem klaren Auswärtssieg. Schwalmstadt gewann bei Wolfhagen II mit 4:0 und setzte damit den Schlusspunkt unter eine dominante Saison. Berkant Malakcioglu eröffnete, Leonard Freund traf doppelt, ehe Sacir Nikocevic in der Schlussphase ebenfalls noch ein Tor beisteuerte. Janne Paul Suchomel sprach hinterher von einem Spiel, das trotz großer Hitze Spaß gemacht habe – gerade, weil der Druck nach der feststehenden Meisterschaft weg war. Wolfhagen gratulierte dem Aufsteiger zudem mit einem Blumenstrauß.

Später Sieg