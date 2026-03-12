Gubens Reifeprüfung und nackte Angst in der Landesliga Landesliga Süd: Der 18. Spieltag verspricht dramatische Duelle um die Spitze und bittere Existenzsorgen. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

In der Landesliga Süd spitzt sich die Lage dramatisch zu. Wenn am kommenden Wochenende der 18. Spieltag angepfiffen wird, geht es für die Vereine um weit mehr als nur drei Punkte. Es ist die Zeit der Rechnungen, der Revanchegelüste und des nackten Überlebenskampfes auf dem Rasen. Während an der Tabellenspitze ein hochemotionaler Dreikampf entbrannt ist, klammern sich die Kellerkinder verzweifelt an ihre letzte Hoffnung.

Morgen, 19:30 Uhr SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf SG Großziethen Großziethen

Das Wochenende wird am Freitagabend unter dem Flutlicht von Wernsdorf eröffnet. Es ist ein Duell mit einer hochexplosiven Vorgeschichte: Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften nach einem regelrechten Schlagabtausch mit einem spektakulären 3:3-Unentschieden. Die Gastgeber aus Wernsdorf rangieren derzeit mit 21 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und brennen darauf, die Punkte diesmal vollständig zu behalten. Für die SG Großziethen hingegen ist die Lage prekär. Auf Platz 14 liegend, blickt das Team mit nur 10 Punkten in den Abgrund und muss alles in die Waagschale werfen, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht endgültig zu verlieren. Sa., 14.03.2026, 13:00 Uhr FV Erkner 1920 FV Erkner FSV Glückauf Brieske/Senftenberg Brieske/SFB 13:00 live PUSH Am Samstagmittag empfängt der FV Erkner die Gäste aus Senftenberg. Für Erkner ist dieses Spiel ein emotionaler Kraftakt; mit 13 Punkten steht man auf dem 13. Tabellenplatz und spürt den kalten Atem der Abstiegszone im Nacken. Die Erinnerung an das Hinspiel schmerzt noch immer, als man sich knapp mit 0:1 geschlagen geben musste. Die "Knappen" aus Brieske/Senftenberg reisen als Tabellenzehnter mit 20 Punkten an und wollen ihren Vorsprung auf die unteren Ränge mit aller Macht verteidigen.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II

In Döbern kommt es zum Duell der Gegensätze. Die Hausherren, aktuell auf Platz 11 mit 20 Punkten, stehen vor einer mentalen Herkulesaufgabe. Das Hinspiel in Luckenwalde glich einer sportlichen Hinrichtung, als man mit 0:7 unterging. Nun kommt der Tabellenzweite nach Döbern. Luckenwalde II ist punktgleich mit dem Tabellenführer Guben und hat bei zwei weniger absolvierten Spielen alle Trümpfe in der Hand. Die Döberner müssen über sich hinauswachsen, um die Schmach des Hinspiels zu tilgen und dem Favoriten ein Bein zu stellen.

Dies ist zweifellos das Gipfeltreffen dieses Spieltags. Der Tabellenführer aus Guben reist zum Tabellenfünften nach Ströbitz. Die Emotionen könnten kaum höher kochen, denn Guben hat eine ganz persönliche Rechnung offen: Das Hinspiel verloren sie im eigenen Stadion mit 1:3 gegen Ströbitz. Mit 40 Punkten thront Guben zwar ganz oben, doch jeder Patzer könnte den Verlust der Spitze bedeuten. Ströbitz wiederum lauert mit 31 Punkten auf Platz 5 und will erneut zum Stolperstein für den Primus werden.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr VfB Trebbin VfB Trebbin SV Victoria Seelow Seelow

In Trebbin trifft der Neuntplatzierte auf den Tabellendritten. Seelow ist mit 37 Punkten in absoluter Schlagdistanz zur Spitze und darf sich im Aufstiegsrennen keinen Fehler erlauben. Das Hinspiel war eine torreiche Angelegenheit, die Seelow mit 4:2 für sich entscheiden konnte. Trebbin hat 20 Punkte auf dem Konto und wird versuchen, vor heimischer Kulisse die Offensivkraft der Victoria zu brechen, um sich weiter im gesicherten Mittelfeld zu festigen.

Für das Tabellenschlusslicht aus Lübben ist die Situation fast schon hoffnungslos. Mit nur einem einzigen Punkt nach 16 Spielen steht das Team mit dem Rücken zur Wand. Die Erinnerung an das Hinspiel ist eine tiefe Wunde, als man mit 1:6 in Hohenleipisch unterging, wenngleich man in einem weiteren Aufeinandertreffen ein 2:2-Achtungserfolg erkämpfte. Hohenleipisch reist als Tabellensechster mit 27 Punkten an und wird versuchen, die Schwäche des Gegners gnadenlos auszunutzen.

An der Oder kommt es zum Duell zwischen dem Tabellensiebten und dem Tabellenvierten. Eisenhüttenstadt steht mit 22 Punkten im soliden Mittelfeld, doch die Gäste aus Krieschow haben mit 35 Punkten noch immer den Blick nach ganz oben gerichtet. Es wird ein Spiel der taktischen Finesse und des harten Einsatzes erwartet, in dem Krieschow II die drei Punkte benötigt, um den Druck auf das Spitzentrio Guben, Luckenwalde und Seelow aufrechtzuerhalten.

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer SG Phönix Wildau 95 SG Wildau