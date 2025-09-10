Gudensberg fordert Neukirchen – Kellerduell in Brunslar

Die FSG Gudensberg empfängt die SG Neukirchen/Röllshausen zum Nachholspiel, das ursprünglich beim Stand von 1:0 für die SG nach 43 Minuten wegen Gewitter abgebrochen werden musste. Beide Teams sind in guter Form: Gudensberg ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen, während Neukirchen zuletzt zwei Siege einfahren konnte. Besonders bemerkenswert: Die letzten drei direkten Vergleiche entschied die SG jeweils ohne Gegentor für sich.

Die Gastgeber setzen auf Effizienz und mannschaftliche Geschlossenheit, um ihre Serie fortzuführen. „Unsere aktuelle Phase tut uns sehr gut, wir bestrafen die Fehler des Gegners schnell und gehen effizient mit unseren Torchancen um“, erklärt Verteidiger Pascal Hillebrand. Gleichzeitig warnt er vor den Stärken der Gäste: „Neukirchen ist ballsicher und bewegt sich gut in den Zwischenräumen. Wir müssen aggressiver und laufintensiver verteidigen, um diesmal erfolgreich zu sein.“

Für die Gäste aus Neukirchen bietet sich die Gelegenheit, mit einem Auswärtssieg bis auf Augenhöhe mit der Spitzengruppe vorzustoßen. Gudensberg dagegen könnte mit drei Punkten auf Platz drei springen.