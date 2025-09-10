Gudensberg fordert Neukirchen – Kellerduell in Brunslar

Am Mittwochabend stehen in der Gruppenliga Kassel 1 zwei Nachholpartien auf dem Programm. Dabei empfängt FSG Gudensberg die SG Neukirchen/Röllshausen, ehe SG Brunslar/Wolfershausen im direkten Kellerduell gegen TuSpo Mengeringhausen gefordert ist. Beide Spiele wurden wegen Unwettern abgebrochen und nun neu angesetzt.
Baut Gudensberg die Serie aus?
Die FSG Gudensberg empfängt die SG Neukirchen/Röllshausen zum Nachholspiel, das ursprünglich beim Stand von 1:0 für die SG nach 43 Minuten wegen Gewitter abgebrochen werden musste. Beide Teams sind in guter Form: Gudensberg ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen, während Neukirchen zuletzt zwei Siege einfahren konnte. Besonders bemerkenswert: Die letzten drei direkten Vergleiche entschied die SG jeweils ohne Gegentor für sich.
Die Gastgeber setzen auf Effizienz und mannschaftliche Geschlossenheit, um ihre Serie fortzuführen. „Unsere aktuelle Phase tut uns sehr gut, wir bestrafen die Fehler des Gegners schnell und gehen effizient mit unseren Torchancen um“, erklärt Verteidiger Pascal Hillebrand. Gleichzeitig warnt er vor den Stärken der Gäste: „Neukirchen ist ballsicher und bewegt sich gut in den Zwischenräumen. Wir müssen aggressiver und laufintensiver verteidigen, um diesmal erfolgreich zu sein.“
Für die Gäste aus Neukirchen bietet sich die Gelegenheit, mit einem Auswärtssieg bis auf Augenhöhe mit der Spitzengruppe vorzustoßen. Gudensberg dagegen könnte mit drei Punkten auf Platz drei springen.
Kellerduell mit Signalwirkung
Im zweiten Nachholspiel empfängt die SG Brunslar/Wolfershausen den TuSpo Mengeringhausen. Beide Aufsteiger kämpfen bereits früh gegen den Abstieg und stehen unter Druck, wichtige Zähler im direkten Duell einzufahren. Das Hinspiel am ersten Spieltag gewann Brunslar mit 4:2, seither konnte das Team nur noch beim jüngsten 0:0 gegen Wolfhagen II punkten. Mengeringhausen dagegen erlebte zuletzt ein bitteres 6:7 gegen Felsberg/Lohre/Niedervorschütz, bei dem eine 6:3-Führung in den letzten Minuten verspielt wurde.
Brunslars Trainer Alexander Gautsche sieht trotz der Tabellensituation eine positive Entwicklung: „Wir haben gezeigt, dass wir Gegner unter Druck setzen und Tore erzwingen können. Entscheidend ist, dass wir defensiv konsequenter auftreten und mutig nach vorne spielen.“ Der TuSpo wiederum setzt nach der turbulenten Niederlage auf Mentalität. „Wir glauben an unsere Mannschaft und wollen uns endlich mit dem ersten Sieg belohnen“, betont Co-Trainer Dominik Lüdtke.
Für beide Teams ist die Partie mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel. Während Brunslar mit einem Erfolg etwas Abstand zu den Abstiegsplätzen gewinnen könnte, braucht Mengeringhausen dringend Punkte, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht frühzeitig zu verlieren.