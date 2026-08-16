Gudensberg demontiert Sand – Willingen meldet sich zurück

Altenlotheim entscheidet das Derby mit mehr Entschlossenheit

Der TSV Altenlotheim hat das Waldecker Derby gegen den TSV Korbach mit 3:2 gewonnen. Fabian Jaslar brachte die Gäste früh in Führung, ehe Hendrik Wickert einen indirekten Freistoß zum Ausgleich nutzte. Nach der Pause steigerten sich die Gastgeber deutlich: Julius Hecker traf zum 2:1, der eingewechselte Marlon Seibel sorgte trotz Unterzahl kurz vor Schluss für die vermeintliche Entscheidung. Korbach kam in der Nachspielzeit noch einmal heran, doch am verdienten Heimsieg änderte das nichts. Gästetrainer Martin Wagner sah gegenüber der HNA den entscheidenden Unterschied darin, dass Altenlotheim an diesem Abend „zehn, 20 Prozent mehr gewollt“ habe.

Das Spitzenspiel im Weinbergstadion wurde zu einer Machtdemonstration der FSG Gudensberg. Gegen den zuvor dreimal siegreichen SSV Sand setzte sich die Mannschaft von Peter Wefringhaus mit 5:1 durch und übernahm die Tabellenführung. Johannes Posev und Nick Siebert sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse, nach dem Seitenwechsel trafen beide erneut, ehe Tom Siebert auf 4:0 gestellt hatte. Sand gelang durch Sebastian Löcke lediglich der Ehrentreffer. Gudensberg steht damit nach drei Spielen bei neun Punkten und beeindruckenden 12:1 Toren.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonbeginn hat der SC Willingen eindrucksvoll reagiert. Beim TSV Mengsberg gewann der Verbandsliga-Absteiger mit 5:0 und stellte die Partie innerhalb weniger Minuten vor der Pause auf den Kopf. Sebastian Müller, Florian Heine und Maurice Böhmecke trafen zwischen der 40. Minute und der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Noah Pack und Ben Pohle erhöhten nach dem Seitenwechsel. Mengsberg musste die Partie nach Gelb-Rot gegen Kevin Quehl zudem in Unterzahl beenden.

Wolfhagen findet Tore und Punkte

Nach zwei Spielen ohne eigenen Treffer hat FSV Wolfhagen II gegen den FC Homberg gleich viermal zugeschlagen. Julius Knatz eröffnete beim 4:1-Heimsieg, ein Eigentor von Lucas Unbehaun sorgte noch vor der Pause für das 2:0. Alex Trailing erhöhte nach dem Seitenwechsel, ehe Furkan Eker Homberg noch einmal Hoffnung gab. Levin Salzmann setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt. Für die Wölfe war es nach dem schwierigen Saisonstart der dringend benötigte erste Erfolg. Neuental/Jesberg gewinnt erneut zuhause