 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Luis Grün

Guben und Krieschow mit Siegen – Ströbitz bleibt dran

Landesliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 11. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LL Süd Brandenburg
Brieske/SFB
Luckenwalde II
SV Wacker 09
VfB HL 1912

Der 11. Spieltag der Landesliga Süd ging mit Toren, Emotionen und klaren Ergebnissen weiter. Besonders die Teams aus der oberen Tabellenhälfte zeigten ihre Klasse – Guben, Krieschow und Ströbitz fuhren Siege ein. Im Tabellenkeller dagegen bleibt die Lage für Lauchhammer und Großziethen weiter ernst.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Fr., 14.11.2025, 19:30 Uhr
SV Grün-Weiß Lübben
SV Grün-Weiß LübbenLübben
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
1
2
Abpfiff

In einem kampfbetonten Spiel zeigte sich der FC Eisenhüttenstadt am Ende kaltschnäuziger und gewann beim Tabellenletzten Lübben mit 2:1. Bereits in der 8. Minute brachte Martin Mangabo Ongori die Gäste in Führung. Lübben ließ sich davon jedoch nicht beirren: Eric Schwarz glich in der 25. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus und sorgte für Hoffnung. Die Partie blieb bis in die Schlussphase offen, ehe Tony Wernicke in der 89. Minute per Foulelfmeter den Lucky Punch für Eisenhüttenstadt setzte.

---

Tabellenführer FSV 63 Luckenwalde II musste beim knappen 1:0-Auswärtssieg in Wildau Schwerstarbeit leisten. In einer hektischen Partie mit zwei Platzverweisen – Fabio Schweigert (56., Luckenwalde) und Rico Gladrow (74., Wildau) – erzielte Steven Demgensky in der 75. Minute das Tor des Tages. Der Spitzenreiter bleibt damit auch nach zwölf Spieltagen ohne Punktverlust und steht nun bei 36 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 48:5.

---

Gestern, 13:00 Uhr
FC Lauchhammer
FC LauchhammerLauchhammer
VfB Trebbin
VfB TrebbinVfB Trebbin
0
3
Abpfiff

Der VfB Trebbin nutzte die Gelegenheit, um im Duell der Kellerkinder wichtige Punkte zu sammeln. Mit einem deutlichen 3:0-Auswärtssieg setzte das Team ein klares Zeichen. Bereits in der 2. Minute traf Paul Göring zur Führung, ehe Othniel Ronald Kenfack in der 22. Minute auf 2:0 erhöhte. Nur zwei Minuten später machte Maurice Beißert mit dem 3:0 alles klar. Lauchhammer blieb trotz kämpferischer Leistung erneut ohne Punktgewinn und steht am Tabellenende. Trebbin hingegen verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.

---

Gestern, 13:00 Uhr
SV Döbern
SV DöbernSV Döbern
FV Erkner 1920
FV Erkner 1920FV Erkner
2
0
Abpfiff

Der SV Döbern besiegte den FV Erkner mit 2:0. Steven Neisser brachte die Hausherren in der 22. Minute in Führung, bevor Maximilian Krüger nur acht Minuten später zum 2:0-Endstand traf. Mit diesem Sieg belegt Döbern den achten Rang in der Tabelle und ist punktgleich mit Eisenhüttenstadt. Für Erkner dagegen war es die neunte Niederlage.

---

Gestern, 13:00 Uhr
SV Wacker 09 Ströbitz
SV Wacker 09 StröbitzSV Wacker 09
SV Frankonia Wernsdorf 1919
SV Frankonia Wernsdorf 1919Wernsdorf
2
1

Ströbitz bleibt im oberen Tabellendrittel und siegte gegen Frankonia Wernsdorf knapp mit 2:1. Gordon Teichert brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, doch Xavier Rumplasch (38.) und Marvin Kilisch (41.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Ströbitz den Vorsprung und feierte den achten Saisonsieg.

---

Gestern, 13:00 Uhr
1. FC Guben
1. FC Guben1. FC Guben
FSV Glückauf Brieske/Senftenberg
FSV Glückauf Brieske/SenftenbergBrieske/SFB
5
0

Guben bleibt die Tormaschine der Liga. Beim 5:0-Erfolg gegen Aufsteiger Brieske/Senftenberg zeigte die Mannschaft erneut ihre Offensivstärke. Mariusz Pietka (3.) eröffnete den Torreigen, ehe Franz Krüger mit Treffern in der 5. und 45.+2 Minute doppelt traf. Nach der Pause bauten Niclas Straube (55.) und Lucas Eduardo Da Silva (77.) das Ergebnis aus. Für die Gäste wurde es in der Schlussphase noch bitterer, als Niklas Wotscheg in der 83. Minute die Rote Karte sah. Guben bleibt damit auf Tuchfühlung zur Spitze, während Brieske mit zwölf Punkten im unteren Mittelfeld verharrt.

---

Gestern, 16:45 Uhr
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow II
2
3
Abpfiff

Die Zuschauer in Großziethen sahen ein turbulentes Spiel mit fünf Toren und einer starken Aufholjagd der Gäste. Christian Reuter traf in der 25. und 26. Minute doppelt und brachte die Hausherren scheinbar auf die Siegerstraße. Doch Krieschow drehte die Partie mit drei Treffern in Folge: Eduard Gutar (44.) verkürzte noch vor der Pause, ehe Kamil Antosiak in der 47. und 51. Minute das Spiel endgültig drehte. Mit dem 3:2-Erfolg festigt Krieschow seine Position in der Spitzengruppe. Großziethen dagegen kassierte die neunte Niederlage und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg – trotz einer starken ersten halben Stunde.

---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SG Phönix Wildau 95
SG Phönix Wildau 95SG Wildau
VfB Hohenleipisch 1912
VfB Hohenleipisch 1912VfB HL 1912
14:00

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FSV 63 Luckenwalde
FSV 63 LuckenwaldeLuckenwalde II
SV Victoria Seelow
SV Victoria SeelowSeelow
14:00

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 016.11.2025, 13:00 Uhr
redAutor