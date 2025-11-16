Guben und Krieschow mit Siegen – Ströbitz bleibt dran

Der 11. Spieltag der Landesliga Süd ging mit Toren, Emotionen und klaren Ergebnissen weiter. Besonders die Teams aus der oberen Tabellenhälfte zeigten ihre Klasse – Guben, Krieschow und Ströbitz fuhren Siege ein. Im Tabellenkeller dagegen bleibt die Lage für Lauchhammer und Großziethen weiter ernst.

In einem kampfbetonten Spiel zeigte sich der FC Eisenhüttenstadt am Ende kaltschnäuziger und gewann beim Tabellenletzten Lübben mit 2:1. Bereits in der 8. Minute brachte Martin Mangabo Ongori die Gäste in Führung. Lübben ließ sich davon jedoch nicht beirren: Eric Schwarz glich in der 25. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus und sorgte für Hoffnung. Die Partie blieb bis in die Schlussphase offen, ehe Tony Wernicke in der 89. Minute per Foulelfmeter den Lucky Punch für Eisenhüttenstadt setzte. --- Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr SG Phönix Wildau 95 SG Wildau FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II 0 1 Abpfiff Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II musste beim knappen 1:0-Auswärtssieg in Wildau Schwerstarbeit leisten. In einer hektischen Partie mit zwei Platzverweisen – Fabio Schweigert (56., Luckenwalde) und Rico Gladrow (74., Wildau) – erzielte Steven Demgensky in der 75. Minute das Tor des Tages. Der Spitzenreiter bleibt damit auch nach zwölf Spieltagen ohne Punktverlust und steht nun bei 36 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 48:5. ---

Der VfB Trebbin nutzte die Gelegenheit, um im Duell der Kellerkinder wichtige Punkte zu sammeln. Mit einem deutlichen 3:0-Auswärtssieg setzte das Team ein klares Zeichen. Bereits in der 2. Minute traf Paul Göring zur Führung, ehe Othniel Ronald Kenfack in der 22. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur zwei Minuten später machte Maurice Beißert mit dem 3:0 alles klar. Lauchhammer blieb trotz kämpferischer Leistung erneut ohne Punktgewinn und steht am Tabellenende. Trebbin hingegen verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf. ---

Der SV Döbern besiegte den FV Erkner mit 2:0. Steven Neisser brachte die Hausherren in der 22. Minute in Führung, bevor Maximilian Krüger nur acht Minuten später zum 2:0-Endstand traf. Mit diesem Sieg belegt Döbern den achten Rang in der Tabelle und ist punktgleich mit Eisenhüttenstadt. Für Erkner dagegen war es die neunte Niederlage. ---

Ströbitz bleibt im oberen Tabellendrittel und siegte gegen Frankonia Wernsdorf knapp mit 2:1. Gordon Teichert brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, doch Xavier Rumplasch (38.) und Marvin Kilisch (41.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Ströbitz den Vorsprung und feierte den achten Saisonsieg. ---

Guben bleibt die Tormaschine der Liga. Beim 5:0-Erfolg gegen Aufsteiger Brieske/Senftenberg zeigte die Mannschaft erneut ihre Offensivstärke. Mariusz Pietka (3.) eröffnete den Torreigen, ehe Franz Krüger mit Treffern in der 5. und 45.+2 Minute doppelt traf. Nach der Pause bauten Niclas Straube (55.) und Lucas Eduardo Da Silva (77.) das Ergebnis aus. Für die Gäste wurde es in der Schlussphase noch bitterer, als Niklas Wotscheg in der 83. Minute die Rote Karte sah. Guben bleibt damit auf Tuchfühlung zur Spitze, während Brieske mit zwölf Punkten im unteren Mittelfeld verharrt. ---

Die Zuschauer in Großziethen sahen ein turbulentes Spiel mit fünf Toren und einer starken Aufholjagd der Gäste. Christian Reuter traf in der 25. und 26. Minute doppelt und brachte die Hausherren scheinbar auf die Siegerstraße. Doch Krieschow drehte die Partie mit drei Treffern in Folge: Eduard Gutar (44.) verkürzte noch vor der Pause, ehe Kamil Antosiak in der 47. und 51. Minute das Spiel endgültig drehte. Mit dem 3:2-Erfolg festigt Krieschow seine Position in der Spitzengruppe. Großziethen dagegen kassierte die neunte Niederlage und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg – trotz einer starken ersten halben Stunde. ---

