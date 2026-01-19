Guckenberg-Cup im Re-Live: Ingelheim ringt TSG im Finale nieder

Bodenheim. Es war das Traumfinale des Guckenberg-Cups. Die zwei besten Mannschaften des Fußball-Turniers – TSG Bretzenheim und Spvgg. Ingelheim – standen sich im Endspiel gegenüber. Verbandsliga gegen Landesliga also. Und der Landesligist setzte sich durch. 3:2 rangen die Ingelheimer die Bretzenheimer in einem packenden Finale nieder. Doch das war nicht das einzige Highlight des Turniers. Traumtore, Dribblings und Schiedsrichter, die plötzlich als Torhüter auf dem Platz stehen. All das jetzt noch einmal im Re-Live ansehen. Viel Spaß!

