Gudensberg demontiert Sand – Willingen meldet sich zurück

Der dritte Spieltag hat die Kräfteverhältnisse in der Gruppenliga Kassel 1 kräftig durcheinandergewirbelt. Gudensberg steht nach drei Siegen erstmals ganz oben, während Sand seine erste Niederlage kassierte. Dahinter hält sich Aufsteiger Oberes Edertal weiter ungeschlagen, während am Tabellenende nur noch Weidelsburg ohne Punkt dasteht.
Der TSV Altenlotheim hat das Waldecker Derby gegen den TSV Korbach mit 3:2 gewonnen. Fabian Jaslar brachte die Gäste früh in Führung, ehe Hendrik Wickert einen indirekten Freistoß zum Ausgleich nutzte. Nach der Pause steigerten sich die Gastgeber deutlich: Julius Hecker traf zum 2:1, der eingewechselte Marlon Seibel sorgte trotz Unterzahl kurz vor Schluss für die vermeintliche Entscheidung. Korbach kam in der Nachspielzeit noch einmal heran, doch am verdienten Heimsieg änderte das nichts. Gästetrainer Martin Wagner sah gegenüber der HNA den entscheidenden Unterschied darin, dass Altenlotheim an diesem Abend „zehn, 20 Prozent mehr gewollt“ habe.
Das Spitzenspiel im Weinbergstadion wurde zu einer Machtdemonstration der FSG Gudensberg. Gegen den zuvor dreimal siegreichen SSV Sand setzte sich die Mannschaft von Peter Wefringhaus mit 5:1 durch und übernahm die Tabellenführung. Johannes Posev und Nick Siebert sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse, nach dem Seitenwechsel trafen beide erneut, ehe Tom Siebert auf 4:0 gestellt hatte. Sand gelang durch Sebastian Löcke lediglich der Ehrentreffer. Gudensberg steht damit nach drei Spielen bei neun Punkten und beeindruckenden 12:1 Toren.
Nach zwei Niederlagen zum Saisonbeginn hat der SC Willingen eindrucksvoll reagiert. Beim TSV Mengsberg gewann der Verbandsliga-Absteiger mit 5:0 und stellte die Partie innerhalb weniger Minuten vor der Pause auf den Kopf. Sebastian Müller, Florian Heine und Maurice Böhmecke trafen zwischen der 40. Minute und der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Noah Pack und Ben Pohle erhöhten nach dem Seitenwechsel. Mengsberg musste die Partie nach Gelb-Rot gegen Kevin Quehl zudem in Unterzahl beenden.
Nach zwei Spielen ohne eigenen Treffer hat FSV Wolfhagen II gegen den FC Homberg gleich viermal zugeschlagen. Julius Knatz eröffnete beim 4:1-Heimsieg, ein Eigentor von Lucas Unbehaun sorgte noch vor der Pause für das 2:0. Alex Trailing erhöhte nach dem Seitenwechsel, ehe Furkan Eker Homberg noch einmal Hoffnung gab. Levin Salzmann setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt. Für die Wölfe war es nach dem schwierigen Saisonstart der dringend benötigte erste Erfolg.
Die SG Neuental/Jesberg hat gegen den Melsunger FV ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Fabian Steffens traf bereits in der neunten Minute, Jannik Lau erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Melsungen kam durch einen von Ivan Durdek verwandelten Foulelfmeter noch vor dem Seitenwechsel zurück, ein weiterer Treffer gelang den Gästen jedoch nicht. Der Aufsteiger steht damit nach drei Spielen bereits bei sechs Punkten.
Die FSG Weidelsburg bleibt auch nach dem vierten Saisonspiel ohne Punkt – und der erste Zähler war mal wieder besonders nah. Gegen die SG Brunslar/Wolfershausen holte der Aufsteiger zunächst einen 0:2-Rückstand auf und ging durch den zweiten Treffer von Severin Ohr in der 83. Minute sogar mit 3:2 in Führung. Doch nur eine Minute später glich Lukas Tippel aus. In der Nachspielzeit vollendete Robin Krug eine Hereingabe von Kane Schmitt zum 4:3 und feierte damit nach einjähriger Verletzungspause seinen ersten Treffer. Brunslar holte die ersten Saisonpunkte, Weidelsburg steht trotz erneut großer Moral weiter mit leeren Händen da.
Die SG Oberes Edertal bleibt auch nach ihrem dritten Gruppenliga-Spiel ungeschlagen. Gegen die SG Neukirchen/Röllshausen brachte Alexander Jung den Aufsteiger in Führung, Jan Philipp Selentschik glich noch vor der Pause aus. Als Lucas Engelbach in der 84. Minute das 2:1 erzielte, sah vieles nach dem dritten Sieg aus. Doch Luca Eckhardt nutzte in der Nachspielzeit einen Fehler der Gastgeber und traf zum 2:2. Beide Mannschaften bestätigten damit ihren starken Saisonstart.
Der SC Edermünde hat sich mit einem 2:1 beim FC Domstadt Fritzlar von der deutlichen Niederlage in Neukirchen erholt. Das Ergebnis erzählt allerdings nur einen Teil der Geschichte: Fritzlar hatte gerade im ersten Durchgang mehr vom Spiel und mehrere Möglichkeiten zur Führung, Edermünde zeigte sich dagegen äußerst effizient. Felix Mertsch traf in der 39. Minute und erhöhte kurz vor der Pause per Foulelfmeter auf 2:0. Antonio Bravo Sanchez verkürzte spät, doch trotz weiterer Bemühungen blieb dem Aufsteiger der Ausgleich verwehrt.